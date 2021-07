Aawangen: Elektrizitätswerk kauft historisches Wasserwerk Lutz

Aawangen Die Zukunft des kleinen Wasserwerks ist gesichert: Aadorfer Elektrizitätswerk kauft historische Naturstromanlage Das Kleinwasserkraftwerk in Aawangen hat eine gut dokumentierte Geschichte. Vor 90 Jahren erwarb ein Zahnarzt das weitläufige Grundstück, das bis Ende 2020 in Familienbesitz blieb. Sein Schwiegersohn verkaufte es schliesslich mangels Erben und wegen fortgeschrittenen Alters an das Aadorfer Elektrizitätswerk. Miguel Lo Bartolo 13.07.2021, 16.40 Uhr

Moncef Riahi (zweiter von links) posiert mit Vertretern des Elektrizitätswerks Aadorf und dem Gemeindepräsidenten Matthias Küng vor dem historischen Kleinwasserkraftwerk in Aawangen. Bild: PD

An der Lützelmurg in Aawangen versteckt sich ein kleines Wasserkraftwerk mit historischer Bedeutung für die Gemeinde Aadorf. Die Geschichte reicht 90 Jahre zurück, als der einstige Aadorfer Zahnarzt Hans Lutz das Grundstück erwarb und darauf eine Naturstromanlage errichten liess. Die Anlage blieb bis Ende 2020 in Familienbesitz, ehe sie von Moncef Riahi, Lutz' Schwiegersohn, ans Elektrizitäts- und Wasserwerk (EW) Aadorf abgetreten wurde.

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

Das Aadorfer Gemeindeblatt widmete der Geschichte des Kleinwasserwerks jüngst einen ausführlichen Artikel. Dass die Meldung erst kürzlich publiziert wurde, liegt daran, dass Riahi Anfang 2021 im Spital lag. «Der Moment schien uns ungünstig», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng auf Anfrage.

Ein Andenken an den Schwiegervater

Nachdem Riahis Frau 2017 verstarb, kümmerte sich der damals 72-Jährige noch drei Jahre lang selbstständig um den Betrieb des Kraftwerks. Das Ehepaar war kinderlos, andere Verwandte hat Riahi hierzulande keine. Sein grösster Wunsch war, dass die Anlage, die er als Andenken an seinen Schwiegervater betrachtet, weiterbetrieben wird.

Mangels Erben und wegen seines fortgeschrittenen Alters sah sich Riahi also nach einer Nachfolgelösung um. In Frage kam das Elektrizitäts- und Wasserwerk (EW) Aadorf, zu dem Riahi seit Jahren eine partnerschaftliche Beziehung pflegt. Im Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten Matthias Küng, der auch die Betriebskommission des EW Aadorf präsidiert, sei schnell klar geworden, dass sowohl aus Sicht des EW als auch aus jener der Gemeinde ein grosses Interesse daran besteht, das historische Kleinwasserkraftwerk weiterzuführen und sogar aufzuwerten.

Ein aufwendiges Hobby Wer vom Dorf Aawangen zur kleinen Brücke am Fluss hinunterspaziert, entdeckt eine alte, rotblaue Francis-Turbine. Es handelt sich dabei um einen weitverbreiteten und für Wasserwerke charakteristischen Turbinentypus. Die Komponenten des Kleinwasserkraftwerks sind im Waldstück verteilt. Passiert man die kleine Brücke, sieht man zu seiner Linken das Turbinenhaus. Ein Stück weiter im Wald liegt ein kleines Wasserreservoir, wo das Wasser von Restschutt befreit wird. Nochmals 400 Meter weiter liegt das Wehr mit Wasserweiche. Der verschiedene Aadorfer Zahnarzt Hans Lutz hat hier eines seiner grossen Hobbys bewirtschaftet. Die Möglichkeit, selber Elektrizität zu erzeugen, faszinierte ihn.

Seit 2005 produziert die Anlage rund 270 Megawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht etwa dem Stromverbrauch von rund 60 Vier-Personen-Haushalten. Noch heute beziehen die Nachfahren des Zahnarztes den Strom von ihrem Kleinwasserkraftwerk. Ein grosser Anteil des erzeugten Stroms wird ins Netz eingespeist und als Thurgauer Naturstrom verkauft. (pd/mlb)

Naturstrom auch für kommende Generationen

Es galt schliesslich, den finanziellen Wert der Anlage zu ermitteln. Dabei wurden verschiedene Aufträge an spezialisierte Fachfirmen vergeben. Ein wichtiger Ansprechpartner in Bezug auf die Konzessionen war das kantonale Amt für Umwelt. Im November 2020 wurde das Vorhaben konkret. Auch die Verhandlungen mit Moncef Riahi und dessen Berater verliefen positiv.

Die Bedingungen für die Übernahme wurden grundbuchamtlich festgehalten. Für das EW Aadorf fallen künftig einige Investitionen an. Gegenwärtige Problempunkte sind etwa die Fischgängigkeit und die Sicherstellung der Restwassermenge. Die Projektbeteiligten sind dennoch stolz, mit diesem wichtigen Schritt die Zukunft des Kleinwasserkraftwerks Lutz in Aawangen gesichert zu haben. So kann auch für kommende Generationen Naturstrom aus der Lützelmurg gewonnen werden.