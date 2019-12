Aadorfer ist Senioren-Schachweltmeister

Auch wenn Schach als «Sport» bezeichnet wird, so bleibt die Einreihung umstritten. «Denksport» kommt dem Begriff näher. Zweifellos hält sich bei sitzender Tätigkeit die Bewegung in engen Grenzen. Dafür ist die Beanspruchung des Hirns umso grösser: Konzentration, vorausschauendes, strategisches Denken, eine überdurchschnittliche Rechenleistung des Hirns, aber auch innere Ruhe und Ausgeglichenheit sind gefragt, will man es auf einen grünen Zweig bringen. Fähigkeiten, die auch in der kindlichen Entwicklungsphase bedeutungsvoll sind. Ist Schach in der Schweiz immer noch eine Randsportart, so verhält sich dies in vielen Ländern ganz anders. Weit mehr gefördert wird das Brettspiel etwa in Russland, China, Indien, den USA und in den skandinavischen Ländern, die bei den Professionals allesamt um den begehrten Titel eines Weltmeisters mitreden. Heimischer Nachwuchs ist also gefragt. Der Schachclub Aadorf freut sich deshalb über Neumitglieder. Kontaktadresse: rago41@gmail.com