Mehr Lob als Tadel: Aadorfer bewilligen Budget 2022 einstimmig

Aadorf Mehr Lob als Tadel: Die hohe Verschuldung war an der Budgetversammlung kaum Thema Das Budget 2022 und der gleichbleibende Steuerfuss von 55 Prozent der Politischen Gemeinde wurden einstimmig gutgeheissen. Wer Schimpftiraden vermutet hatte, lag fehl. Kurt Lichtensteiger 08.12.2021, 16.30 Uhr

Rund 140 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen an der Aadorfer Budgetversammlung teil. Bild: Kurt Lichtensteiger

Nach knapp zwei Stunden können sich die rund 140 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihrer Masken wieder entledigen. Im Vorfeld der Aadorfer Budgetversammlung hat man einige Wortmeldungen zum Verschuldungsgrad erwartet. Dieser hat nämlich eine kritische Grenze erreicht, wie diese Zeitung vergangene Woche berichtete. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger äussern indes keinerlei diesbezügliche Bedenken. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Gemeindepräsident Matthias Küng die Gemüter zu beruhigen versteht:

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

«Der Gemeinderat möchte die hohe Verschuldung stoppen und hat sich deshalb ein Kostendach von 2,5 Mio. Franken Nettoinvestitionen gesetzt. So soll die Fremdverschuldung nicht mehr wie in den Vorjahren zunehmen.»

Die geplanten Investitionen zu Gunsten der Werterhaltung der Anlagen und Bauten bewegen sich auf Vorjahresniveau. Trotz rund 30 Millionen Franken Schulden hält man am aktuellen Steuerfuss von 55 Prozent fest. Küng betont denn auch, dass dieser in absehbarer Zeit erhöht werden muss.

Derweil stehen noch diverse Investitionen an. Etwa 3 bis 6 Millionen Franken soll das neue Feuerwehrdepot kosten, 2,9 Millionen Franken sind für die Sanierung des Bahnhofs budgetiert und 2,5 Millionen für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse. Aufhorchen lässt dann der Betrag von 5,85 Millionen Franken für den Neubau des Reservoirs Fohrenberg, der am 13. Februar zur Abstimmung steht. Die Informationsveranstaltung dazu findet am 16. Dezember statt. Stand heute setzt sich der Gesamtsteuerfuss mit 276 Prozent wie folgt zusammen: Politische Gemeinde 55, Schulen 90, Kanton 112 und Kirchen 19 Prozent.

Neujahrsapéro findet nicht statt

Aus der Versammlung gibt es mehr Lob als Tadel. Angesprochen wird die fehlende Fussgängerverbindung zwischen dem Aldi und dem Heidelbergkreisel, insbesondere mangels Fussgängerstreifen. Dieser fällt allerdings in die Hoheit des Kantons und soll nur bewilligt werden, sofern ein Minimum von 30 Fussgängern pro Stunde die Strasse überqueren.

Die Versammlung entspricht dem Wunsch, in der Budgetbroschüre auch eine Seite für die Veröffentlichung der Bilanz zu reservieren. Aus Spargründen findet der Abdruck des mehrseitigen Protokolls hingegen keine Aufnahme darin. Umgesetzt wird zudem die Einführung einer internen Kontrollstelle (IKS), sagt Matthias Küng. Dass leider auch dieses Jahr kein Neujahrsapéro stattfinden wird, war schliesslich zu erwarten. Ebenso, dass zu Beginn der Versammlung alle sechs Einbürgerungsgesuche einstimmig genehmigt werden.

Grosse Herausforderungen für die Schulen

Astrid Keller, Schulpräsidentin Aadorf. Bild: PD

Die Schulen von Aadorf präsentierten ein optimistisches Budget 2022 und halten am Steuerfuss von 90 Prozent fest. Zahlen sprechen in der Schule eine deutliche Sprache: Wenn in fünf Jahren die Schülerzahlen von 1040 auf 1142 zunehmen, also inskünftig mehr als hundert Kinder die Schulen vom Kindergarten bis in die Sekundarschule besuchen werden, ist Handlungsbedarf angekündigt. In Ettenhausen fehlt ein Schulzimmer. Ein Pavillon für 1,7 Millionen Franken soll Abhilfe schaffen.

Dass dieser mobile Bau auf den Sportplatz zu stehen kommen könnte, womit dessen Benutzung für die Faustballer tangiert würde, befürchtet ein Vereinsmitglied. Schulpräsidentin Astrid Keller kann dieses dahingehend beruhigen, dass als Standort der Sandplatz mit Kletterstange in Frage komme. Im Weiteren lässt Keller zum fehlenden Schulraum durchblicken, dass im kommenden Schuljahr alle Räume belegt sein werden. Der Bau einer ganzen Anlage an einem neuen Standort sei deshalb unumgänglich. Zur Diskussion stünden zwei Standorte, nämlich der Ausbau der Anlage im «Löhracker» und noch eine andere Variante.

Die Sekundarschule Nord (ehemaliges Realschulhaus) soll im Jahr 2024 für 5,5 Millionen Franken renoviert werden. Bild: Kurt Lichtensteiger

Trotz dieser gewaltigen Herausforderungen soll der im Jahr 2020 gesenkte Steuerfuss von 94 auf 90 Prozent im Fokus gehalten werden. Auch für das Jahr 2022 wird eine positive Entwicklung vorausgesagt, zumal sich die Steuereingänge nicht wesentlich verschlechtert haben. Der Aufwandüberschuss von 760’000 Franken sei zu verantworten. In den kommenden Jahren 2023 bis 2026 wird mit Investitionen von rund 16,5 Millionen Franken gerechnet, einbezogen der künftige Neubau. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals könne dies verkraftet werden, worauf dann der Bewilligung des bisherigen Steuerfusses nichts entgegenstand. Sie erfolgte sogar einstimmig.