Viele Läden ziehen weg: Die Aadorfer Geschäftsmeile ist im Wandel

Aadorf Die Einkaufsmeile im Wandel: Viele Läden ziehen weg – ist das bloss Zufall? Entlang der Bahnhof- bis hinunter zur Hauptstrasse reihen sich die Ladenlokalitäten aneinander. In jüngster Zeit offenbaren sich Veränderungen. Und dies aus unterschiedlichen Gründen. Kurt Lichtensteiger 15.02.2022, 04.40 Uhr

Ein kurzes Gastspiel in Aadorf hatte der «Atlas-Market» an der Bahnhofstrasse. Bilder: Kurt Lichtensteiger

Auf der Hauptachse zum Dorfzentrum zwängt sich der fahrende Verkehr zwischen den Trottoirs und den parkierten Autos hindurch. Velofahrende müssen dabei besonders aufmerksam sein, denn für sie ist wenig Platz. Gefahren lauern zudem von sich unerwartet öffnenden Autotüren.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist auch den Fussgängern beim Überqueren der Strasse geboten. Die Gefahrenquelle ist allgemein bekannt, sodass vielleicht deswegen bisher grössere Unfälle ausgeblieben sind. Besserung ist jedoch erst in Sicht, wenn die Bahnhofstrasse saniert wird, was in den kommenden Jahren der Fall sein soll. Bekanntlich ist die Hoheit dafür an die Gemeinde übergegangen. Eine sinnvolle Sanierung dürfte dann auch den anliegenden Geschäften zugutekommen und ihnen gar neue Perspektiven eröffnen.

Jeder Fall ist anders

Paul Lüthi, Präsident des Gewerbevereins Aadorf. Bild: PD

Zurzeit scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein, was Um- und Auszüge von Ladengeschäften beweisen. Dies aus ganz unterschiedlichen Gründen. «Vorab nicht wegen mangelnder Frequenz», sagt Paul Lüthi, Präsident des Gewerbevereins Aadorf (GVA). Ein Faktencheck unterstreicht diese Aussage.

Nun der Reihe nach: «Zubi-Schuhe» ist umgezogen, weil das Sortiment erweitert wurde, wofür mehr Platz nötig war. An der Wittenwilerstrasse hat Zuberbühler ein grösseres Raumangebot vorgefunden. Das Frauenmode-Geschäft «Lilo’s Welt» sieht sich wegen Krankheit der Inhaberin Lilo Germann zur Aufgabe gezwungen. Ein Thai-Massage-Salon soll Einzug halten, wird kolportiert. Das Coiffeur-Geschäft, ehemals Colosseum, wurde nach erfolgtem Gerichtsbeschluss dicht gemacht. Und nur nochmals einige Schritte weiter westwärts gähnen wiederum leere Schaufenster.

Dort, wo vor nicht einmal einem Jahr der «Atlas-Market» eingezogen ist, herrscht Ruhe. «Heute geschlossen», prangt an der Fassade.

Auch Kebabs aus dem abgestellten Wagen gibt es nicht mehr. «Neu in Winterthur am Römertor», heisst es lapidar auf einem Aushang. Mieter Habib Coktasar beklagte den mangelnden Zuspruch von Kunden für sein Geschäft und die ausgeschlagene Sonntagsbewilligung in Aadorf. Deshalb konzentriere er sich nun auf die beiden Läden in Frauenfeld und neu in Oberwinterthur. Was in das Gebäude des Eigentümers Marco Tanner kommen wird, scheint noch offen zu sein.

Bedürfnisabklärung tut not

Die Häufung deutet nur scheinbar auf ein Lädelisterben hin. Vielmehr dürfte erfahrungsgemäss der Zufall eine Rolle spielen. «Mit Blick auf die Zukunft sieht das Entwicklungspotenzial anders aus», meint hinzu Paul Lüthi. Und weiter:

«Aadorf wird sich im Dreieck Wil-Frauenfeld-Winterthur als regionales Einkaufszentrum zu behaupten wissen und weiterhin eine Rolle spielen.»

Eine gelungene Sanierung der Bahnhofstrasse sowie die Bautätigkeit rund um das Bahnhofareal seien dafür ideale Voraussetzungen.

Ein Damen-Modegeschäft im Gebäude des ehemaligen Schuhgeschäfts wäre gut vorstellbar. Die Liegenschaft ist nach wie vor im Besitz von Ruth Pfister aus Guntershausen, der Mietpreis sei verhandelbar.

Die Ergebnisse einer Bedürfnisabklärung dürften Auskunft über die zukünftige Entwicklung der Aadorfer Geschäftsmeile geben und einige wegweisende Aufschlüsse liefern.