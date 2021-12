Aadorfer Weihnachtsmarkt abgesagt

Aadorf Gewerbeverein sagt Weihnachtsmarkt ab, bietet aber Ersatzprogramm Der Aadorfer Weihnachtsmarkt vom kommenden Samstag fällt erneut Corona zum Opfer. Einzig ein Konzert auf dem Gemeindeplatz findet statt. 08.12.2021, 16.40 Uhr

Der Aadorfer Gemeindeplatz mit seinem Pavillon ist am kommenden Samstag Schauplatz des Ersatzprogrammes. Bild: Olaf Kühne

«Noch vor Wochenfrist war das OK guten Mutes, den Aadorfer Weihnachtsmarkt vom Samstag, 11. Dezember, unter Einhaltung der damals geltenden Bestimmungen durchzuführen», schreibt der Gewerbeverein Aadorf auf seiner Facebook-Seite. Mit den seit Montag geltenden Vorschriften sei aber an eine Durchführung des beliebten Marktes nicht mehr zu denken.

Die Zertifikatspflicht sei aus logistischen Gründen für das OK nicht umsetzbar, müsste doch entlang der Bahnhof- und Hauptstrasse das gesamte Marktgelände komplett abgesperrt und kontrolliert werden. Die Absage sei deshalb unumgänglich, die rund 130 angemeldeten Marktfahrerinnen und Marktfahrer wurden entsprechend informiert. Es ist nach 2019 wegen eines Sturmes und 2020 wegen Corona bereits die dritte Absage infolge.

Um der Bevölkerung dennoch etwas zu bieten, hat der Gewerbeverein kurzerhand ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt. Auf und rund um den Gemeindeplatz Aadorf wird ein «Winterzauberpark» organisiert. Das Areal wird entsprechend eingezäunt, der Einlass kann nur Personen gewährt werden, welche über ein Zertifikat verfügen. Ausgenommen sind Kinder bis zum 16. Geburtstag. Der Eintritt ist kostenlos.

Nacht der 1000 Lichter mit Konzert

Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Dezember, ab 16 Uhr unter freiem Himmel und somit an der frischen Luft statt. Es gilt eine Maskentragepflicht. Nach Einbruch der Dunkelheit ab zirka 16.45 Uhr werden die Fassaden von verschiedenen Gebäuden auf und rund um den Gemeindeplatz speziell beleuchtet. Die «Nacht der 1000 Lichter» soll in dieser schwierigen Zeit für einen ganz besonderen Moment sorgen. Musikalisch wird ab zirka 17.30 Uhr die Coverband Notus-Gang für fetzigen Sound besorgt sein. Sie hatte ihr Konzert im Rahmen des Weihnachtsmarktes bereits geplant und vorbereitet.

Die Coverband Notus-Gang spielt am Samstag auf dem Aadorfer Gemeindeplatz. Video: Youtube

Nebst den bezaubernden Lichtern sowie verschiedenen Klängen und Tönen stehen für die Besucherinnen und Besucher Getränke bereit. Offen ist aktuell noch, ob es eine kleine Auswahl an einfachen Speisen gibt. Der Gewerbeverein Aadorf wird noch detailliert zum Programm informieren. Für die Konsumation gilt eine Sitzpflicht, das Gelände im Winterzauberpark wird entsprechend vorbereitet.

Paul Lüthi

Aadorfer Gewerbepräsident Archivbild: Kurt Lichtensteiger

«Für das gesamte OK des Weihnachtsmarkt Aadorf kommt die dritte gezwungene Absage infolge einer Tragödie gleich», schreibt Gewerbepräsident Paul Lüthi in seiner Mitteilung. «Hunderte an Stunden Vorbereitungsarbeiten verlaufen nach 2019 und 2020 erneut im Sand. Uns allen ist bewusst, dass auf der gesamten Welt aktuell deutlich grössere Probleme zu lösen sind – auch daran denken wir – aber dennoch ist es für uns im Kleinen eine ganz bittere Angelegenheit.» Umso mehr würde sich das OK freuen, wenn am Samstag die Bevölkerung aus der ganzen Region trotzdem den Weg auf den Gemeindeplatz Aadorf findet. (red)