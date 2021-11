Marc Berthod am WSP-Event in Aadorf

Aadorf Der Mann, der Marcel Hirscher besiegte: Marc Berthod am Aadorfer WSP-Event Spannende Unterhaltung im Gemeindezentrum, wo Moderator Lukas Studer drei hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Sport und Politik auf den Zahn fühlte: Das war der Aadorfer WSP-Event 2021. Kurt Lichtensteiger 19.11.2021, 16.30 Uhr

Die Podiumsteilnehmenden Marc Berthod, Susanne Vincenz-Stauffacher, Michèle Mégroz und Moderator Lukas Studer. Bild: PD/Patrick Hofmann

Politikerin Susanne Vincenz-Stauffacher, CEO Michèle Mégroz und der ehemalige Skirennfahrer Marc Berthod. Dieses illustre Trio stellte sich in einer zweistündigen Talkrunde den Fragen zum Leistungsdruck in unserer heutigen Gesellschaft: «Wo Erfolg als oberste Maxime gilt, kann sich dieser Thematik kaum jemand entziehen.»

Dies untermauerte Moderator Lukas Studer mit drei Thesen, die er im späteren Verlauf in den Raum stellte. Verständlich, dass bei solchen Vorzeichen die Voraussetzungen für ein tiefgründiges und angeregtes Gespräch gesetzt worden waren. Die rund 160 Besucher, zertifikatsgeprüfte Geschäftsleute, Sponsoren und Privatpersonen, mussten ihre Präsenz sicher nicht beklagen. Ebenso wenig die Schweizer Sporthilfe und der Volleyballclub Aadorf, die am Erlös aus dem WSP-Event teilhaben werden.

Mitreissende Präsentation

Lukas Studer, Moderater beim SRF-Sport, eloquent wie man ihn kennt und Profi durch und durch, entledigte sich seiner Aufgabe mit Bravour. Zum Einstieg liess er auf Grossleinwand die Ski-WM in Schladming aus dem Jahr 2013 aufleben. Es kam damals zum Slalom-Zweikampf zwischen Hirscher und Berthod. Ein unbeschreiblicher Moment. Der Schweizer hielt dem immensen Druck stand und siegte auf beeindruckende Art. So bestätigte sich Studers erste These, dass «Druck beflügelt und zu Höchstleistungen anspornt».

Auch die Politikerin Susanne Vincenz-Stauffacher empfindet Druck als positiv: «Ich brauche oft das Messer am Hals, als Anwältin und in der Politik», sagte die St.Galler FDP-Frau. In ihrer Freizeit will sie sich jedoch lieber entspannen als sich nicht schon morgens um 6 Uhr mit Joggen fit halten. Das sah die Wirtschaftsvertreterin Michèle Mégroz anders. Sie hält sich zum Ausgleich ihrer beruflichen Tätigkeit gerne alleine in der Natur auf, liebt das Klettern und begibt sich gerne auf einsame Skitouren. Danach war man bei der Antithese angekommen, nämlich: «Druck zerfleischt – kann mich hindern.» Dies wagte niemand so richtig zu bezweifeln. «Der Leistungsdruck kann auch hemmend sein, weil die Erwartungshaltung im Verlauf meiner Karriere grösser geworden ist», brachte es Berthod auf den Punkt.

Ein probates Rezept

Die Talkteilnehmer zu bitten, einen persönlichen Gegenstand mitzunehmen, der das Gegenüber am besten charakterisiert, kommt offensichtlich immer gut an, selbst wenn etwas Aberglaube mitzuspielen scheint. Davor scheute auch Lukas Studer nicht zurück.

Aus dem letztmaligen WSP-Event – letztes Jahr fiel der Anlass coronabedingt aus – brachte Studer als Glücksbringer einen Kieselstein mit, der ihn noch heute bei jeder Sendung begleitet und den er nach wie vor wie einen Augapfel hütet. Und sogleich zog er den Stein aus der Hosentasche und zeigte ihn dem staunenden Publikum.

Für Marc Berthod war es ein ausgedienter Innenschuh, der ihm viel bedeutet und wovon er sich einfach nicht trennen kann. Hobbyjasserin Susanne Vincenz-Stauffacher präsentierte hingegen ein Set Jasskarten mit ihrem Konterfei, verwendet für eine politische Werbekampagne, derweil Michèle Mégroz ein Lawinensuchgerät mit sich führte, das stellvertretend von ihrer Vorliebe zeugte.

Mit den Attributen erhellend, bereichernd, humorvoll, zuweilen spöttisch, gepaart mit ganz persönlichen Episoden aus dem Alltag, kann der zweistündige Talk umschrieben werden, der die gut gelaunte Zuhörerschaft, zementiert durch spontanen Applaus, bestens unterhielt.

Networking während des Apéros gehört ebenfalls zum Aadorfer WSP-Event. Bild: Kurt Lichtensteiger

Den Schlusspunkt setzte dann der Kulturschaffende Valerio Moser. Dem Druck, kurzfristig ein Live-Protokoll vom Gehörten zu verfassen, wurde er gerecht. Mit einem zehnminütigen Poetry-Slam fasste er den Abend auf beeindruckende Weise zusammen. Sowohl vor Beginn als auch nach der Veranstaltung traf sich das Publikum zu einem Apéro riche, serviert von den charmanten Damen des VBC Aadorf.