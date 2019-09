50 Jahre in der Schweiz: Hawle feiert in Gloten bei Sirnach mit Francine Jordi und Rainer Maria Salzgeber

50 Jahre in der Schweiz: Hawle feiert in Gloten bei Sirnach mit Francine Jordi und Rainer Maria Salzgeber

50 Jahre in der Schweiz: Hawle feiert in Gloten bei Sirnach mit Francine Jordi und Rainer Maria Salzgeber Seit 50 Jahren ist die Hawle Armaturen AG in der Schweiz. Das feierte das Unternehmen mit illustren Gästen – und einem Hydranten, der Sirnachs Postleitzahl im Namen trägt. Christoph Heer

Auftritt beim Hawle-Jubiläum: Francine Jordi. (Bild: Christoph Heer)

125 Mitarbeiter tragen tagtäglich dazu bei, den Namen Hawle von Gloten in die Welt hinaus zu tragen. Sie allesamt sind dafür zuständig, dass 15'000 Produkte im In- und Ausland erfolgreich vertrieben werden. Armaturen, Regelventile, Formstücke, Flanschen, oder Fittings. Hawle; ein Name, eine Erfolgsgeschichte. Zu den Kunden gehören unter anderem Brunnenmeister, Wasserversorgungen, Sanitäre, Installateure oder Architekten und die wissen, was sie an Hawle haben.

Diese Woche wird aber das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert, und zwar richtig. Das riesige Festzelt steht hierfür schon einige Tage an der Wilerstrasse. Und dass Fernsehmoderator Rainer Maria Salzgeber als Moderator gewonnen werden konnte, verblüfft. Mit Francine Jordi trat eine Künstlerin auf, die – wie Hawle – für die Schweiz steht.

In einem kurzen Podiumsgespräch erklärt Hawle-Geschäftsführer Iwan Heuberger, was es so auf sich hat, betreffend Erfolg.

«Humor ist die DNA von Hawle. Aber Erfolg steht und fällt mit den Mitarbeitern, dementsprechend pflegen wir sie auch.»

Heuberger tritt auf der Bühne so auf, wie er es im Alltag macht, und das kommt gut an.

Neuen Standort 2014 bezogen

Seit 1986 produziert Hawle in Gloten bei Sirnach, vorher galt man als reiner Handelsbetrieb. Das führende Produktions- und Handelsunternehmen konnte im Jahr 2014 den neuen Standort beziehen, dies war aber lange nicht gesichert. Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann ist sich dessen bewusst:

«Als ich 1999 als neugewählter Gemeindepräsident nach Sirnach gekommen bin, habe ich als erstes die Firma Hawle kennen gelernt.»

Dass man der Firma den neuen Standort ermöglichen konnte, sei auch den Stimmbürgern zu verdanken. «Sowieso, werden wir eine derart wichtige Institution, wie diesen bedeutenden Arbeitgeber, weiterhin unterstützen», sagte Baumann.

Das Hawle-Podium mit Rainer Maria Salzgeber, Myrta Klarer, Gemeindepräsident Kurt Baumann und Hawle-Geschäftsführer Iwan Heuberger.

Myrta Klarer ist die Frau der ersten Stunde, während der ersten 37 Jahre war sie Teil dieser Firma. Doch die Geschichte schreiben aktuell drei 50-Jährige. Nebst der Firma sind dies auch deren Geschäftsführer Iwan Heuberger und – wie sich herausgestellt hat – auch Moderator Rainer Maria Salzgeber.

Zudem wird die Markteinführung des Hydranten-Oberteils mit dem Namen «H8370» zelebriert. Kaum eine Gemeinde kann wohl von sich behaupten, einen Hydranten mit der eigenen Postleitzahl zu haben. Für die Unterhaltung tritt am Abend unter anderem Schlagersängerin Francine Jordi auf. Charmant konzertiert sie sich in die Herzen der vielen hundert Gäste.