Aadorf: Kuhglockendiebe köpfen auch die metallene Bauernfigur

Aadorf Nach Kuhglockendiebstahl: Jugendliche enthaupten eine metallene Bauernfigur und missbrauchen den Kopf als Fussball Mitte Juni ärgerte sich Helen Erni über drei abhandengekommene Kuhglocken. Die metallene Installation vor Ernis Liegenschaft wurde nun wieder Gegenstand eines Vandalenaktes. Der Bauer, der den Kühen hinterher trottet, wurde geköpft. Kurt Lichtensteiger 20.07.2021, 11.30 Uhr

Die metallene Bauernfigur in Aadorf wurde kürzlich von Jugendlichen enthauptet. Bild: Kurt Lichtensteiger

Die blecherne Installation an der Weiernstrasse bildet ein viel beachtetes Sujet einer ländlichen Idylle ab: Zwei Kühe und ein Bauer, die einer heute ausgedienten Scheune zustreben. Am vergangenen Wochenende wurde der metallene Landwirt jedoch enthauptet. Mutwillig und mit beträchtlichem Kraftaufwand machten sich unbekannte Urheber so lange an dessen Hals zu schaffen, bis der Kopf abbrach. Daraufhin wurde das Corpus Delicti als Fussball zweckentfremdet.