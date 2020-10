Aadorfer Schulgemeinde verzichtet auf Mitwirkung von Ausländern und Jugendlichen an Versammlungen Die Schulgemeinde Aadorf passt ihre Gemeindeordnung an und holt dabei ein Versäumnis nach. Ausserdem soll die Rechnungsprüfungskommission neu Unterstützung einholen können. Roman Scherrer 09.10.2020, 04.10 Uhr

Blick auf die Sekundarschulanlage Löhracker in Aadorf. Laut der Schulpräsidentin ist die beratende Mitwirkung von Jugendlichen oder ausländischen Eltern kein Bedürfnis in Aadorf. Bild: Reto Martin (14. Februar 2019)

Sie war im Hinterthurgau schon mehrfach ein Thema, die sogenannte beratende Mitwirkung an Gemeindeversammlungen. Sprich: eine Teilnahme ohne Stimmrecht von Jugendlichen, Ausländern oder nicht ortsansässigen Personen. Genau dies will die Münchwiler Schulbehörde in ihrer revidierten Gemeindeordnung verankern – und so mit der Politischen Gemeinde gleichziehen. Politisch Eschlikon will dieses Modell ebenfalls einführen.