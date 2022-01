Hinterthurgau: 330 Schüler nehmen an Berufswahl-Tischmesse teil

Aadorf Attraktive Ausbildungsplätze in der Region: Über 300 Schülerinnen und Schüler nehmen an der Berufswahl-Tischmesse teil An der Berufswahl-Tischmesse stellten rund 50 Betriebe ihre Lehrstellenangebote vor und informierten über Anforderungsprofile von über 60 verschiedenen Berufen. Dabei zeigt sich, dass Kaufmann EFZ nach wie vor eine beliebte Ausbildung ist, während sich für den Beruf des Landwirtes eher wenige interessieren. Kurt Lichtensteiger 21.01.2022, 16.45 Uhr

Für die meisten Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule, mit Fokus auf der 2. Sekundarklasse, ist der Besuch der Tischmesse zweifellos ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Berufsfindung. Sei es um einen ersten Überblick auf das umfangreiche Lehrstellenangebot in der Region zu erhalten, sei es um das Knüpfen erster Kontakte oder gar um die Vereinbarung von Schnuppertagen.

In welcher Berufswahlphase die Lehrstellensuchenden auch immer stehen, der Nachmittag im Gemeindezentrum dürfte wohl für viele zu entscheidenden Erkenntnissen beigetragen haben. Als Dreigespann sind neben den Schulabgängern als Protagonisten deren Eltern und die regionalen Firmen in die Berufsfindung einbezogen. Sie alle spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ein breites Angebot an Lehrstellen

In Anbetracht der Bedeutung ist es nicht verwunderlich, dass sich die rund 330 Besuchenden am vergangenen Donnerstag mit grossem Interesse an der Informationsveranstaltung beteiligten, die letztes Jahr wegen eines Lockdowns nicht hatte stattfinden können. Mit den Auflagen, nämlich dem Vorweisen eines Zertifikats 2G ab 16 Jahren und dem Tragen einer Maske ab zwölf Jahren, konnte indessen ein erneuter Ausfall verhindert werden.

Die Umstände erinnern daran, dass sich diese Altersgruppe derzeit coronabedingt in einer schwierigen Lage befindet. Zur schulischen Belastung, einer möglichen Bildungslücke, eingeschränkten sozialen Kontakten bis hin zu sich abzeichnenden psychischen Störungen fällt auch noch die Berufswahl. «Da sollte nicht noch ein weiterer Nachteil dazu kommen», fanden die Organisatoren, namentlich die Gewerbevereine von Aadorf und Elgg, zusammen mit den Aadorfer Schulen.

Aus Aadorf, Bichelsee-Balterswil, Elgg, Eschlikon, Fischingen-Dussnang und Münchwilen stammten die Messebesucher, angekommen mit dem Zug, dem Velo oder zu Fuss. Von ihren Klassenlehrern nicht unvorbereitet, wie sich vor Ort zeigen sollte. Ausgerüstet mit Manuskripten, auf denen wichtige Fragen im Vorfeld notiert worden waren, fanden sich die Jugendlichen vor den begehrten Tischen ein.

Ein breites Feld von Lehrberufen tat sich vor den Augen der Mädchen und Knaben auf: vom Automatiker über Bäcker, Forstwart, Koch, Metallbauer, Kaufmann, Sanitärinstallateur bis hin zum Zimmermann. Nicht weniger als 60 verschiedene Berufe. Hemmungen wurden bekämpft, erste Kontakte geknüpft, Fragen beantwortet oder gar Schnuppertage vereinbart. Hauptsächlich im Fokus stand ein Lehrbeginn im Sommer 2023.

Kaufmann EFZ ist immer noch sehr beliebt

Ein geschultes Ohr für die Anliegen hatten die angesprochenen Gewerbetreibenden, die für Auskünfte zur Verfügung standen. Da und dort konnten die Mädchen und Jungs ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Im Aussenbereich hob Christoph Schneider die Vielseitigkeit und den Abwechslungsreichtum des Bauernstandes hervor. Der Wallenwiler sagt:

«Für den Beruf ‹Landwirt, Landwirtin› interessierten sich zwar nur wenige, dafür aber ernsthaft.»

Der Elgger Kimi Mäschli belegte ein Fleischplättli und durfte dieses gleich mit nach Hause nehmen. Ob «Fleischfachmann» für ihn in Frage kommt, liess er sich jedoch nicht entlocken. «Kaufmann EFZ» scheint nach wie vor begehrt zu sein. Die Grundausbildung bei einer Bank ist jedoch schwer vermittelbar, auch wegen Datenschutzgründen. Im digitalen Zeitalter lässt sich dies jedoch auf virtuellem Weg machen, wie Felicitas Ramel, Nachwuchsverantwortliche der Raiffeisenbank Aadorf, ihren Zuhörerinnen und Zuhörern erklärte. Allerdings sei die Anzahl auf 15 Bewerbende beschränkt.

Das beidseitige Interesse an einem direkten Austausch schien überall gross zu sein. Iris Brändli, Projektleiterin von «Job4U», hatte dafür im Vorfeld eine immense organisatorische Arbeit geleistet. Das Resultat ist sehr erfreulich: «Ich erlebe viele zukünftige Schulabgänger, auch Eltern, die das Angebot der beiden Gewerbevereine sehr zu schätzen wissen und auch dankbar sind», sagte die Initiantin am späteren Nachmittag.