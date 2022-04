Bürgergemeinde Aadorf sucht Investmentpartner für Alterswohnungen

Aadorf Bürgergemeinde sucht Investmentpartner: Auf einer 3600-Quadratmeter-Parzelle soll altersgerechter Wohnraum entstehen 1,8 Millionen Franken hat die Bürgergemeinde Aadorf bereits in den Grundstückskauf investiert. Für den Bau von altersgerechten Wohnungen sucht man nun einen Mitinvestor, der einen Drittel des Grundstücks übernehmen soll. Die politische Gemeinde kommt dafür nicht mehr in Frage. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 06.04.2022, 11.30 Uhr

Auf diesem Grundstück an der Obermoosstrasse will die Bürgergemeinde Aadorf altersgerechte Wohnungen bauen. Bild: Olaf Kühne

Die Bürgergemeinde Aadorf investiert in die nächste Grossüberbauung. Und nicht wenig. Im November 2021 genehmigten die Bürgerinnen und Bürger den Kauf eines 3600 Quadratmeter grossen Grundstücks an der Obermoosstrasse. Dort, in unmittelbarer Nähe zum Alterszentrum Aaheim, sollen altersgerechte Wohnungen entstehen. Kostenpunkt für den Grundstückskauf: 1,8 Millionen Franken – vollumfänglich durch das Eigenkapital finanziert. Unlängst hat man nun auch einen Kredit über 200'000 Franken für die «weitere Planung» gutgeheissen (diese Zeitung berichtete).

Was indes noch offensteht, ist, mit wem die Bürgergemeinde zu diesem Zweck zusammenspannen wird. Ursprünglich hatte man mit der politischen Gemeinde als Partnerin gerechnet. «Nachdem diese ihr ursprüngliches Interesse an einer Beteiligung wieder abgemeldet hat, wird der Verwaltungsrat entsprechende Gespräche mit privaten Interessenten führen.» Das liess die Bürgergemeinde im Anschluss an die Versammlung vom 25. März verlauten.

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

Gemeinde hat die Idee schnell verworfen

Wie Gemeindepräsident Matthias Küng auf Anfrage mitteilt, wurde eine Beteiligung am Projekt seitens Gemeinde tatsächlich geprüft. Küng verneint aber, dass diesbezüglich je Interesse angemeldet wurde. Er sagt:

«Wir haben die Idee schnell wieder verworfen.»

Aus Sicht des Gemeinderats bestehe zwar ein Bedarf an weiterem altersgerechtem Wohnraum. Man sehe es indes nicht als Kernauftrag der Gemeinde, Liegenschaften zu erwerben und zu verwalten. Natürlich gebe es auch Ausnahmen. Zuweilen mache die Verwaltung durch die Gemeinde offensichtlich Sinn. Etwa beim Feuerwehrdepot oder dem Gemeindehaus.

Küng verweist beispielhaft auf den Lindensaal, bei dem sich die Gemeinde auch nicht um den Erwerb gerissen hatte. Gekauft wurde die Liegenschaft schliesslich von der Emolvivo AG aus Elgg, die den Lindensaal abreissen und die Fläche neubebauen wird.

Die Bürgergemeinde hat sich inzwischen neu orientiert. Auf ihrer Liste stehen drei private Interessenten, wie Bürgerpräsident Roman Engeler mitteilt. Ende April soll eine Art Bewerbungsverfahren stattfinden, bei dem der am ehesten geeignete Investitionspartner auserkoren wird. «Wir präsentieren unsere Vorstellungen, die Interessenten ihre», sagt Engeler.

Ein Drittel der Fläche steht zum Verkauf

Zur Verfügung steht den Interessenten jedenfalls ein Drittel der Fläche, also rund 1200 Quadratmeter. Vollkommen frei in der Ausgestaltung dieses Anteils sind sie allerdings nicht, soll doch nach Engeler ein «stimmiges Gesamtbild» entstehen. In der Planung will man eng mit dem Investitionspartner zusammenarbeiten. Engeler sagt:

Roman Engeler, Präsident Bürgergemeinde Aadorf. Bild: PD

«Vor allem im Hinblick auf die Erschliessung, die Parkierung und das Heizsystem macht das Sinn.»

Erfahrung bringt die Bürgergemeinde zuhauf mit. Sie verwaltet bereits zwei Liegenschaften in Aadorf mit ebensolchen altersgerechten Wohnungen. Trotzdem wünscht man sich idealerweise auch vom Mitinvestor ein gewisses Know-how in der Konzeption von solchen Projekten. Wer die Bebauung dieses doch weitläufigen Grundstücks letztlich mitfinanziert, entscheidet sich frühestens in einem Monat.

