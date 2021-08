Aadorf bietet versteckte Kleinode

Aadorf Kleinode abseits der gängigen Wanderroute: Wo die Lützelmurg in die grössere Murg mündet Man muss nicht unbedingt Höhenzüge erklimmen, um Ausblicke zu geniessen. Man kann sich auch mit überraschenden Einblicken begnügen, so ganz in der Nähe, etwa entlang der Lützelmurg. Kurt Lichtensteiger 13.08.2021, 04.10 Uhr

Die Weiher sind farblich kaum von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Bild: Kurt Lichtensteiger

In den Tiefen zwischen Aawangen und Matzingen zeigt sich die Lützelmurg noch einmal wildromantisch, bevor sie in die grössere Murg mündet. An einzelnen Stellen bieten sich gar überraschende Einblicke. So etwa gleich nach der Unterquerung der Autobahnbrücke in Richtung Fridtal. Da führt rechtsseitig ein Weg zu einem Prallhang, den die kleine Murg bei seiner erodierenden Tätigkeit geschaffen hat. Steil fällt das gegenseitige Ufer ab und hinterlässt kahlen Sandstein. Entwurzelte Tannen zeugen von der unbändigen Kraft des Wassers, das in den letzten Monaten zerstörerisch gewirkt hat.