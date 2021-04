AB 2022 OBLIGATORISCH Umweltfreundlicher und weniger Gestank: In Homburg beginnt die Thurgauer Güllezukunft schon heute Zwei Landwirte aus der Gemeinde Homburg bringen ihren Flüssigdünger mit einer neuen Schleppschuhanlage aus. Die Umstellung auf die neue Technologie soll mithelfen, die Ammoniak-Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Manuela Olgiati 11.04.2021, 16.44 Uhr

Andreas und Rolf Herzog mit ihrem Schleppschuhverteiler.

Bild: Kevin Roth

Schadet der Umwelt: Beim Güllen mit dem herkömmlichen Druckfass entweicht viel Ammoniak in die Luft und gelangt so in Wälder und andere empfindliche Ökosysteme, denen die Stickstoffverbindung nicht guttut. Ab 1. Januar 2022 gelten für landwirtschaftliche Betriebe neue technische Vorgaben zur emissionsarmen Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern auf Flächen mit Grünland und Ackerbau.

Andreas Herzog, Landwirt. Bild: Kevin Roth

«Es gibt viele Auflagen von Seiten des Kantons», sagt Andreas Herzog. Der 46-jährige Landwirt aus Reckenwil und sein Nachbar, der 45-jährige Landwirt Rolf Herzog aus Homburg, haben gemeinsam eine Schleppschuhanlage gekauft.

«Wir haben uns vor zwei Jahren intensiv mit dem Kauf eines Schleppschuhs befasst.»

Das sagt Andreas Herzog. Beide Landwirte, mit gleichem Familiennamen, aber nicht miteinander verwandt, betreiben Milchwirtschaft auf ihren Höfen. Für beide war klar: «Die Vorteile, um die Gülle exakt zu verteilen, überwiegen.» Das Gerät kostete die beiden Landwirte rund 100'000 Franken.

Arbeit am Schleppschuh. Bild: Kevin Roth

Landwirtschaft und Behörden gemeinsam

Im Thurgau setzen sich das Amt für Umwelt, das Landwirtschaftsamt und das BBZ Arenenberg für die Umsetzung der Massnahmen ein. Kanton und Vertreter aus der Landwirtschaft haben diese in der Vergangenheit gemeinsam erarbeitet. Im Thurgau ist wegen der hohen Ammoniak-Emissionen der Stickstoffeintrag in empfindliche Ökosysteme zu hoch.

«Rund 97 Prozent der Ammoniak-Emissionen stammt aus der Landwirtschaft.»

Martin Eugster, Chef Amt für Umwelt des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Das sagt Martin Eugster, der Leiter des Amtes für Umwelt Thurgau. Eugster nennt auch Feinstaub und Ozon als Ursachen für schlechte Luft. Als Luftschadstoffe werden Stoffe bezeichnet, die schädliche oder lästige Einwirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen haben. Auf diese Stickstoffverbindung ist ein Rückgang der Diversität zurückzuführen. Zuviel Ammoniak verursacht saure Böden und das bekommt der Umwelt nicht gut.

«Mit diesen und weiteren Massnahmen sollen die Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft bis 2030 um rund 20 Prozent gegenüber 2015 gesenkt werden», sagt Eugster weiter. «Derzeit liegt der Jahresausstoss beim Ammoniak noch bei rund 2659 Tonnen. Um die empfindlichen Ökosysteme zu schonen, sollte eine Reduktion auf 1600 Tonnen erreicht werden. Dies sei jedoch kurzfristig nicht möglich. Mit den Massnahmen werde in zehn Jahren ein Jahresausstoss von rund 2150 Tonnen erreicht. «Das geht in die richtige Richtung», sagt Eugster.

«Bund und Kanton verlangen Schleppschläuche, bei deren Gebrauch weniger Ammoniak freigesetzt wird.»

So erklärt es Christof Baumgartner, Berater am BBZ Arenenberg. Im Zentrum bei all den Änderungen stehen die emissionsarmen bodennahen und streifenförmigen Techniken selbst.

Rolf Herzog, Landwirt. Bild: Kevin Roth

Rolf Herzog hat bereits vor dem Kaufentscheid ein solches Gerät gemietet. Er sagt: «Ich habe gute Erfahrungen gemacht.» Auch die Geruchsemissionen waren geringer als beim herkömmlichen Güllen. Der Geruch von Gülle wirkt bei den meisten Leuten störend. Den Ärger verstehe jeder Bauer, sagen die Landwirte. Doch es brauche auch Information und Wertschätzung für die landwirtschaftlichen Betriebe.

Traktor mit Güllefass und Schleppschuh. Bild: Kevin Roth

Bei starker Hanglage funktioniert es nicht

Herkömmliche Breitverteiler für unverdünnte Gülle sind ab Januar nicht mehr erlaubt. Es gibt aber wenige Ausnahmen. Etwa bei kleineren Flächen von weniger als drei Hektaren kann auf den Schleppschlauch verzichtet werden.

«Bei starker Hanglage kann ein solches Gefährt nicht eingesetzt werden.»

Das sagen die beiden Landwirte. Auch bei schmalen Parzellen ist es nicht möglich, dass die beinahe 50 Arme des Schleppschuhverteilers greifen. Bund und Kanton setzen vorerst auf emissionsarme Techniken und verzichten bewusst darauf, dass Tierbestände reduziert werden müssten. Festgelegt ist aber beispielsweise, dass Mist zukünftig innerhalb von 24 Stunden in den Boden eingearbeitet sein muss.