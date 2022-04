Aadorf Stabsübergabe nach sieben Jahren: Elternforum Aadorf hat zwei neue Präsidentinnen In schlichtem Rahmen beging der Verein Elternforum Aadorf (EfA) sein 20-jähriges Bestehen. An dessen Generalversammlung liess sich Vesna Calori durch ein Co-Präsidium mit Susanne Gloor und Romy Brunner ersetzen. Kurt Lichtensteiger 08.04.2022, 15.30 Uhr

Die scheidende Präsidentin Vesna Calori, flankiert von ihren Nachfolgerinnen Susanne Gloor und Romy Brunner. Bild: Kurt Lichtensteiger

So unprätentiös die Aussenwahrnehmung das Aadorfer Elternforums (EfA) auch erscheinen mag, so wertvoll ist dessen Mitwirkung im Erziehungswesen von Kindern ab Kindergarten bis Ende Primarschulalter. Im Dreieck «Lehrpersonen – Schülerschaft – Elternhaus» nehmen die Eltern eine verbindende Rolle ein. Sie unterstützen die Lehrkräfte in ihren erzieherischen Bemühungen.

Dies geschieht vornehmlich in Arbeitsgruppen, und zwar in verschiedenen Bereichen. So etwa bei Fragen der Schulwegsicherheit, beim Ferienspass, der Organisationen wie Kinderflohmarkt, EfA-Familienfest, bei der Hausaufgabenbetreuung, der Leseförderung und durch verschiedene Workshops.

13 Jahre lange bei Hausaufgaben betreut

Die Ausführungen von Vesna Calori aus dem Jubiläumsjahr entbehrten nicht an Aussagekraft: Die Präsidentin des Vereins von 75 Mitgliedern erwähnte unter anderem die Teilnahme am Ferienspass mit den 13 Trails, den Kinderflohmarkt, der 90 Franken in die Kasse spülte, die Elternbildung, die Gefahren auf dem Schulweg, so etwa das Gefahrenpotenzial bei der Morgental-Kreuzung, sowie die Förderung der Lesekompetenz mit Animationen und einer Annäherung an die Bücherwelt.

Lobende Worte erhielt Theres Spiranelli, die während 13 Jahren die Kinder bei den Hausaufgaben mit grossem Engagement betreute. Dies vier Stunden wöchentlich, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Mit einem Blumenstrauss und einigen Goldvrenelis wurde die Aadorferin in den Ruhestand verabschiedet.

EfA-Jubiläumsfest am 3. September

Auch im laufenden Jahr stehen wieder spannende Anlässe bevor: Genannt sei «Wenn Mädchen zu Frauen werden», die Medienerziehung «Zwischen zwei Welten» oder das Referat «Mehr Ordnung – weniger Haushalt – mehr Zeit». Dass auch die albanische Sprache gefragt ist, offenbarte sich bei einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Schule, die bis 2024 dauert und beim Thema «Schenk mir eine Geschichte» zum Tragen kommt. Auch beim aktuellen Ferienspass und beim Abschluss der Projektwoche vom 16. bis 20. Mai bleibt das EfA nicht untätig. Zu einem Höhepunkt dürfte schliesslich das EfA-Jubiläumsfest vom 3. September auf dem Schulhausplatz werden.

Nachdem Rechnungsführerin Marina Tech in der Jahresrechnung einen Gewinn von 1102 Franken präsentiert hatte, galt es nur noch, den achtköpfigen Vorstand zu bestätigen. Indes musste Vesna Calori das Präsidium nach sieben Amtsjahren aus den Händen geben. Sie führte den Verein mit viel Umsicht, was die zwölf Anwesenden mit grossem Beifall honorierten. Susanne Gloor und Romy Brunner treten nun im Co-Präsidium ihre Nachfolge an.