Aadorf «Der Zeitpunkt ist genau richtig»: Die erste Thurgauer Verwaltungsrichterin Rita Wenger spricht über ihren Rücktritt Vor 30 Jahren wurde Rita Wenger als erste Frau ans Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau gewählt. Nun ist die Juristin zurückgetreten und spricht über ihre bisherige berufliche Laufbahn.

Rita Wenger im Büro ihrer Anwaltskanzlei in Aadorf. Bild: Kevin Roth

Ihr Büro in der eigenen Kanzlei in Aadorf ist voll mit grossen und kleinen Bildern behängt und verrät sofort, dass man es hier mit einem kunstsinnigen Menschen zu tun hat. Was nicht wundert, schliesslich ist Rita Wenger aktuell Präsidentin des Frauenfelder Kunstvereins. Schauspielerin wäre sie in jungen Jahren auch gerne geworden, gab den Versuch jedoch nach ein paar Monaten an der Schauspielakademie in Zürich wieder auf.

«Es ist schon etwas ganz anderes, ob man begeistert an der Kantonsschule mit der Gruppe ein Drama entwickelt und inszeniert oder ob einem von der Regie praktisch vorgegeben wird, was man auf der Bühne zu tun und lassen hat», schildert Wenger das Dilemma, dass die leidenschaftliche Künstlernatur einst dazu verleitete, den gehegten Bühnenambitionen den Rücken zu kehren und sich dem Gesetzesstudium zuzuwenden. Die 63-Jährige erzählt:

«Anfangs wählte ich das Jus-Studium vor allem deshalb, weil die Ausbildung einem im Anschluss viele Möglichkeiten bietet. Ich hätte mich aber auch für den Journalismus interessiert.»

Dass Rita Wenger später dennoch als Anwältin und Richterin praktizierte und mit den Jahren ihre Schwerpunkte aufs Erb-, Familien und Vertragsrecht legte, lag mitunter auch daran, dass «es mich vor dem Lizenziat richtig gepackt hat». «Ich habe damals richtig Freude daran gefunden, als ich merkte, dass unsere Gesellschaft nur funktioniert, wenn sie sinnvoll geregelt ist», blickt Wenger zurück.

Nach zwei Jahren beim Baudepartement des Kantons Thurgau und voll damit beschäftigt, die eigene Anwaltskanzlei aufzubauen und gleichzeitig das Leben einer jungen Familie zu meistern, folgte für die Aadorferin etwas, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatte: die Wahl ans Thurgauer Verwaltungsgericht.

«Die CVP fragte mich an, obwohl sie bereits sechs Kandidaten für den Posten hatten.»

Sie habe sich geehrt gefühlt. «Ich wusste aber auch gar nicht so recht, was da auf mich zukommen würde», erinnert sich Wenger. Da sie jedoch die volle Unterstützung aus ihrem Umfeld erhielt, packte sie die Chance beim Schopf. «Ich freute ich mich sehr, als sie mich portierten», sagt Wenger.

Ihr Geschlecht war nie ein Thema

Was an ihrer ersten Sitzung, die noch in der Frauenfelder Altstadt abgehalten wurde, behandelt wurde, weiss Rita Wenger zwar nicht mehr, wohl aber erinnert sie sich gerne daran, dass «die Kollegialität immer sehr gut war».

Rita Wenger ist auch Präsidentin des Frauenfelder Kunstvereins. Bild: Kevin Roth

Dass sie bis ins Jahr 2019 die erste und einzige Verwaltungsrichterin im Thurgau blieb, bis mit SVP-Vertreterin Madeleine Randacher eine zweite Frau gewählt wurde, liess man sie nicht spüren. «Dies war nie ein Thema», erklärt Wenger und schiebt nach:

«Dass Frauen am Verwaltungsgericht so selten sind, hängt vielleicht auch mit der Materie zusammen.»

Baurecht, Zonenpläne oder Heimatschutzfragen seien Themen, die Männer in der Regel mehr interessieren als Frauen.

Schriftenwechsel hat zugenommen

In den letzten drei Dekaden hatte sie viele interessante Fälle zu beurteilen, aber auch den Umzug des Gerichts 1997 nach Weinfelden und die umfangreiche Reorganisation des Thurgauer Verwaltungsgerichtes im Jahr 2008 zum Verwaltungs- und Versicherungsgericht miterlebt, was bei ihr zur Pensumsaufstockung von 35 auf 50 Prozent führte. «Die Fälle sind ein wenig, wenn auch nicht massiv aufwendiger geworden. Was hingegen deutlich in den letzten Jahren zugenommen hat, sind die Schriftenwechsel zwischen den Parteien», hat Wenger festgestellt.

Dass sie Ende Januar demissionierte, obwohl sie erst im vergangenen Frühling für eine weitere Amtszeit wiedergewählt wurde, erklärt sie mit dem Gefühl, dass es jetzt richtig und an der Zeit ist. «Ich wollte vor der Pensionierung mein Amt zur Verfügung stellen und zurücktreten.» Langweilig wird es ihr ohne Verwaltungsgericht aber mitnichten. «Ich möchte meine Advokatur noch einige Jahre weiterführen und habe auch schon wieder Aufgaben angenommen, die mich ausfüllen werden.»