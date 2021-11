Auf dem Aadorfer Venusareal passiert vorerst nichts

Aadorf Nichts entschieden, bevor der Kanton entscheidet: Auf dem Venusareal läuft vorerst nichts Was geschieht weiter mit dem Venusareal, nachdem Rodungsarbeiten begonnen haben, jetzt aber ein Stillstand eingetreten ist? Antworten gibt es frühestens im kommenden Frühling. Kurt Lichtensteiger 06.11.2021, 04.20 Uhr

Das Venusareal wird noch länger eine Brache bleiben. Bild: Kurt Lichtensteiger

Im vergangenen April hat Edi Nietlispach von der Besitzerin, der Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, das im Volksmund als «Venusareal» bezeichnete Grundstück erworben, nämlich zwei Parzellen mit einer Fläche von 4125 Quadratmetern unweit des Aadorfer Bahnhofs.

Edi Nietlispach ist Inhaber der Firma «Home and Garden Services» in Dachsen. Mit dem Erwerb sicherte sich der neue Grundstückbesitzer aus Ellikon am Rhein ausserdem vertraglich zu, die Rückbau-, Aushub- und Gartenarbeiten selbst auszuführen. Mit der Planung einer Wohnüberbauung ist die Caran AG aus Winterthur beauftragt.

Damit der Geometer Höhenaufnahmen des gewachsenen Terrains erstellen konnte, mussten die Büsche gerodet werden. Um den Neophyten gänzlich den Garaus zu machen, musste zudem auch etwas Erdreich abgetragen werden. Zu Terrainverschiebungen kam es allerdings nicht.

Problematische Zu- und Ausfahrt

Nicht dieser Umstand wurde zum Stein des Anstosses, sondern die geplante Zu- und Ausfahrt des Areals. Diese ist nämlich unmittelbar nach der Einmündung der Bahnhofstrasse in die Sirnacherstrasse vorgesehen. Eine Gefahrenstelle, wo in Richtung Guntershausen bekanntlich recht schnell beschleunigt wird. Die entsprechenden Bedenken eines Nachbarn sind so weit nachvollziehbar, weshalb der Kanton beauftragt wurde, die Planung hinsichtlich einer Optimierung oder Neuplanung der Kantonsstrasse an die Hand zu nehmen.

Die einst vorgesehene Zu- und Ausfahrt auf die Sirnacherstrasse stiess auf Widerstand. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Kommt der Kanton zu einem befriedigenden Ergebnis, sind die Bedenken des Nachbarn für mich erledigt», sagt Charles Angele von der Caran AG. Spätestens im April 2022, sollen Resultate der Studie vorliegen, versichert er. Erst wenn dies geklärt sei, könne die Planung umgesetzt werden. Vorgesehen seien kleinere Wohnungen, was in Anbetracht der Nähe zum Bahnhof am meisten gefragt sei. Die Anlagekosten würden über 20 Millionen Franken betragen. Ein Baugesuch sei allerdings noch nicht eingereicht worden, hingegen seien viele Ideen vorhanden. Gesucht werden ebenfalls Investoren, die ihr Geld in Immobilien anlegen möchten.

Und was geschieht mit dem ehemaligen Restaurant Neuhof, das später zur legendären «Venus» mutierte und als Rotlicht viele Nachtschwärmer aus nah und fern anzog? «Das Gebäude wird abgebrochen, zumal es weder schützenswert noch denkmalgeschützt ist», sagt Charles Angele. Fazit: Bis an der neuralgischen Stelle endlich gebaut wird, dürfte noch eine Menge Wasser die nahe Lützelmurg hinunterfliessen.