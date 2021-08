Thurgauer meistert den Alltag trotz Beinprothese und einem Arm

Aadorf «Ausser Turnen konnte ich alles machen»: Wie Fritz Baumberger mit Beinprothese und verkürztem Arm seit 79 Jahren den Alltag meistert Fritz Baumberger trägt sein Schicksal seit Geburt. Mit einer kompletten Beinprothese und einem Arm, der nur bis zum Ellbogen reicht, meistert er sein Leben – und dies auf erstaunliche Art und Weise. Heute lebt der 79-Jährige in Alterssiedlung Aaheim in Aadorf. Kurt Lichtensteiger 03.08.2021, 18.30 Uhr

Fritz Baumberger blättert in einem seiner vielen Fotoalben. Bild: Ralph Ribi

«Ich mache alles, was Sie auch machen. Ich habe keine Behinderung, sondern lediglich eine Abnormalität», sagt der 79-jährige Fritz Baumberger. Er sitzt in seiner 1,5-Zimmerwohnung in der Alterssiedlung Aaheim. Wie geschickt er ist, demonstriert er sogleich beim einhändigen Schuhbinden. Im Nu hat er seine Schnürsenkel geschnürt.

«Ausser Reck-, Barren- und Ringturnen konnte ich alles machen.» Selbst als Kind auf Bäume zu klettern oder mit 18 Jahren mit dem Töff zu fahren, sei kein Problem gewesen. Mit einer selbstkonstruierten Kupplungsverlängerung konnte er trotz fehlenden Beins gar Auto fahren. Das war noch bevor die Automatik alles erleichterte. Baumberger sagt:

«Weder das Skifahren, Schwimmen oder Schlittschuhlaufen noch das Velofahren musste ich abschreiben. Hilfe brauchte ich nie.»

Seit der frühen Kindheit habe er sich immer selbst zu helfen gewusst. Hindernisse gab es kaum.

Auch die Hänseleien von Gleichaltrigen blieben aus – «wohl, weil ich diesen in vielen Dingen etwas vormachen konnte», erklärt der rüstige Rentner. Er humpelt in sein Wohn- und Schlafzimmer, um zwei seiner 21 Fotobücher zu holen.

Reisen, funken und musizieren

Am Esstisch, umgeben von einer Weltkarte, von Fotos, Pokalen, Auszeichnungen und Reiseerinnerungen kommt er ins Schwärmen. Baumberger erzählt von seinen Reisen, die ihn in die weite Welt geführt hatten, so etwa in die USA, nach Kenia, Mexiko, Südamerika, Australien, Neuseeland, in die Antarktis und zu den Südseeinseln. 17'000 Fotos zeugen davon. Den Grossteil hat er in einem Sammelbuch und mehreren Fotobüchern fein säuberlich festgehalten.

Das Reisen war nur einer seiner vielen Zeitvertreibe: Als Haupthobby bezeichnet er das Funken. Zum Funkamateur liess er sich in Vancouver ausbilden. Mit Stolz weist er auf das erhaltene Zertifikat hin, das an der Wand prangt.

«Mit der ganzen Welt stand ich über Funkverbindung im Kontakt, sei es mit Morsen oder über Sprechfunk.»

Mit dem Funkrufzeichen HB9AQW war Baumberger als Angehöriger der Ortsgruppe Winterthur erreichbar.

Er verweist auf seinen Palmarès: «Dreimal war ich Schweizer Contest-Champion und gewann sechs 24-stündige Wettbewerbe.» Seine Funkstation betrieb er in Guntershausen, wo eine Antenne auf seine besondere Freizeitbeschäftigung aufmerksam gemacht hatte. Dass er noch gut 50 Jahre lang musizierte, genauer gesagt im Musikverein Weisslingen mit dem Flügelhorn in zwei Blaskapellen aufspielte, erwähnt er nur beiläufig.

Getrennt und doch beisammen

Fritz Baumberger ist Anfang der Vierzigerjahre in einer Arbeiterfamilie mit drei Geschwistern in Weisslingen aufgewachsen. Nach dem Schulbesuch lernte er Maschinenzeichner in der Schweizerischen Lokomotivfabrik Winterthur und arbeitete danach gleichenorts zwei Jahre für die «Scheco». Als Konstrukteur entwickelte er sich darauf in der Firma Tesa in Renens weiter.

Dann packte ihn das Fernweh. Im Jahr 1966 schiffte er sich in Le Havre ein und wanderte nach Kanada aus, ohne dafür ausreichende Sprachkenntnisse oder eine feste Anstellung zu haben. Arbeit fand er dann bei einer Liftfirma, der Hornelevator in Toronto. Seine Freundin, die er kurz vor der Emigration kennen gelernt hatte, folgte ihm im Jahr 1967. Zwei Jahre später heiratete er in Vancouver, wo er als Frischvermählter das Konstruktionsbüro der Hornelevator aufbaute.

Im Jahr 1971 siedelte das Paar nach Guntershausen über. Baumberger kaufte ein Einfamilienhaus an der Vogelackerstrasse und arbeitete fürderhin in der Wülflinger Firma Kistler als Sachbearbeiter Reparaturwesen. 27 Jahre später liess er sich in den Ruhestand versetzen.

Seine Frau siedelte bereits Anfang 2020 ins Altersheim Aaheim über. Baumberger folgte ihr elf Monate später. Im Aaheim-Café können sich die kinderlos Gebliebenen noch täglich treffen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee schwelgen sie in Erinnerungen.