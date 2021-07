Annette Fetscherin SRF-Sportmoderatorin

Aadorf Thurgauerin Annette Fetscherin über ihren Job in einer Männerwelt: «In meinem Beruf bin ich als Frau noch nie diskriminiert worden» Die Thurgauerin Annette Fetscherin ist durch die Fussball-Europameisterschaft mit ihrer Arbeit als SRF-Sportmoderatorin in den Fokus gerückt. Robin Bernhardsgrütter 10.07.2021, 12.00 Uhr

Annette Fetscherin ist während der EM in den Fokus gerückt.

Bild: Oscar Alessio

Die Europameisterschaft ist fast vorüber und es steht nur noch der Final aus. Wer ist Ihr Favorit?

Ich habe schon vor der Europameisterschaft die Italiener als Favoriten gesehen. Neben der Schweiz ist mir auch Italien positiv aufgefallen. Ihr Spiel ist sehr überzeugend.

Sie fiebern also auch neben Ihrem Job als Sportmoderatorin an der EM oder einer Meisterschaft mit?

Fussball ist Teil meiner Sport-Leidenschaft und meines Lebens. Natürlich schaue ich dann auch neben meinem Job die EM oder auch die nationalen und internationalen Meisterschaften. Ich habe diesen Beruf, weil ich diese Begeisterung mitbringe und den ganzen Sport gern habe.

Sie überzeugen mit Ihrer ruhigen und kompetenten Art. Sie werden aber manchmal auch kritisiert für Ihre distanzierte Moderationsweise. Wie gehen Sie mit solchen Rückmeldungen um?

Solche Rückmeldungen gehören zum Job. Da wächst man mit der Erfahrung auch rein. Ich arbeite jetzt seit fast 20 Jahren beim Fernsehen und da lernt man, damit umzugehen. Es gibt immer Leute, die meine Art cool finden, und solche, denen das weniger passt. Man kann ja nicht allen gefallen. Wichtig ist es, sich nicht zu fest irritieren zu lassen und immer sich selbst zu bleiben. So macht man sicher nichts falsch. Ich bin, wie ich bin.

Sie fallen als Frau im männerdominierten Fussballgeschäft noch immer auf. Warum ist es für die Gesellschaft noch immer so speziell, eine Frau zu sehen, wenn es um Fussball geht?

Ich habe nicht das Gefühl, dass es speziell ist. In der Moderation, insbesondere im Sport, ist es normal, wenn eine Frau moderiert. Anders sieht es beim Kommentieren aus. Dort ist der Fussball noch in fester Männerhand. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass sich insgesamt mehr Männer für Sport interessieren. Darum sind generell mehr Männer im Sportjournalismus tätig.

In der Politik und Wirtschaft wird immer wieder über eine Frauenquote diskutiert. Auch in den Medien wurde darüber diskutiert, ob der Sport mehr Frauen braucht. Wie denken Sie darüber?

Leider gibt es Situationen, in denen Frauen diskriminiert werden, und das ist auch absolut nicht gut. In meinem Beruf bin ich als Frau aber noch nie diskriminiert worden. Eine Frauenquote im Sport braucht es daher für mich nicht. Die Frauen kommen schon noch. Und am Schluss soll immer diese Person den Job bekommen, die am meisten überzeugt.

Deutschland hat so etwas wie eine Vorreiterrolle eingenommen in Sachen Sportmoderatorinnen und Sportkommentatorinnen. Wird die Schweiz nachziehen?

Wie schon gesagt, sind wir mit der Sportmoderation schon relativ weit und es ist schon die eine oder andere Frau zu sehen. Beim Kommentieren ist es etwas anders und da braucht es auch mehr Mut. Mit Claudia Neumann haben die Deutschen eine super Fussballkommentatorin, aber sie musste viel Kritik einstecken. Vermutlich würde das auch in der Schweiz so passieren und darum braucht es für eine Frau sicher viel Mut und Stärke, diesen Schritt zu wagen. Aber auch das wird kommen.

Sie wurden nie diskriminiert in Ihrem Job und haben einmal gesagt, dass Sie als Frau eher Vorteile haben im Sport, weil Sie sehr gefragt seien.

Es gibt überall Vor- und Nachteile. Aber beim Fernsehen muss jeder abliefern, egal ob Mann oder Frau.

Wie schaffen Sie es, in einem solch hitzigen Business einen kühlen Kopf zu bewahren?

Ich habe von Natur aus einen kühlen Kopf und bin ausgeglichen. Das hilft sicher. Aber auch ich brauche meine Bezugspersonen, bei denen ich runterfahren und in kurzer Zeit Energie tanken kann. Im Sportbusiness läuft immer etwas. Letzte Woche war EM, jetzt bin ich beim Leichtathletik-Meeting in Monaco und dann fliege ich schon zu den Olympischen Spielen nach Tokio.

Freuen Sie sich auf diese speziellen Olympischen Spiele?

Ich habe etwas gemischte Gefühle. Ich freue mich riesig auf die olympischen Leistungen und den Sport. Aber ich habe schon Respekt vor dem Drumherum. Es wird wegen Corona sicher anders als sonst und ganz sicher komplizierter. Aber ich bereite mich vor wie immer.

Neben dem Fussball und Fernsehen spielen auch Pferde und Polo eine grosse Rolle in Ihrem Leben.

Polo und Reiten sind für mich einfach der perfekte Ausgleich. Ich konzentriere mich dann so auf das Spiel und mein Pferd, dass ich jeglichen Stress und meine Arbeit vergesse. Es hilft, um Energie zu tanken und abzuschalten. So werde ich dann auch meinen Sommer hier verbringen. Dann ist Polosaison und so geniesse ich es dann hier im Thurgau.