Sommerfest in Aawangen war ein voller Erfolg

Aadorf Das Sommerfest des Dorfvereins Aawangen war ein voller Erfolg Nach zahlreichen Regentagen profitierte der Dorfverein Aawangen am Wochenende nicht zuletzt vom guten Wetter und konnte ein erfolgreiches Dorffest durchführen. 12.07.2021, 11.30 Uhr

Tina Egger dirigiert die Musikgesellschaft Aadorf. Bild: PD

Am Morgen noch wurde in Aawangen die 30er-Zone aufgetragen, und bereits am Abend konnte der Dorfverein zahlreiche Besucherinnen und Besucher im und ums Regionalzentrum begrüssen. Indes war der Anlass keine 30er-Zonen-Einweihung, sondern schlicht das Sommerfest Aawangen, welches durch die jüngsten Lockerungsschritte des Bundes erst so richtig ermöglicht wurde.

Grilladen gehören einfach zu einem Dorffest. Bild: PD

Und so fand sich denn am Freitagabend alles, was ein gemütliches Dorffest ausmacht – bis hin zu Ponyreiten und Rasenmähertraktorrennen. Als Höhepunkt des Abends war schliesslich ein Platzkonzert der Musikgesellschaft Aadorf angesagt.

Auch Ponyreiten steht auf dem Programm. Bild: PD

So fand sich denn eine reiche Gästeschar auf dem Platz vor dem Regionalzentrum ein, zu der sich auch viele neu zugezogene Familien mit Kindern gesellten. Alle freuten sich auf die Musikgesellschaft Aadorf, die unter der Leitung der Dirigentin Tina Egger einige bekannte Stücke vortrug. Das schöne Konzert war offensichtlich für alle Besucher ein Ohrenschmaus und endete mit grossem Applaus.

Mit dem Rasenmähertraktor um den Rundkurs. Bild: PD

Weil auch das Wetter nach einigen verregneten Tagen doch noch mitspielte, war es für alle Besucher ein unvergesslicher Sommerabend, der für viele bis tief in die Nacht dauerte. (red)