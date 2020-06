86 Millionen sind schon halb durch: Chancen stehen gut, dass 2021 der Startschuss für die zweite Ausbauetappe des Frauenfelder Waffenplatzes Auenfeld fällt Nach dem kürzlichen Ja des Ständesrats kommt die zweite Ausbauetappe für den Frauenfelder Waffenplatz Auenfeld in der Herbstsession in den Nationalrat. Der Bund plant, bis 2035 insgesamt 350 Millionen Franken am Armeestandort Frauenfeld zu investieren. Mathias Frei 19.06.2020, 16.55 Uhr

Die Visualisierung zeigt den geplanten Neubau des Retablierungsgebäudes auf dem Waffenplatz Auenfeld. (Bild: VBS/DDPS)

Militärisch ist Frauenfeld das Lieblingskind des Bundesrates. Denn die Chancen stehen gut, dass der Bund für Investitionen auf dem Waffenplatz Auenfeld ab 2021 die nächsten 86 Millionen auslösen kann. Vergangenen Dienstag hat der Ständerat der Immobilienbotschaft in der Armeebotschaft 2020 geschlossen zugestimmt. Mitte August kommt die Armeebotschaft in die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, und in der Herbstsession befindet der Nationalrat im Plenum über das Geschäft.

Die erste Ausbauetappe auf dem Waffenplatz läuft. Das Drohnenbild stammt von Herbst 2019. (Bild: PD)

Bis ins Jahr 2035 will der Bund etappiert 350 Millionen Franken auf dem Auenfeld investieren. Die erste Ausbauetappe war im VBS-Immobilienprogramm 2016 enthalten. Vergangenes Jahr war Baustart, investiert werden 121 Millionen. In der zweiten Ausbauetappe geht es mit Bauten im Umfang von 86 Millionen Franken weiter. Investitionen in der Höhe von jeweils 72 Millionen sind in den letzten beiden Etappen vorgesehen.

Visualisierung des geplanten Neubaus für die Fahrtrainingsanlage. (Bild: VBS/DDPS)

Dank Konzentration sinken Betriebskosten

«Der Waffenplatz Frauenfeld ist einer der wichtigsten Waffenplätze der Armee.» Das schreibt der Bundesrat in der aktuellen Armeebotschaft. Weil die Infrastruktur vielfältig nutzbar ist, soll der Standort langfristig gestärkt werden. Standorte in Rümlang, Bülach, Dübendorf, Kloten und in Dailly (VD) werden aufgehoben und in den Betrieb auf dem Auenfeld integriert. Auch in Frauenfeld selber werden so Flächen freigespielt, etwa die Stadtkaserne und weitere Areale im Murgbogen. In der Armeebotschaft heisst es:

«Die Konzentration auf dem Areal Auenfeld begünstigt eine effiziente Ausbildung und reduziert die Betriebsaufwände.»

Konkret geht es in der zweiten Ausbauetappe um zwei neue Ausbildungsgebäude, Neubauten für einen Werkhof und ein Retablierungsgebäude sowie Anpassungen im Verkehrskonzept. Der Ausbildung dienen das neue Engineering- und Testgebäude sowie der Neubau für die Fahrtrainingsanlage. Im neuen Retablierungsgebäude geht es um den Warenumschlag sowie die Instandhaltung und Lagerung von Material. Der Werkhofneubau dient dem Betriebsunterhalt des Waffenplatzes. Die Tankstelle muss aufgrund heutiger Umweltschutzvorgaben saniert werden. Weiter wird der Haupteingang überdacht und ein Ausbildungsplatz auf dem Areal verlegt. Zudem wird aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens im Westen des Waffenplatzes eine zusätzliche Ausfahrt erstellt. Und es wird beim Haupteingang Stauraum für wartende Fahrzeuge geschaffen.

Visualisierung des geplanten Engineering-, Test- und Ausbildungsgebäudes. (Bild: VBS/DDPS)

Das Bauprojekt liegt bereits vor, es soll bis 2024 realisiert werden. Die Neubauten werden allesamt im Minergiestandard erstellt. Es ist eine 1800 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage geplant, die jährlich 320'000 Kilowattstunden Strom produziert. Das sind 30 Prozent des heutigen Waffenplatz-Energiebedarfs. Der Betriebsaufwand erhöht sich durch die Realisierung der zweiten Ausbauetappe zwar um 600'000 Franken jährlich. Durch wegfallende Mietkosten und effizientere Prozesse spart das VBS aber über die Nutzungsdauer von 35 Jahren rund 140 Millionen Franken. Auch wenn man nicht neu bauen würde, gäbe es grössere Ausgaben. Für die Instandhaltung der Bauten auf dem Waffenplatz Auenfeld bis ins Jahr 2035 müsste man mit Kosten von rund 245 Millionen rechnen.

21,1 Milliarden für die kommenden vier Jahre Für die kommenden zehn Jahre sieht der Bundesrat bei der Armee einen Investitionsbedarf von 15 Milliarden Franken – davon 8 Milliarden für den Schutz des Luftraums. Diese Ausgaben laufen über das ordentliche Budget der Armee. Mit der Armeebotschaft 2020 hat der Bundesrat dem Parlament nun zum zweiten Mal einen Zahlungsrahmen für das Militär unterbreitet. Für die Jahre 2021 bis 2024 sollen demnach maximal 21,1 Milliarden Franken ausgegeben werden. Mit diesem Geld soll die mittel- bis langfristige Entwicklung der Armee ermöglicht werden – was nicht im ordentlichen Budget läuft. Nebst dem Zahlungsrahmen beinhaltet die aktuelle Botschaft 2020, die kürzlich vom Ständerat abgesegnet worden ist und im Herbst in den Nationalrat kommt, weitere vier Bundesbeschlüsse: über das Rüstungsprogramm, die Beschaffung von Armeematerial, die Ausserdienststellung des Flugabwehrsystems Rapier und das Immobilienprogramm. (ma)

Zwei Thurgauerinnen als Fürsprecherinnen

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. (Bild: Reto Martin)

Der Thurgau ist sowohl in der ständerätlichen als auch in der nationalrätlichen Sicherheitspolitischen Kommission vertreten: durch Ständerätin Brigitte Häberli (CVP) und Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP). Die Frauenfelder Sozialdemokratin ist überzeugt vom Nutzen des Auenfeld-Ausbaus. «Das ist ein zukunftsweisendes Vorhaben, das den Standort Frauenfeld langfristig stärken wird.» Sie geht davon aus, dass das VBS-Immobilienprogramm sowohl in der Kommission als auch im Plenum mehr oder weniger unbestritten sein wird – im Gegensatz zu anderen Bundesbeschlüssen der Armeebotschaft.

«Ich gehe davon aus, dass die Immobilienbotschaft auch in der SP-Fraktion auf Rückhalt stossen wird.»

Brigitte Häberli, Thurgauer CVP-Ständerätin. (Bild: PD)

Im Ständerat ist die Immobilienbotschaft bereits durch, auch dank Brigitte Häberli als Fürsprecherin. «Als Standesvertreterin des Kantons Thurgau begrüsse ich, dass der Waffenplatz Frauenfeld als einer der wichtigsten Waffenplätze der Armee mit dieser zweiten Etappe der Sanierung und Neubauten in der Botschaft enthalten ist», sagt sie in der Ratsdebatte. Und gegenüber unserer Zeitung spricht sie von einer «erfreulichen Sache». Denn gerade die Ostschweiz müsse ja auf Bundesebene immer wieder darum kämpfen, überhaupt berücksichtigt zu werden.