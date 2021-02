Aadorf Einsprachen zu Strassensanierung in Weiern: Ein Kompromiss muss her Die Gemeinde Aadorf will die Ortsdurchfahrt in Weiern sanieren und gleichzeitig den Verkehr verlangsamen. Landwirte und Privatpersonen haben aber ihre Interessen angemeldet. Ihre Einsprachen sorgen für eine Verzögerung. Roman Scherrer 10.02.2021, 11.00 Uhr

Blick aus Südwesten auf Weiern. Bild: Olaf Kühne (2. März 2018)

Der Weiler ist überschaubar. Gemessen an seiner Grösse verfügt Weiern jedoch gleich über einige Strassen. Die Gemeinde Aadorf saniert sie derzeit in vier Etappen. Zwei davon sind bereits durch, in diesem Jahr ist die dritte vorgesehen. Sie ist aber ins Stocken geraten, wegen «diverser Einsprachen», wie die Gemeinde in ihren aktuellen Nachrichten schreibt.

Die Dritte Etappe betrifft die Ortsdurchfahrt, die Trottenstrasse. Streitpunkte sind dabei vor allem die Ein- und die Ausfahrt des Weilers. «Wir haben mit der Strassensanierung auch verkehrsberuhigende Massnahmen vorgesehen», berichtet der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng.

Man wolle die Verkehrsteilnehmer dazu bringen, langsamer und vorsichtiger durch Weiern zu fahren. Der Durchgangsverkehr hat hier nämlich mit der Zeit zugenommen, wie Küng weiss.

«Viele nutzen die Ortsdurchfahrt, um von der Autobahn ins Aadorfer Industriequartier zu gelangen.»

Massnahmen, welche Autofahrer beim Ortseingang abbremsen und auch langsamer durch Weiern fahren lassen, sind zwar einerseits von Anwohnern gewünscht, wie Küng berichtet. «Andererseits reden wir bei Weiern auch von einem Bauerndorf. Und solche Massnahmen können die Strasse sehr eng machen für grössere Gefährte wie landwirtschaftliche Fahrzeuge.»

Wenig verwunderlich also, dass ein Teil der Einsprachen aus der Landwirtschaft stammt. Andererseits habe man aber auch Einwände von Privatpersonen erhalten, welche ihre «persönlichen Interessen» vertreten würden, betont Küng. Die Einspracheverhandlungen mit den Interessengruppen habe man bereits geführt. «Wir haben dabei versucht, einen Kompromiss zu finden», sagt der Gemeindepräsident. Es sei darum gegangen, den Verkehr mit entsprechenden Massnahmen zu verlangsamen und die Durchfahrt für grössere Fahrzeuge nicht allzu sehr zu erschweren.

Mit diesem Ziel ist man bei der Gemeinde nochmals über die Bücher und hat die verkehrsberuhigenden Massnahmen angepasst. Küng ist überzeugt:

«Wir haben eine gute Lösung gefunden.»

Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass nicht alle Einsprecher damit zu hundert Prozent zufrieden sein werden – ein Kompromiss eben. Dieser sieht eine Anpassung an den sogenannten Toren am Ortseingang beziehungsweise -ausgang vor. Die gegenüberliegenden Einbuchtungen in die Strasse, welche das Tor bilden, sind auf den neuen Plänen etwas weiter voneinander versetzt. «So muss man vorher etwas abbremsen, aber grössere Gefährte können dennoch gut durchfahren», sagt Küng.

Zudem sehe man von der zunächst geplanten Verschmälerung der Fahrbahn ab. Beibehalten wird allerdings das Vorhaben, die «schleichende» Kurve im Ortsinnern als beinahe rechten Winkel umzugestalten. Auch die Geschwindigkeitslimite von Tempo 50 bleibe bestehen, erklärt Küng.

Man habe die Interessengruppen aber «gut abgeholt». Deshalb geht Küng davon aus, dass die Bauarbeiten im kommenden Frühling starten können, sollten keine weiteren Rechtsmittel ergriffen werden. «Wir werden demnächst die Arbeitsvergabe durchführen», sagt er, «allerdings mit dem Vorbehalt, dass es zu weiteren Verzögerungen kommen kann».