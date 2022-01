Aadorf erhält neuen Feuerwehrkommandanten

Aadorf Beat Bollinger tritt ab: Gemeinderat ernennt neuen Feuerwehrkommandanten Der Aadorfer Gemeinderat wählt Zugführer Philipp Jähde zum Aadorfer Feuerwehrkommandanten ab 2023. Dessen Vize wird ab 2024 Dominic Tscharf. 11.01.2022, 16.30 Uhr

Der zuständige Gemeinderat Stefan Mühlemann mit Feuerwehrkommandant Beat Bollinger anlässlich einer Fahrzeugübergabe im Juni 2019. Bild: Olaf Kühne

Beat Bollinger tritt per Ende 2022 als Kommandant der Feuerwehr Aadorf zurück. Doch dies ist nicht die einzige Personalie, die den Gemeinderat umtrieb. Hatte doch auch Vizekommandant Andreas Hasler seinen Rücktritt per Ende 2023 eingereicht. Im Kader der Aadorfer Feuerwehr galt es also aufgrund dieser beiden Rücktritte gleich zwei Schlüsselpositionen neu zu besetzen.

Wie die Gemeinde nun mitteilt, habe sich in verschiedenen Gesprächen eine mögliche Nachfolgeregelung mit Philipp Jähde als Kommandant und Dominic Tscharf als Vizekommandant abgezeichnet. «Die Kommission Verkehr und Sicherheit, aber auch der Gemeinderat sind der Ansicht, dass sich die beiden Kandidaten für die Nachfolge bestens eignen, insbesondere auch in der Zusammenarbeit und Stellvertretung», schreibt die Behörde in ihrer Mitteilung.

Philipp Jähde ist derzeit als Chef Zug 3 in der Aadorfer Feuerwehr engagiert. Anfang des kommenden Jahres übernimmt er das Kommando. Bild: PD

Folglich hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 22. Dezember 2021 Philipp Jähde per 1. Januar 2023 zum neuen Feuerwehrkommandanten und Dominic Tscharf per 1. Januar 2024 zum neuen Vizekommandanten gewählt.

Als Chef Zug 2 wirkt Dominic Tscharf in der Aadorfer Feuerwehr. Ab 2024 ist er ihr Vizekommandant. Bild: PD

Die Einführungen der beiden Gewählten durch Kommandant Beat Bollinger beziehungsweise Andreas Hasler erfolgen ab dem 1. Januar 2022 respektive ab dem 1. Januar 2023. «Wir gratulieren Philipp Jähde und Dominic Tscharf herzlich zur Wahl und freuen uns, eine so tolle und vor allem frühzeitige Nachfolgeregelung gefunden zu haben», schliesst der Aadorfer Gemeinderat seine Mitteilung.

25 Jahre im Werkhof, zehn Jahre in der Bibliothek

Pünktlich zum Jahresbeginn meldet die Aadorfer Gemeindeverwaltung zudem auch gleich zwei Dienstjubiläen in ihren Reihen. Ueli Weber ist seit dem 1. Januar 1997 für den Werkhof Aadorf tätig. «Seit einem Vierteljahrhundert engagiert er sich täglich zum Wohle unserer Gemeinde», schreibt die Gemeinde. «Neben dem Werkhof arbeitet er auch als Materialwart für die Feuerwehr, wo sein Wirken ebenfalls sehr geschätzt wird.» Sandra Sidoli wiederum trat am 1. Januar 2012 ihre Stelle als Mitarbeiterin in der Bibliothek an. «Mit ihrer ruhigen und angenehmen Art berät sie die Kundschaft seit zehn Jahren. Der Gemeinderat und das Personal gratulieren beiden Jubilaren herzlich zum Dienstjubiläum.» (red/kuo)