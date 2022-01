Aadorf will neue Ortseingangsschilder

Aadorf «Keine grellen Farben»: Gemeinderat schreibt Wettbewerb für neue Infotafeln aus An den Aadorfer Ortseingängen sowie vor dem Gemeindehaus stehen seit Jahren dieselben Infotafeln. Nun ist der Gemeinderat auf der Suche nach Ersatz. Olaf Kühne 11.01.2022, 16.35 Uhr

«Am Puls der Schweiz». Mit ihrem Slogan wirbt die Gemeinde Aadorf nicht nur im Internet, sondern seit Jahren auch an den Ortseingängen sowie vor dem Gemeindehaus auf Infotafeln, auf denen unter anderem auch Vereine und Parteien auf ihre Veranstaltungen aufmerksam machen können. Prominent prangt dort auch das Energiestadt-Logo.

Nun ist der Gemeinderat der Meinung, dass diese Veranstaltungstafeln in die Jahre gekommen sind. «Wir sind der Ansicht, dass die Tafeln zu keinem schönen Ortsbild beitragen und ausgedient haben», schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Neue Dorfeingangstafeln sollen deshalb her, der Gemeinderat ruft einen öffentlichen Wettbewerb aus.

Just auf die Veranstaltungsinformationen will er künftig verzichten. Dies ist eine von zahlreichen Vorgaben, welche der Gemeinderat in einem ganzen Katalog an Rahmenbedingungen definiert hat. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Gemeindepräsident Matthias Küng:

«Wir sind überzeugt, dass Veranstaltungen auf Infotafeln am Ortseingang im Digitalzeitalter nicht mehr zeitgemäss sind.»

Das zeige sich auch darin, dass diese Werbemöglichkeit von den lokalen Vereinen und Parteien kaum noch genutzt würde. «Bestenfalls noch von einer Handvoll Vereinen», sagt Küng.

30'000 Franken als Kostendach

Weitere Wettbewerbsvorgaben sind unter anderen, dass die Tafeln weder eine Strom- noch eine Wasserzufuhr benötigen dürfen und selbstredend witterungsbeständig sein müssen. Für maximal sechs Objekte gibt die Behörde ein Kostendach von 30'000 Franken vor.

Dass es nicht zwingend flache Tafeln sein müssen, zeigt die Grössenvorgabe: Maximal drei Meter hoch und je zwei Meter breit und tief sollen die Objekte sein. Schliesslich sollen die künftigen Dorfeingangstafeln schlicht auch zur Gemeinde passen und sich ins Ortsbild einfügen, womit der Gemeinderat meint: keine grellen Farben.

Genaue Vorstellungen habe man noch nicht, sagt Küng weiter. «Wir wünschen uns einfach etwas Cooles, etwas Originelles, etwas Kreatives –und sind selber gespannt, welche Vorschläge wir nun erhalten werden.» Und, ob überhaupt Ideen auf der Gemeindeverwaltung eintreffen werden.

«Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass die Ortseingangsschilder nicht gerade das dringlichste Thema in der laufenden Legislatur sind», sagt Matthias Küng und lacht.

«Es gilt nun zu entscheiden, wie sich die Dorfeingänge in Zukunft präsentieren sollen», schreibt die Behörde weiter in ihrer Mitteilung. «Dabei soll die Bevölkerung mitentscheiden dürfen. Aspekte wie Design, technische Umsetzung, Alltagstauglichkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis wollen in die Entscheidung miteinbezogen werden.»

In diesem Wettbewerb bittet die Gemeinde nun um bildlich dargestellte Vorschläge. Diese seien bis 31. Januar einzureichen an Gemeinderat Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf oder sandra.kleindl@aadorf.ch.