Nach 27 Jahren tritt die Mitbegründerin vom Hilfswerk zurück.

Aadorf Ein Beitrag für eine bessere Welt: Nach 27 Jahren tritt die Aadorfer Mitbegründerin vom Hilfswerk «Una Terra – Una Familia» zurück Als Mitbegründerin präsidierte die Aadorferin Margrith Lengg seit 1995 das christliche Hilfswerk «Una Terra – Una Familia». Seit dem 2. April leitet der Stettfurter Christoph Aeschbacher die soziale Institution. Kurt Lichtensteiger 04.04.2022, 14.00 Uhr

Der Vorstand mit Lisi Spörndli, Urs Elsener, Margrith Lengg, Christoph Aeschbacher, Roberto Alfarè und Daniel Räber (von links nach rechts). Bild: Kurt Lichtensteiger

Was vor nicht ganz drei Jahrzehnten Margrith Lengg in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Pfarrer Werner Probst und acht Freunden aus der Katholischen Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon auf die Beine gestellt hatten, entwickelte sich zu einem erfolgreichen Hilfswerk. In all den Jahren wurde – mit Schwerpunkt in den Philippinen, in Brasilien und Afrika – nachhaltige Entwicklungsarbeit geleistet. Ziel war es, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Die Menschen in der Dritten Welt erhielten Zukunftsperspektiven. Hilfe zur Selbsthilfe stand dabei im Vordergrund.