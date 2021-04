Aadorf Blitzableiter und Prellbock: Der Aadorfer Bauamtsleiter geht in Pension Am kommenden Donnerstag geht in Aadorf eine Ära zu Ende: Ueli Signer hat in der Abteilung Bau und Umwelt seinen letzten Arbeitstag. Kurt Lichtensteiger 23.04.2021, 16.40 Uhr

Ueli Signer auf der Treppe der Gemeindeverwaltung Aadorf. (Bild: Reto Martin)

Seine sportliche Erscheinung, gepaart mit stattlicher Grösse und bemerkenswerter Unternehmungslust, lassen nicht vermuten, dass die Arbeitstage von Bauamtschef Ueli Signer gezählt sind. Gleichwohl wird der 65-jährige am kommenden Donnerstag um Punkt 12 Uhr seinen Arbeitsplatz in Aadorf räumen, nicht ohne sich zuvor von seinen vier langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verabschiedet zu haben.

Auch die Angestellten des Werkhofs werden bei der Verabschiedung nicht zu kurz kommen. «Ich habe in Aadorf eine schöne Zeit gehabt, geprägt von einer guten Zusammenarbeit, insbesondere mit den Gemeindepräsidenten Bruno Lüscher und später Matthias Küng», sagt der in Weiningen wohnhafte Signer.

«Menschlich hat es in jeder Hinsicht gestimmt. Das gegenseitige Vertrauen war allseitig da, was für eine erspriessliche Zusammenarbeit äusserst wichtig gewesen ist.»

In diesen Tagen ist Ueli Signer daran, Werner Strasser, der die Nachfolge am 1. April angetreten hat, einzuarbeiten und ihm möglichst viel mitzugeben. An Arbeitslast dürfte es wahrlich nicht fehlen. «Beim Amt für Bau und Umwelt kann es derzeit bei der Behandlung von Baugesuchen zu Verzögerungen kommen. Zudem treffen aktuell überdurchschnittlich viele neue Baugesuche ein, so dass die Bauherrschaft etwas Geduld üben muss.» So hiess es in einer kürzlich erschienen Meldung.

Ueli Signer weist in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Projekte hin, die derzeit am Laufen sind: Die Erschliessung «in den Reben» habe eine lange Geschichte hinter sich. Noch bestünde etwas Klärungsbedarf, ehe der Baustart im Herbst 2021 erfolgen könne. Auch die Strassensanierung in Weiern sei mit verschiedenen Einsprachen behaftet gewesen. Einsprachen gab es auch gegen die Renaturierung des Dorfbachs in Ettenhausen, was die Ausführung auf nächstes Jahr hinausgezögert habe.

Beispiele, die aufzeigen, wie die Tücken des Bauamtes sind, können doch unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. So gilt es abzuwägen, nach Lösungen zu suchen und einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dabei sieht man sich nicht selten in der Rolle als Prellbock oder Blitzableiter. Dass es im Baubewilligungsverfahren von Streitigkeiten bis hin zu Rechtsfällen gekommen sei, liege oft in der Natur der Sache, sei aber zunehmend auch eine Wohlstandserscheinung. Nicht anfreunden konnte er sich mit der gemeinderätlichen Budgetkürzung auf das Jahr 2021, würden dadurch die baulichen Massnahmen doch nur auf die Folgejahre verlagert.

Stolz auf das Erbrachte

Mit Genugtuung sieht heute Ueli Signer auf gelungene Projekte zurück: Er erwähnt die Erschliessung der Herrenwiese Ettenhausen im Jahr 2012, die Tuttwilerstrasse in Guntershausen, den schönen Kirchplatz in Aadorf, die Gestaltungsplanung Wasserfurri in Aadorf oder die laufende Neugestaltung des Bahnhofs Aadorf und die Bachrenaturierungen in Ettenhausen und der Lützelmurg in Guntershausen.

Ueli Signer beim Brunnen des Kirchplatzes in Aadorf. Dank seiner Arbeit ist der Platz entstanden. (Bild: Reto Martin)

«Neben den diversen Strassen- und Kanalsanierungen sind dies allesamt schöne und nachhaltige Projekte, die über Jahre hinweg der Umgebung den Stempel aufdrücken werden», sagt Signer, der den engen Kontakt zur Aadorfer Bevölkerung stets gepflegt und schätzen gelernt hat. Ein weiteres Kränzchen windet er dem kompetenten Werkhofsteam unter der Leitung von Dani Mathis, habe man doch dort pflicht-, kostenbewusst, eigenverantwortlich und fachlich einwandfrei gearbeitet.

Von der Pike auf angefangen

Ueli Signer ging in Frauenfeld zur Schule und lernte Tiefbauzeichner, woran sich eine verkürzte Maurerlehre anschloss. Dann liess er sich in einem Weininger Bauunternehmen anstellen, arbeitete im Akkord und absolvierte die Polierschule. Als Maurermeister erwarb er sich während elf Jahren weitere berufliche Erfahrungen in einem Hochbauunternehmen, ehe er als Bauverwalter nach Stein am Rhein berufen wurde. Nach sechs Jahren wechselte er am 1. April 2009 als Chef Bauverwaltung und Leiter des Amtes für Bau und Umwelt nach Aadorf.

Die Familie war und ist für den Weininger ein zentraler Punkt im Leben, bereichert durch sportliche Aktivitäten. «Beim täglichen Joggen konnte ich mir den Kopf auslüften und etwas Distanz zum beruflichen Alltag gewinnen», beteuert er.

Dass die körperliche Fitness dazu ausreichte, mit 50 Jahren den ersten Marathon zu laufen und über die Jahre noch weitere 25 Distanzläufe über 42 Kilometer folgen zu lassen, ist schon sehr bemerkenswert. Auch Touren im Alpstein oder die Besteigung einiger 4000-er Berge in den Alpen gehören in sein persönliches Palmarès.

Mit dem Umbau eines Steinhauses im Misox hat sich der Unermüdliche einen Traum verwirklichen lassen. Als Skipper auf seinem Katamaran, für das Kochen oder vermehrtes Akkordeonspielen wird nun der Vater von drei erwachsenen Kindern und Opa von zwei Grosskindern noch mehr Zeit haben. Nicht zuletzt zur Freude seiner Frau Corina, die Lehrerin in Tägerwilen ist und nächstes Jahr ebenfalls in Pension geht.