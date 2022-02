Letzte Einsprache vom Tisch: Lindensaal Aadorf steht vor Abbruch

Aadorf Bauvorhaben kommt ins Rollen: Die jüngste Einsprache gegen den Abbruch des Lindensaals ist vom Tisch Mehrere Besitzer des ehemaligen Lindensaals bissen sich an ihren Bauvorhaben die Zähne aus. Gegen den Abriss der Liegenschaft gingen immer wieder Einsprachen ein. Damit hat auch die Gemeinde, die seit 2009 im Besitz des Lindensaals ist, Erfahrungen gemacht. Kurt Lichtensteiger, Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 21.02.2022, 18.00 Uhr

Der Lindensaal ist dem Abbruch geweiht. Bild: Olaf Kühne (Dezember 2019)

Jetzt ist auch der letzte Einsprecher beschwichtigt. Und die Liegenschaft des Aadorfer Lindensaals kann endlich aufgewertet werden. Zuallererst steht aber deren Abbruch auf dem Programm. Christoph Kretz, Vertreter der Bauherrschaft «Emovilo AG» in Elgg, ist guter Dinge:

Christoph Kretz, Vertreter der Bauherrschaft «Emovilo AG». Bild: Kurt Lichtensteiger

«Ich freue mich, dass wir mit dem Einsprecher eine Lösung finden konnten.»

Damit stehe dem Bauprojekt nun nichts mehr im Wege.

Im kommenden Juli soll mit dem Abbruch begonnen werden, im Herbst mit dem Neubau. Die Bauzeit beträgt knapp anderthalb Jahre. Das Gebäude dürfte also im November 2023 bezugsbereit sein. Die Erstellungskosten betragen rund 6 Millionen Franken.

Metzgerei im Parterre, Wohnungen darüber

Auf dem Tisch in seinem Büro breitet Kretz die Pläne des Architekten Matthis Heider aus und erklärt das Projekt im Detail. Im Sockelgeschoss wird die Metzgerei Sturzenegger einziehen, die bereits in Dussnang-Oberwangen und Wängi Filialen hat. Die neue Laden- und Verkaufsfläche beträgt rund 150 Quadratmeter. Darüber, nämlich im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss, sind 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen geplant.

Alle Kleinwohnungen haben einen Balkon. Das Attikageschoss enthält zwei feudale Terrassenwohnungen. Ausserdem stehen für insgesamt 14 Wohnungen acht Parkplätze zur Verfügung – vier an der Châtelstrasse und vier an der Bahnhofstrasse. Der Neubau ist insofern im Bahnhofareal eingegliedert, als vom Bahnhofplatz her eine öffentlich zugängliche Treppe direkt zur Bahnhofstrasse und weiter über den aufgefrischten Aufgang zur Châtelstrasse führt.

Von Einsprachen geplagt

Vor gut 13 Jahren hat die Gemeinde den Lindensaal für 400’000 Franken erworben. Wichtig war dem damaligen Gemeinderat um Bruno Lüscher der Gestaltungsspielraum an bester Lage, in Bahnhofsnähe, der mit dem Kauf einherging. Zumindest theoretisch. Praktisch lief jeder Abbruchs- und Neugestaltungsversuch auf einen dezidierten Widerstand hinaus. 2012 vereitelte etwa der Besitzer des angrenzenden Mehrfamilienhauses das Vorhaben der Gemeinde zunächst mittels Einsprache, dann mittels Rekurs beim kantonalen Departement für Bau und Umwelt. Der Abbruch kam damals unter anderem nicht zu Stande, weil der Kanton beim Baugesuch diverse Mängel festgestellt hatte.

Indes steht man heute vor einer anderen Ausgangslage: Vor dem Hintergrund des neuen Bahnhofareals, das im November 2021 an der Urne einen enormen Zuspruch erfahren hat, ist die Entwicklung der gemeindeeigenen Liegenschaft interessanter denn je.

Visualisierung: So soll das neue Bahnhofareal in Aadorf aussehen. Bild: PD

