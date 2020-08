Aadorfer Kirchenorgel zeigt ihr Inneres Die Pfeifenorgel der evangelischen Kirche Aadorf ist letztmals vor 26 Jahren revidiert worden. Bei der derzeitigen Generalrevision konnten Interessierte einen Blick in das Innenleben des komplexen Instruments gewinnen. Kurt Lichtensteiger 10.08.2020, 11.30 Uhr

Die Orgelbauer Christian Michel und Jens Steinhoff. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Kirchgänger lassen sich gerne von den sonoren Tönen einer Orgel in kontemplative Stimmung versetzen. Was in der evangelischen Kirche Aadorf hinter den von aussen sichtbaren 40 Pfeifen verborgen ist, bleibt der Zuhörerschaft weitgehend ein Rätsel. Gelüftet hat dieses die örtliche evangelische Kirchgemeinde, die Interessierte zu einem Besuch eingeladen hatte. Einen seltenen Blick in das Innenleben der Orgel sollte die laufende Generalrevision ermöglichen. An den zwei Führungen beteiligten sich rund 20 Personen, die aus dem Staunen nicht herauskamen.

Mehrmonatige Arbeit

Im Juli wurde auf der Empore mit der Demontage des Gehäuses und dessen Innenleben begonnen. Nun breiten sich die 1400 hölzernen und metallenen Pfeifen aus Blei und Zinn auf den Treppenstufen aus. All die demontierten Pfeifen haben eine Länge von einem Zentimeter bis 2,5 Meter. Die Tonträger wurden und werden noch auseinandergenommen, sorgfältig innen und aussen gereinigt sowie nötigenfalls neu gestimmt. Bis das Pfeifenwerk und Teile der Mechanik wieder eingebaut und die Orgel in neuem Glanz erstrahlen können, dauert es noch bis in den Oktober hinein. «Für die aufwändige Arbeit ist mit Kosten von plus/minus 100'000 Franken zu rechnen», sagte der zuständige Orgelbauer Jens Steinhoff aus Schwörstadt.

Regelmässige Wartung nötig

Die Aadorfer Orgel wurde im Jahr 1959 von der Firma Metzler in Dietikon hergestellt und eingebaut. «Für die damalige Zeit war das eine sehr gute Orgel», verriet Orgelbaumeister Steinhoff, der in seinem seltenen Metier auf dreissigjährige Erfahrung zurückblickt.

Früher, in den 50er- und 60er-Jahren, sei es üblich gewesen, Plastikteile und Pressspan anstelle von massivem Holz zu verwenden. Gängige Materialien, die heute nicht mehr verwendet werden. Dank hochwertigen Materialien könne nicht nur der Verschleiss reduziert, sondern auch die Klangqualität verbessert werden. Dennoch müssten Orgeln nach einem Zeitraum von rund 20 Jahren einer Generalrevision unterzogen werden.

Anspruchsvoller Beruf

Jens Steinhoff gehört zu einem Dreierteam, das europaweit, von Zürich über Wien bis nach Bulgarien, historische und moderne Orgeln restauriert oder neu gebaut hat. In Aadorf ist Mitarbeiter Christian Michel meist Ansprechperson. Der Beruf des Orgelbauers erfordere nicht nur ein gutes Gehör, sondern auch geschickte Hände, beste Kenntnisse der verschiedenen Werkstoffe wie Holz, Metalle und Leder sowie viel technisches Wissen. Auf die vielseitige Lehre - in der Schweiz sind es vier Jahre, in Deutschland dreieinhalb – schlössen sich jeweils mehrere Wanderjahre an.

Auf Wanderschaft begab sich einst auch Jens Steinhoff, um sich nach acht Gesellenjahren selbständig zu machen. Heute könnte er sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Und die Orgelmusikliebhaber mit feinem Gehörsinn dürften sich bald an der Intonation von erhöhter Klangqualität erfreuen.