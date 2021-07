Aadorfer Jugendtreff nach Coronapause wieder im Normalbetrieb

Aadorf Der nächste Jahrgang steht bereit: Aadorfer Jugendtreff nimmt wieder Fahrt auf Die Offene Kinder- und Jugendarbeit war im vergangenen Jahr auch im Aadorfer Jugendtreff Pleno stark eingeschränkt. Ein Schnuppernachmittag machte nun die Sechstklässler auf das Angebot aufmerksam. Kurt Lichtensteiger 05.07.2021, 16.40 Uhr

Nach den Sommerferien dürfen sie den Jugendtreff auch nutzen: Aadorfer Sechstklässler posieren mit den Jugendarbeitern Victor Meza und Jasmina Peeva. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

In und ausserhalb des Jugendlokals herrscht im Aadorfer Gemeindezentrum ein unaufhörliches Kommen und Gehen. Mädchen und Knaben vergnügen sich am Billardtisch, am Tschüttelikasten, beim Tischtennis – oder einfach beim Chillen auf dem Sofa.

Aus der Musikanlage mit Mischpult lässt der DJ schlagende Hip-Hop-Klänge ertönen, was zwar zwischenmenschliche Gespräche erschwert, aber von untergeordneter Bedeutung sein mag. Hin und wieder holt man sich ein erfrischendes Getränk von der Bartheke, dargereicht von Jasmin Peeva.

Soziale Kontakte laufen bei Jugendlichen bekanntlich etwas anders ab als bei Erwachsenen. Wichtig sind zwischenmenschliche Begegnungen jedoch in jedem Alter. Gesellschaftlich zu kurz gekommen sind zweifellos alle Altersgruppen. Mit facettenreichen Folgen, die bis hin zu psychosozialen Auswirkungen reichten.

Umso erfreulicher, dass der gewohnte Alltag, wie er vor der Pandemie üblich war, wieder einkehrt. Die gute Stimmung bei einem Augenschein im Aadorfer Pleno weist in diese Richtung.

Ein schwieriges Jahr

Victor Meza, seit 15 Jahren Treffleiter, hält kurz Rückschau auf das vergangene schwierige Jahr: «Ende März bis Juni 2020 musste der Treff geschlossen werden. Am 5. Juni konnte – unter Einhaltung des BAG-Schutzkonzepts – der Innenraum für maximal 20 Personen wieder geöffnet werden.» Dabei seien die Schutzmassnahmen von Jugendlichen reibungslos akzeptiert worden. Rund 50 Schülerinnen und Schüler, in ausgeglichenem Geschlechterverhältnis, gingen ein und aus oder hielten sich draussen auf der Treppe auf.

Das Leben im Aadorfer Jugendtreff ist in die Normalität zurückgekehrt. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Bis November hielt der gute Besuch an den drei Öffnungszeiten trotz Maskenpflicht an. Ab Anfang desselben Monats durften sich nur zehn Personen, die über 15 Jahre alt waren, im Treffraum aufhalten. Ein Schnuppertag und der Schulbesuchstag bei Sechstklässlern fielen jedoch der Pandemie zum Opfer. Film- und Karaoke-Abende konnten indessen durchgeführt werden.

Allerdings verschärften sich im Januar 2021 die BAG-Massnahmen, denn reduzierte Öffnungszeiten bis 19 Uhr am Freitag und eine Altersbegrenzung auf 15 Jahre kamen dazu. «Was zur Folge hatte, dass die Besucherzahlen sanken, keine Aktivitäten mehr durchgeführt werden konnten und die Motivation der Jugendlichen nachliess», erklärte der erfahrene Treffleiter, der sich auch bei allen Gemeindebewohnern für die finanzielle Unterstützung bedanken möchte.

Mitarbeiter gesucht

Die Erfahrung zeigt, dass sowohl Kultur- und Sportvereine als auch die Schule mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren. Bildungs- und Trainingslücken sind wohl unvermeidlich geworden. Nun herrscht Nachholbedarf, auch was soziale Kontakte anbetrifft. Der Schnuppernachmittag zielt darauf ab, die Jugendlichen für ein Miteinander zu sensibilisieren. Erstmals durften die Sechstklässler «Treffluft» schnuppern. Sie schienen vom Gesehenen und Erlebten angetan zu sein. Wohl werden die meisten mit dem erhaltenen Getränkegutschein wieder kommen, und zwar am Mittwoch, 18. August. Die regulären Öffnungszeiten sind am Mittwoch und Sonntag von 15 bis 18 Uhr, am Freitag von 19 bis 22 Uhr.

«Wir suchen auch noch eine kontaktfreudige Person mit ausgeglichener Persönlichkeit, die motiviert ist, mit Jugendlichen ein- bis zweimal pro Woche zu arbeiten», sagt Victor Meza und bittet um Kontaktnahme unter info@pleno.ch.