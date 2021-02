Lotteriefonds 80'000 Franken gehen an die Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 Der Regierungsrat spricht den Frauenfeldern einen fünfstelligen Betrag aus dem Lotteriefonds zu. 28.02.2021, 16.00 Uhr

Das Team der Theaterwerkstatt Gleis 5: Joe Fenner, Rahel Wohlgensinger, Giuseppe Spina, Judith Zwick und Simon Engeli. Bild: Donato Caspari

(red) Der Regierungsrat hat der Theaterwerkstatt Gleis 5 GmbH aus Frauenfeld für die Programmation des Hauses 2021 einen Beitrag von 80'000 Franken aus dem Lotteriefonds gewährt. Die Theaterwerkstatt Gleis 5 GmbH führt in Frauenfeld in der ehemaligen Lokremise am Bahnhof seit 2011 ein Haus für zeitgenössisches Theater.