Ersatz für Aadorfer Infotafeln gefunden

Aadorf «Lümi» macht das Rennen: Aadorf erhält neuen Schmuck an seinen Ortseingängen Aus den von 15 Bewerbenden eingereichten 20 Projekten zur Neugestaltung der Dorfeingangstafeln ging das Projekt Lümi von Silvio Pagliarulo als Sieger hervor. Kurt Lichtensteiger 12.05.2022, 16.40 Uhr

Silvio Pagliarulo zeigt seinen siegreichen Entwurf. Bild: Kurt Lichtensteiger

Lümi, abgeleitet von Lützelmurg, ist das Siegerprojekt, das die Wettbewerbsjury zum besten Vorschlag auserkoren hat. Erschaffen hat das im 3D-Druckverfahren angefertigte Werk der Aadorfer Silvio Pagliarulo, Architekt bei LP-Architektur & Partners GmbH in Islikon.

Noch besteht die knapp 20 Zentimeter hohe Installation aus Kunststoff. Nicht in Form einer Tafel, einer Stele, Säule oder eines Pfeilers, sondern eher einer freistehenden Skulptur. Bald dürfte das Modell in sechsfacher Ausführung in Produktion gehen, dann aber zwei Meter hoch sein und aus pulverbeschichtetem Chromstahl bestehen. Aufgestellt werden die Visitenkarten auf dem Gemeindegebiet von Aadorf an verschiedenen Standorten, wobei die Machbarkeit derzeit noch geprüft wird.

Nun wieder zeitgemäss

Vor Jahrzehnten hat der Aadorfer Verschönerungsverein für Imagepflege, Ästhetik und Identifikation mit dem Dorf gesorgt. Später haben die Dorfvereine diese Aufgabe übernommen. Und wo es nötig erscheint, auch die Gemeinde. Weil die bisherigen Veranstaltungstafeln etwas aus der Zeit gefallen sind, entschied der Gemeinderat, diese zu ersetzen, wofür ein Budget von 30’000 Franken vorgesehen ist.

Silvio Pagliarulo hat seinen Entwurf vor dem Aadorfer Gemeindezentrum in Szene gesetzt. Bild: Silvio Pagliarulo

Dazu wurde zu einem Wettbewerb eingeladen, ohne dass grosse Auflagen gemacht worden waren. Dass darauf nicht weniger als 20 Vorschläge von 15 Personen eingingen, war so überraschend wie erfreulich. Auf Mittwochabend wurden die Beteiligten zur Prämierung bei einem Apéro in den Gemeindesaal eingeladen.

Patrick Schneider,

Gemeinderat Aadorf. Archivbild: PD

Gemeinderat Patrick Schneider erklärte bei lockerer Stimmung kurz das Prozedere des gewählten Ausscheidungsverfahrens. Schliesslich habe die Wettbewerbsjury fünf Projekte dem Gemeinderat vorgelegt. In der Endausmarchung behauptete sich Silvio Pagliarulo mit Lümi. Der 36-jährige Sieger hatte sich zudem mit vier weiteren Projektvarianten an der Ausschreibung beteiligt.

Auch wenn Subjektivität nicht messbar ist, so konnte das Siegerprojekt durch seine Symbolsprache, aber auch durch seine Einfachheit und Klarheit überzeugen. «Die Jury machte sich den Entscheid nicht einfach. Sieger sind aber alle, die mitgemacht haben. Prämiert könnten alle werden. Den Beteiligten gebührt ein grosser Dank», sagte Gemeinderat Patrick Schneider. Als Belohnung gab es für alle ein kleines Präsent vom «Iltishof» und für den Sieger noch «Gold-Vreneli» dazu.

Diese vier Vorschläge belegten die nächsten Plätze. Bild: Kurt Lichtensteiger