Aadorf Nullrunde für das Pflegepersonal: Aadorfer Pflegezentrum budgetiert Defizit Der Aadorfer Gemeinderat genehmigt die Budgets von EW und Alterszentrum. 11.12.2020, 04.10 Uhr

Im auslaufenden Jahr konnte das Alterszentrum Aaheim das Haus Aadesta der Demenzwohngruppe umbauen. (Bild: ZVG)

(red/kuo) Während in Aadorf über die Budgets von Schule und Gemeinde die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befinden können, ist der Gemeinderat zuständig für die Voranschläge von EW und Alterszentrum Aaheim. Beides sind eigenständige Körperschaften.

Wie die Behörde mitteilt, hat das EW für kommendes Jahr Investitionen in Höhe von 2,74 Millionen Franken budgetiert, was erneut über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liege. Die markanten Investitionen betreffen hauptsächlich die Sparten Wasser und Strom und einen kleinen Anteil die Sparte Kommunikation.

Wie in den letzten Jahren wurden die Strassensanierungen innerhalb der Gemeindebetriebe koordiniert. Als grösstes Projekt für das kommende Jahr seidie Sanierung der Dorfstrasse in Ettenhausen zu bezeichnen. Weiter werden die Werkleitungen bei verschiedenen Strassenbauprojekten ersetzt. Die Investitionen haben indes keinen direkten Einfluss auf die Erfolgsrechnung. In der Erfolgsrechnung wird mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von gesamthaft 29400 Franken gerechnet, was im Vergleich zu den Vorjahren, einen kleineren Gewinn bedeutet. In der Erfolgsrechnung hervorzuheben ist die geplante Anschaffung einer neuen Betriebssoftware, mit welcher das EW Aadorf digital für die Zukunft gerüstet ist. Die Mehrkosten für die Software wirken sich erheblich auf die beiden Sparten Strom und Wasser aus.

Das Alterszentrums Aaheim wiederum rechnet 2021 mit einem Defizit von 79'000 Franken, dies bei Ausgaben von knapp 9,2 Millionen Franken. Das negative Ergebnis sei darauf zurückzuführen, dass infolge Covid-19 die Gastronomieeinnahmen von den auswärtigen Gästen wegfallen werden. Zudem verursacht das Virus markante Mehrausgaben beim Schutzmaterial.

Das Aaheim rechnet mit einer Belegung in der Pension von durchschnittlich 97,19 Prozent. Der Thurgauer Regierungsrat hat die Normkostenbeiträge 2021 für die spezialisierten Angebote der stationären Langzeitpflege festgelegt. Diese Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent erhöht. Aufgrund der Erfahrungen rechnet das Alterszentrum mit einer gleichen Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden wie im Vorjahresbudget. Die Abschreibungen schlagen mit 800'000 Franken zu Buche. Eine Erhöhung der Pensions- und Betreuungstaxen wurde nicht budgetiert. «Aufgrund der aktuellen Situation kann dem Personal im 2021 keine Lohnerhöhung gewährt werden», steht zudem in der Mitteilung. Geplant sind 83,55 Vollzeitstellen bei einem Personalbestand von 125 Mitarbeitenden.

Die Investitionsrechnung des Aaheims sieht Ausgaben von insgesamt 1,08 Millionen Franken vor. 360'000 Franken sind für die Sanierung der Wasserleitungen und 300'000 Franken für den Ersatz des Alarmservers und der Telefon- und Notrufanlage vorgesehen. 50'000 Franken entfallen auf die Umnutzung eines Doppelzimmers zu zwei Einerzimmer, 60'000 Franken auf die Behebung von bestehenden Brandschutzmängeln im Haus Adesta, welche im Zuge der Sanierung des Daches nicht realisiert werden konnten und 50'000 Franken auf den Ersatz der Brandmeldeanlage-Steuerung im Aaheim. Weitere Investitionen dienen der Werterhaltung von Gebäuden, Installationen und Betriebseinrichtungen.