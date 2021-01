Aadorf Funkt es in der Hofwoche? Ettenhauser Jungbauer sucht am TV sein Liebesglück Auf dem Fernsehsender 3+ über das Format «Bauer, ledig, sucht…» hielt der Iltishauser Adi Schwager nach seiner Herzensdame Ausschau. Ob es mit der Hofdame gefunkt hat, wird die Ausstrahlung am Donnerstagabend zeigen. Kurt Lichtensteiger 06.01.2021, 04.50 Uhr

Heiraten, Kinder, ein eigener Hof: Der 21-jährige Adi Schwager hat sein Leben geplant. Ihm fehlt nur noch die passende Frau. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Seit über 10 Jahren machen Marco Fritsche und Christa Rigozzi einsame Landwirte glücklich. Mit Erfolg, wie sie verlauten lassen, sind doch 21 Hochzeiten und 26 Babys seither hervorgegangen. Ob auch der 21-jährige Landwirt Adi Schwager aus Iltishausen bei Aadorf sein Liebesglück gefunden hat, wird sich erweisen. Die Öffentlichkeit wird es am Donnerstagabend, 7. Januar, erfahren. Bis dahin muss der Junglandwirt das Geheimnis noch für sich behalten. Sein Stillschweigen fällt ihm zwar schwer, doch brechen will er dieses bis zum genannten Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht.

Einige Tage vor der Offenlegung strahlt Adi Schwager über das ganze Gesicht, gibt sich frohgemut und sprüht vor Optimismus, was voll und ganz seiner Grundhaltung entspricht. «Natürlich habe ich bei den Kontakten mit den potenziellen Bewerberinnen meine Vorzüge nicht unter den Scheffel gestellt: Meine Leidenschaft gilt der Landwirtschaft, namentlich der Tierpflege mit den 55 Milchkühen und dem Rebberg auf dem Oberhof in der Gemeinde Elgg, wo ich in einem Landwirtschaftsbetrieb mit 120 Hektaren tätig bin.» Die berufliche Abwechslung, den Umgang mit Tieren und den Aufenthalt in der Natur schätze er am Bauern besonders.

Mit seinem umgänglichen Charakter, seinem Humor und seiner Unternehmungslust sowie seiner Offenheit gegenüber Menschen versuche er, seine Zukünftige zu bezirzen. «Sie soll einmal zum Mittelpunkt werden, doch auch Verständnis haben für meine Freizeitaktivitäten, nämlich den Ausgang und das Festen mit Freunden, als Mitglied der Feuerwehr und des Männerchors.» Deshalb stelle er sich eine Beziehung vor, die beiden einen gewissen Freiraum lässt und nicht einengt. Enden soll diese dann in der Heirat und Gründung einer Familie mit Kindern. «In diesem Umfeld einen eigenen Hof zu führen, ist mein grösster Wunsch», offenbart Adi Schwager in einem persönlichen Gespräch. Dabei versichert er, dass er bei den Begegnungen alles geben werde, vom Charme über seine inneren Werte bis hin zu seiner beruflichen Tüchtigkeit.

Offenlegung am 7. Januar

Ohne sein Wissen für die Fernsehsendung angemeldet hatten ihn einige Kollegen. Doch gram ist er ihnen deswegen nicht. Der bodenständige Jüngling, der nach der Schulzeit die Lehre beim Aadorfer Werkhof absolviert hat, sieht seine Zukunft in der Landwirtschaft, zurzeit noch als landwirtschaftlicher Mitarbeiter. Bevor er jedoch nach einem eigenen Hof Ausschau hält, sucht er die passende Hofdame.

Ob sich die aus Bewerbungen herausgestochene Auserwählte vom sympathischen und aufgestellten Junglandwirt beeindrucken lässt und den beiden das Liebesglück winkt, wird sich am Donnerstag, dem 7. Januar, ab 20.15 Uhr auf 3+, zeigen. Weitere Ausstrahlungen folgen jeweils an Donnerstagen.

Auf emotionale Momente darf man jedenfalls gespannt sein. «Wie auch immer: Die Teilnahme war für mich ein spannendes Erlebnis, gespickt mit einer lehrreichen Lebenserfahrung», verrät Adi Schwager einige Tage bevor das Geheimnis gelüftet wird.