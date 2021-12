97 Tage Verarbeitung «Erfreulicher als anfangs erwartet»: 59. Kampagne der Zuckerfabrik Frauenfeld ist zu Ende, und Werkleiter Pfauntsch geht auf Abschiedstour Seit 1998 ist Joachim Pfauntsch Werkleiter in Frauenfeld. Nun hat er seine 24. Rübenkampagne abgeschlossen. Auf Anfang Jahr gibt er die Leitung ab, bleibt der Schweizer Zucker AG aber noch anderthalb Jahre in einer Führungsposition erhalten. Dank des wettertechnisch guten Oktobers und Novembers bilanziert er dieses Jahr positiv. Mathias Frei Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.00 Uhr

Werkleiter Joachim Pfauntsch hält eine der letzten Strassenrüben in Händen. Bild: Ralph Ribi

Noch ein letzter Haufen Strassenrüben, dann ist Schluss – auch für Werkleiter Joachim Pfauntsch. Am Mittag des 23. Dezembers ist die diesjährige Kampagne der Zuckerfabrik Frauenfeld zu Ende. Man könne durchaus von einer vorzeitigen Bescherung sprechen, wenn dann alles gut gelaufen sei, sagt Pfauntsch.

«Und dass es gut lief, kann man sagen.»

Aber zuerst zu Pfauntsch: Seit 1998 arbeitet er in der Zuckeri. Das war nun seine 24. Kampagne. Ende Juli 2023 geht er in Pension, dann wird er 65 Jahre alt sein. Sein 24. und für die Zuckerfabrik der 59. Zuckerherbst wird Pfauntschs letzter sein, den er abschliesst. Auf das neue Jahr übernimmt Steve Howe die Frauenfelder Werkleitung. Pfauntsch wird die Kampagne 2022 wohl noch eröffnen, übergibt die Verantwortung aber auf Ende Oktober 2022.

Insgesamt fast 120'000 Tonnen Zucker produziert Die Zuckerfabrik Frauenfeld hat in der 59. Kampagne insgesamt gut 750'000 Tonnen Rüben verarbeitet, davon 82'000 Tonnen Biorüben. Daraus konnten annähernd 120'000 Tonnen Zucker gewonnen werden. Davon sind etwas mehr als 11'000 Tonnen Biozucker, wodurch der letztjährige Rekord an Biozucker leicht übertroffen worden ist. Der Zuckergehalt lag minim über dem Vorjahreswert. Im Vergleich zu 2020 lagen die Hektarerträge aus dem Frauenfelder Verarbeitungsgebiet aber tiefer. Vergangenes Jahr wurden aus 814'000 Tonnen Rüben 125'000 Tonnen Zucker gewonnen. (ma)

Der neue Werkleiter hat seine Schweizer Karriere in Frauenfeld gestartet

Die diesjährige Kampagne dauerte 97 Tage. Bild: Ralph Ribi

Howe hat seine Karriere bei der Schweizer Zucker AG in einer Kaderposition der Frauenfelder Zuckerfabrik begonnen. Mittlerweile leitet er das Werk in Aarberg, zukünftig eben auch Frauenfeld. Das Know-how von Pfauntsch indes geht nicht einfach verloren. Bis Sommer 2023 bleibt er Mitglied der Geschäftsleitung und kümmert sich um grössere Projekte wie die Bioenergie Frauenfeld – ein riesiges Holzheizkraftwerk – und Diversifikationsprojekte der Zuckerfabrik.

«Ich freue mich schon, wenn ich während der Kampagne auch mal freie Wochenenden habe.»

Das sagt Pfauntsch. Aber es sei ja sein Job gewesen. Er gehört zur alten Garde der Vorgesetzten, zu jenen, die für die Firma und die Mitarbeitenden präsent sein wollen. Die Zuckerfabrik Frauenfeld, das war die vergangenen über 23 Jahre eben Joachim Pfauntsch.

140 Mitarbeiter standen heuer im Einsatz

Der letzte Haufen Strassenrüben. Bild: Ralph Ribi

So ist der Werkleiter auch in diesen Weihnachtstagen täglich in der Fabrik anzutreffen. Zwar endet am 23. Dezember die Rübenverarbeitung. Aber bis 27. Dezember, morgens, gilt es, die Anlage leerzufahren und zu reinigen. Dann kann auch für den grössten Teil der Belegschaft (gut 140 Mitarbeiter, davon 55 nur die Kampagne) die besinnliche Nachweihnachtszeit beginnen.

«Der Zuckergehalt insgesamt, also bio und konventionell, lag bei durchschnittlichen 17,5 Prozent.»

Das stellt Pfauntsch fest. Im Vorjahr waren es 17,4 Prozent (2019: 16,8 Prozent). Insgesamt sei der Ertrag erfreulicher ausgefallen als anfangs erwartet. Verantwortlich dafür sind laut Pfauntsch ein goldener Oktober und ein trockener November. In Frauenfeld sei der Zuckergehalt deutlich höher als im Werk Aarberg, wo Rübenkrankheiten eine grössere Rolle spielten.

Norddeutsche Bahnrüben braucht es weiterhin

Reinigung der letzten Zuckerrüben. Bild: Ralph Ribi

Die Silos der Zuckeri seien zwar nicht ganz gefüllt. Pfauntsch ist aber vor allem ob der Entwicklung beim Biozucker positiv gestimmt. Mit über 11'000 Tonnen konnte der Rekordwert aus dem Vorjahr übertroffen werden.

«Bei Bio ist noch einiges Potenzial für eine Steigerung vorhanden, vor allem für Biozucker aus der Schweiz.»

Schwierig sei es dafür mit den Bahnrüben aus Norddeutschland gewesen. Diese seien wohl wichtig für die Auslastung der Anlage. Aber leider habe es immer wieder Ausfälle oder Verschiebungen von Bahnanlieferungen gegeben. Die Produktion musste darum runtergefahren werden, die Kampagne dauerte länger als geplant. Weiter se es deshalb ein wichtiges Ziel, den Rübenanbau in der Schweiz wieder auszubauen. Pfauntsch sagt: «Von der Politik sind zuletzt positive Signale gesendet worden.»

Die Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

Betroffen macht ein schwerer Autounfall

Positiv wertet der Werkleiter, dass es bei der Zugentgleisung auf dem Areal von Ende September keinen Personenschaden gab. Er musste nur eine grössere Störung bei einem Dampfkessel konstatieren. Die Produktion war einige wenige Stunden beeinträchtigt. Betroffen macht ihn aber der Autounfall eines Mitarbeiters auf der Heimfahrt von der Arbeit. Der schwer verunfallte Mann sei zum Glück mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Blick in die Verarbeitung der Zuckeri. Bild: Ralph Ribi

Die Coronapandemie stelle weiterhin eine Herausforderung dar, sagt Pfauntsch. Es gab während der Kampagne aber nur drei positive Testungen.

«Wir haben rigide Vorschriften. Das ist uns wichtig – zum Schutz unserer Mitarbeiter.»

Um die Kontakte zu minimieren, wurden fast keine Besucherführungen auf dem Areal durchgeführt. Sowieso will Pfauntsch seinen Mitarbeitern ein Kränzchen winden für den grossen Einsatz in dieser Kampagne. «Nur durch ihr Engagement ist das alles möglich.»

