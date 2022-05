Aadorfer alt Gemeindepräsident kritisiert Regiowechsel

Aadorf «Eigentlich will ich ja nicht reinmotzen, aber...»: Aadorfer alt Gemeindepräsident Bruno Lüscher kritisiert Gemeinderat für Wechsel zur Regio Frauenfeld Ende 2023 will der Aadorfer Gemeinderat die Regio Wil verlassen und sich der Regio Frauenfeld anschliessen. Beim seit 2015 pensionierten alt Gemeindepräsidenten Bruno Lüscher stösst dieser Entscheid auf Unverständnis. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Sitzung zu Sitzung: Der Aadorfer alt Gemeindepräsident Bruno Lüscher ist auch sieben Jahre nach seiner Pensionierung mit Aktenmappe unterwegs. Bild: Olaf Kühne

«Eigentlich will ich ja gar nicht reinmotzen», sagt Bruno Lüscher und lacht. Als ehemaliger Aadorfer Gemeindepräsident ist der 71-Jährige zwar seit 2015 im Ruhestand. Als Kantonsrat sowie in diversen weiteren Ämtern und Mandaten ist der umtriebige Aadorfer indes nach wie vor sehr aktiv.

Im Gespräch mit unserer Zeitung ist denn auch sein Engagement spürbar, mit dem sich Lüscher immer noch für die Politik seiner Gemeinde interessiert. «Ich habe immer alles mit Herzblut gemacht», sagt er. Weshalb er, entgegen seiner Absicht, nicht reinmotzen zu wollen, sich nun doch zu Wort melde.

Vergangene Woche vermeldete unsere Zeitung, dass der Aadorfer Gemeinderat die Regionalplanungsgruppe (Regio) Wil Ende 2023 verlassen und sich der Regio Frauenfeld anschliessen will (zum Artikel). Man fühle sich in der Regio Wil zu sehr am Rand und verspreche sich, in Frauenfeld besser aufgehoben zu sein, begründet Gemeindepräsident Matthias Küng den Beschluss seiner Exekutive.

«Ich finde diesen Entscheid falsch», sagt Bruno Lüscher und wirft für die Begründung seiner Aussage seine stattlichen 24 Jahre als Aadorfer Gemeindeoberhaupt in die Waagschale. «Aadorf war bis zur Bezirksreform 2011 immer im Bezirk Frauenfeld», blickt er zurück.

«Dort waren wir gut aufgehoben und dort gehörten wir eigentlich auch hin.»

In die Vernehmlassung zur besagten Bezirksreform sei 2008 auch der Aadorfer Gemeinderat einbezogen worden. «Ich war damals ganz klar für einen Verbleib im Bezirk Frauenfeld, wurde aber im Gemeinderat sechs zu eins überstimmt.» Insbesondere SVP- und CVP-Vertreter hätten sich für einen Wechsel in den Bezirk Münchwilen starkgemacht, blickt FDP-Mann Lüscher zurück. «Die haben sich im Hinterthurgau bessere Wahlchancen für den Grossen Rat versprochen.» Reine Wahltaktik sei es gewesen, und habe nichts mit den tatsächlichen Gegebenheiten der Gemeinde Aadorf zu tun gehabt.

«Es bestand absolut keine Not für einen Bezirkswechsel, deshalb habe ich mich auch dagegen gewehrt», sagt Lüscher. Weil der Entscheid des Gemeinderates aber überdeutlich gewesen sei, habe er damals eben auch gesagt:

«Wenn wir etwas machen, dann richtig, dann muss man uns auch spüren.»

Und obwohl Lüscher von 1999 bis 2009 selbst Präsident der Regio Frauenfeld war, ist er nach wie vor überzeugt, dass es damals nur konsequent war, dass Aadorf mit dem Bezirk auch die Regio wechselte und sich Wil anschloss. «Zumal wir bereits sinnvolle und gut funktionierende Zusammenarbeiten hatten im Hinterthurgau. Wie etwa die Genossenschaft für Personalvermittlung oder den Wirtschaftsraum Südthurgau», fährt Lüscher fort und ergänzt: «Uns war damals schon bewusst, dass sich Aadorf nur mit grossem Engagement über Münchwilen und Sirnach nach Wil positionieren kann.»

So falsch er den damaligen Bezirkswechsel auch heute noch finde, liege dieser nun doch elf Jahre zurück. Inzwischen hätten sich politische und sachliche Beziehungen im Bezirk eingespielt. «Wenn sich Gemeinden in der Regio Wil zu wenig wahrgenommen fühlen, müssen sie eben schauen, dass sie besser gehört werden», sagt Bruno Lüscher bestimmt. Er merkt an, dass just das geplante Regio-Wil-Präsidium des Aadorfer Gemeindepräsidenten hierfür eine hervorragende Chance gewesen wäre. «Nehmen wir als Beispiel den Entwicklungsschwerpunkt Wil West», sagt Lüscher. «Der kommt so oder so. Und er wird Einfluss auch auf Aadorf haben. Da ist es doch viel besser, wenn man mitreden kann.»

Eigene Regio mit Nachbargemeinden wäre sinnvoll

Wie der Aadorfer Gemeinderat ist auch Bruno Lüscher überzeugt, dass Aadorfs geografische Gegebenheiten weder zur Regio Wil noch zur Regio Frauenfeld passen. «Eine wirklich sinnvolle und praxisbezogene Regio wäre ein Zusammenschluss von Aadorf, Elgg, Hagenbuch und Wängi.» Nur sei die Geografie so, wie sie eben sei, man müsse sich mit ihr arrangieren.

Bedauerlich seien zudem die weiteren Konsequenzen des Aadorfer Regio-Wechsels, wie etwa der Übertritt vom Verein ThurKultur zum Kulturpool Regio Frauenfeld. «Das ist sehr schade», sagt Lüscher. «ThurKultur funktioniert hervorragend und Aadorf profitiert stark davon.» Erneut gebe man ohne Not etwas auf.

Mit seiner Wortmeldung will Bruno Lüscher nicht den bereits gefällten Entscheid des Aadorfer Gemeinderates kippen, wie er betont. «Ich halte den Regio-Wechsel einfach für einen unnötigen Spagat und kann ihn nicht nachvollziehen.» Nun sei aber der sprichwörtliche Mist geführt – weshalb ihm einzig bleibe: «Ich hoffe, dass sich der Gemeinderat künftig bei derart grundlegenden Entscheidungen vertiefter auch mit der Vorgeschichte einer Gegebenheit auseinandersetzt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen