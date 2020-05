Porträt 600 Kilogramm an der Leine: Eine 15-jährige Pfynerin spaziert mit ihrer Kuh durchs Dorf Wenn Lena Schmid unterwegs ist, schmunzelt ganz Pfyn. Denn die 15-Jährige ist häufig nicht alleine unterwegs, sondern spaziert gemeinsam mit ihrer Kuh oder ihrem Geissbock durchs Dorf. Stephanie Martina 30.05.2020, 05.00 Uhr

Dieses Duo fällt auf: Lena Schmid spaziert mit ihrer Kuh Eis durch Pfyn. Bild: Reto Martin

Lena Schmid ist eine junge Frau, die man zwei Mal anschaut. Denn die 15-Jährige hat oft ungewöhnliche Begleiter dabei: Eine Kuh oder einen Geissbock. Mit ihren beiden Tieren spaziert sie regelmässig durchs Dorf. «Ist die Kuh ausgebüxt?», fragen die Pfyner dann. Viele von ihnen mit einem Schmunzeln, denn inzwischen ist im Dorf bekannt, dass Lena Schmid ein ungewöhnliches Hobby hat. Und jene, die der Jugendlichen das erste Mal begegnen, sagen: «Das ist ja eine Geiss! Ich dachte zuerst, es wäre ein Hund.»

So war es auch in den vergangenen Wochen, als die Oberstufenschülerin hauptsächlich mit Ziegenbock Fritzli unterwegs war. Bis vor einiger Zeit lebte noch eine weitere Geiss auf dem Bauernhof. Als diese krank wurde und starb, war der Geissbock alleine und hörte auf zu fressen. Lena Schmid sagt:

«Ich überlegte, wie ich Fritzli aufmuntern könnte und kam auf die Idee, mit ihm spazieren zu gehen.»

Geissbock Fritzli lebt seit vielen Jahren auf dem Pfyner Bauernhof. Bild: Reto Martin

Sie holte ein Kälberhalfter und schon ging es los, quer durch Pfyn. Viel anders als mit einem Hund sei es gar nicht, sagt Lena Schmid. Fritzli sei zwar die ersten Male etwas stürmisch gewesen, nach einigen Spaziergängen habe er sich aber an die Leine gewöhnt. Teilweise sei er schön bei Fuss gegangen. Dann habe sie ihn gelobt und gekrault.

Hörner können gefährlich sein

Doch der geduldigste Geissbock ist Fritzli nicht. «Einmal bin ich kurz stehen geblieben, weil mich jemand angesprochen hatte. Da wurde es ihm schnell langweilig und er hat begonnen, mich anzustupsen. Zuerst sanft, dann immer fester», sagt Lena Schmid. Sie zeigt auf eine Narbe an ihrem rechten Bein. Eines seiner Hörner hat sie erwischt.

Sie kenne Fritzli schon seit sie im Kindergarten war und wisse eigentlich ziemlich genau, was er mag und was nicht.

«Er frisst zum Beispiel nicht von der Wiese, sondern nur Ökoheu. Und Holunder mag Fritzli sehr. Er wird gerne hinter den Ohren gekrault, aber mit der Bürste darf man ihm nicht zu nahe kommen.»

Und, dass er nicht gerne warte, wisse sie jetzt auch.

Fritzli will nicht

Inzwischen hat Geissbock Fritzli wieder Gesellschaft erhalten – die beiden Toggenburger Geissen Caramel und Zötteli. Auch an diesem Nachmittag leint Lena Schmid den Bock für einen kleinen Ausflug an.

Doch schon nach wenigen Schritten wird klar: Fritzlis Lust auf Spaziergänge ist verflogen. So kommt Lena Schmid nicht weit – Fritzli will lieber wieder nach Hause zu den beiden anderen Geissen.

Die ersten paar Meter geht Fritzchen brav neben Lena Schmid her. Doch noch bevor sie das Hofgelände verlassen, beginnt Fritzlis Widerstand. Der Ziegenbock dreht sich um und bleibt wie angewurzelt stehen – weiter will er heute nicht spazieren. Lena Schmid bringt den Geissbock zurück in sein Gehege. Fritzli zeigt sich aber auch jetzt alles andere als kooperativ. Zuhause angelangt, kann es der Geissbock kaum erwarten, sich wieder zu den beiden anderen Geissen zu gesellen.

Das müsse man respektieren, sagt Lena Schmid. Sonst könne es gefährlich werden. Aber sie hofft:

«Vielleicht können wir irgendwann mit allen drei Geissen zusammen spazieren gehen.»

Besonders während des Lockdown habe es ihr viel bedeutet, mit den Tieren spazieren zu gehen. Nicht nur, weil ihr Reitunterricht ausfiel, sondern auch, weil es stressige Wochen waren. «Das Homeschooling war nicht so meins, deshalb habe ich diese Ausflüge gebraucht, um ein bisschen abzuschalten.»

Erste Reitversuche auf der Kuh

Statt mit Fritzli geht es an diesem Nachmittag nun mit Eis, ihrer Kuh, nach draussen. Seit vergangenem Winter trainiert Lena Schmid regelmässig mit ihr und versucht sogar, auf ihr zu reiten. «Das habe ich auf einem Hof hier in der Nähe gesehen», erklärt sie. Schon einige Male sei sie gefragt worden, ob das nicht Tierquälerei sei. Doch Lena Schmid sagt:

«Wenn die Kuh das nicht wollte, würde sie nicht mitmachen. Und wenn ich merke, dass sie keine Lust hat, lasse ich es.»

Im Moment sei Eis trächtig, darum sei reiten sowieso nicht erlaubt, aber ein kurzer Spaziergang.

Nur bis zum nächsten Löwenzahn

Nun geht es auf dem Trottoir der Hauptstrasse entlang, dorfauswärts.

Bild: Reto Martin

Es brauche schon etwas Erfahrung, um mit einer Kuh spazieren zu gehen, erklärt Lena Schmid.

«Wichtig ist, dass man keine Angst hat. Die Kuh merkt sofort, wenn man unsicher ist. Und dann macht sie, was sie will. Es muss klar sein, wer der Chef ist.»

Soeben ist ein Lastwagen vorbeigefahren: Lena Schmid beruhigt ihre Kuh. Bild: Reto Martin

Ihre Eltern würden sich keine Sorgen machen, wenn sie mit der Kuh unterwegs sei. Denn Eis büxe höchstens mal auf dem Feld aus, nie im Dorf oder im Wald, wenn sie die Umgebung nicht kenne. «Und weit kommt sie sowieso nicht. Sie ist sehr verfressen und sucht sich deshalb immer das nächste Heumädli oder den nächsten Löwenzahn», sagt Lena Schmid.

Zudem habe Eis Respekt vor Lastwagen und Töffs. Doch daran arbeite sie mit der Kuh, erzählt sie. Kürzlich habe sie einen Bekannten gebeten, mit dem Lkw an ihr und Eis vorbeizufahren. Dann habe sie der Kuh jeweils gut zugeredet, um ihr klar zu machen, dass sie vor Lastwagen keine Angst zu haben brauche. Auch an diesem Tag ist viel Verkehr und es dauert nicht lange, bis den beiden der erste Lastwagen entgegenkommt. Lena Schmid bleibt stehen und tätschelt ihre Kuh: «Alles gut.»