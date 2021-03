AADORF Der Aadorfer Gemeinderat privatisiert die Büroreinigung – und entlässt dafür zwei Mitarbeiterinnen Die Büros der Aadorfer Gemeindeverwaltung werden künftig von einer Frauenfelder Reinigungsfirma geputzt. Der Gemeinderat stellt dafür zwei Frauen auf die Strasse. Olaf Kühne 17.03.2021, 04.20 Uhr

Im Aadorfer Gemeindehaus ist künftig ein privates Reinigungsunternehmen am Werk. Bild: Ralph Ribi und Urs Bucher

«Im Zuge der laufenden Kostenoptimierungen und im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurde die Auslagerung der Reinigung der Büroräumlichkeiten geprüft.» Mit diesem reichlich verklausulierten Satz beginnt eine Meldung in den aktuellen Aadorfer Gemeindenachrichten.

Mit Kostenoptimierung ist natürlich Kostensenkung gemeint. Die Gemeinde lässt ab dem kommenden Juli ihre Büros durch die Frauenfelder Femo Gebäudereinigung GmbH putzen. Was die Mitteilung des Aadorfer Gemeinderates hingegen unterschlägt: Er stellt dafür Mitarbeiterinnen auf die Strasse.

Matthias Küng

Aadorfer Gemeindepräsident (CVP) Bild: Olaf Kühne

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt Gemeindepräsident Matthias Küng diesen Umstand. «Unsere Büros werden bis anhin durch drei Frauen gereinigt», sagt er. «Eine im Stundenlohn, eine mit einem 30-Prozent-Pensum und die dritte hat als Allrounderin noch weitere Aufgaben in unserer Gemeinde.» Letztere könne denn auch bleiben. Die beiden anderen müssen sich indes nach einem neuen Job umsehen.

Er sei sich bewusst, dass man hier nicht gerade den populärsten Entscheid gefällt habe, führt Küng weiter aus und ergänzt: «Der Entscheid im Gemeinderat war nach intensiver Diskussion eindeutig.»

So schreibt das rechtsbürgerlich dominierte Gremium in seiner Mitteilung auch: «Es zeigte sich, dass viele Gemeinden in der Region diesen Schritt bereits vollzogen haben und mit dem Resultat sehr zufrieden sind.» Nach der Prüfung verschiedener Offerten habe man sich dann für die Fremo GmbH entschieden.

Die künftigen jährlichen Einsparungen durch diese Massnahme beziffert Matthias Küng mit rund 15'000 Franken. Indes geht der Gemeindepräsident nicht davon aus, dass diese Summe nur aufgrund der tieferen Löhne beim privaten Reinigungsunternehmen zu Stande kommt: «Wir nehmen auch an, dass sie als Vollprofis extrem effizient arbeiten.»

So oder so: Eine spürbare Entlastung werden die 15'000 Franken dem 20-Millionen-Budget der grössten Hinterthurgauer Gemeinde kaum verschaffen.