Aadorf: Nachwuchsmusikanten treten nach Coronapause wieder auf

Aadorf Nachwuchsmusikanten dürfen endlich wieder auftreten: Sie sind dynamisch, talentiert und «giggerig» Nach einer schier endlosen Zeit ohne Auftritte standen die jungen Hinterthurgauer Blasmusiker diese Woche wieder auf die Bühne. Im Aadorfer Gemeindezentrum spielten sie zeitlose Kompositionen. Christoph Heer 02.07.2021, 12.30 Uhr

Die Jugendband «Dynamic» spielt konzertiert, mit drei Verstärkungen aus der Musikgesellschaft Aadorf, seit einem Jahr wieder einmal vor Zuschauern. Bild: Christoph Heer

Ein Jahr lang kein einziger Auftritt, höchste Zeit also für die Nachwuchsmusikanten der Jugendband «Dynamic» ihr Können wieder einmal auf einer Bühne zu präsentieren. «Giggerig» auf diesen Auftritt seien sie, sagt Stefan Spiranelli, Obmann der Band. Sechs junge Musiker mit Klarinette oder Trompete und knapp 30 Zuhörer, schwierig auszumachen, wer in diesem Moment stolzer ist. Die Kleinen auf der Bühne im Gemeindezentrum, dirigiert von Tina Egger, oder die Eltern, Göttis, Onkels oder Grosseltern im Publikum.

Selbstredend wird nach den gespielten Kompositionen wie «Manhattan», «Dance Monkey», dem «Aspirantenmarsch» oder «Sailing», eine Zugabe gefordert; kein Problem für den Nachwuchs, ihre Puste hätte noch weit länger ausgereicht. Mittendrin sitzt Sven Rickenmann. Der Trompeter sagt nach dem Konzert, dass es grossen Spass gemacht hat.

«Nur immer zu Hause üben, üben, üben. Das ist langweilig.»

Und seine Mutter – eine bekannte Klarinettistin – fügt lachend an, dass ihr Sohn, falls er denn einmal ein ganz Grosser werden will, noch etwas fleissiger üben könnte.

Fruchtbare Zusammenarbeit

Seit 2017 führen die Musikgesellschaft aus Aadorf und die Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil gemeinsam die Jugendausbildung. Dadurch ergeben sich Ressourcen, die für alle gewinnbringend sind. Die zwei Gruppen Young Generation (für Anfänger) und Dynamic (für Fortgeschrittene), erreichen so eine Grösse, die den Funfaktor für die Jugendlichen merklich erhöht. So würden sie ihren Spass am Musizieren nicht verlieren. Ganz viel Arbeit leistet dahingehend Dirigentin Tina Egger. Sie leitet nicht nur die Jugendband Dynamic, sondern dirigiert zeitgleich die besagten Musikgesellschaften.