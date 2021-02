50 Jahre Frauenstimmrecht «Auch Männer dürfen ihr Tun und Lassen vermehrt hinterfragen»: Die Präsidentin der Frauenzentrale Thurgau im Interview Der 7. Februar 1971 ist nicht nur ein Freudentag. Er bedeutet nämlich auch: Erst 123 Jahre nach der Bundesverfassung von 1848 haben die Männer den Frauen auf nationaler Ebene aktives und passives Wahl- und Stimmrecht bei politischen Entscheidungen gewährt. Wäre es nach den Thurgauer Männern gegangen, hätte es noch länger gedauert. Hans Suter 05.02.2021, 17.00 Uhr

Annina Villiger ist seit fünf Jahren Präsidentin der Frauenzentrale Thurgau. Bild: Andrea Stalder (16. Juli 2019)

Seit neunzig Jahren setzt sich die Frauenzentrale Thurgau für die Anliegen und Rechte der Frauen ein. Heute müssen die Frauen ihre Rechte zwar nicht mehr mit Paukenschlägen einfordern. «Doch es gibt immer noch viel zu tun im Bereich der Gleichstellung von Mann und Frau», sagt Präsidentin Annina Villiger. Wie steht es heute um die Frau in Politik und Gesellschaft?

«50 Jahre Frauenstimmrecht» – was geht Ihnen bei diesen drei Worten durch den Kopf?

Annina Villiger: Diese Worte bedeuten, dass erst seit 50 Jahren auf rechtlicher Ebene begonnen wurde, eine grosse Ungerechtigkeit aufzuheben. Es brauchte eine gesellschaftliche Entwicklung. Warum waren die Schweizer Männer nicht früher «parat» für das Mitreden der Frauen? Warum wollten auch viele Frauen gar nicht mitreden? In einem Artikel in dieser Zeitung über Margrith Bigler-Eggenberger, der ersten Bundesrichterin der Schweiz, stand folgendes geschrieben: «Als die Männer Nein zum Frauenstimmrecht gesagt hatten, war den Frauen Unrecht geschehen.» Dieser Satz hat mich sehr berührt. Das Unrecht muss einer Gesellschaft aber auch zuerst bewusst gemacht werden. Was lief in der Schweiz also so anders ab als in anderen Ländern, dass dieses Bewusstsein nicht bestand?

Die Thurgauer Männer haben 1959 und 1971 Nein gesagt zum Frauenstimmrecht. Wo steht der männliche Teil des Thurgaus heute?

Ich weiss nicht, ob es mir zusteht, über die Thurgauer Männer zu urteilen. Es gab ja auch im Thurgau viele Männer, die Ja gesagt haben, sie waren einfach in der Minderheit, wie in anderen ländlich geprägten Kantonen auch. Ich glaube, dass es um das Erlernen von neuen Mustern und um das Lernen am Vorbild geht. Der Thurgau ist ein ländlicher Kanton, Männerfiguren haben hier die Rollen geprägt. Die Thurgauer Männer sind sicher an einem anderen Ort als vor 50 Jahren.

Zur Person Annina Villiger ist 55 Jahre alt, passionierte Leserin und Wanderin, mag Menschen und ist gerne sozial engagiert. Sie lebt mit ihrem Mann in Frauenfeld und ist Mutter dreier erwachsener Kinder. Sie wuchs im Kanton Aargau in ländlichen Strukturen auf, Kantonsschule in Baden und studierte in St.Gallen. Annina Villiger arbeitet als Lehrerin an der Kantonsschule Frauenfeld für Wirtschaft und Recht. Seit fünf Jahren ist sie Präsidentin der Frauenzentrale Thurgau und seit knapp zwei Jahren Mitglied des Gemeinderates der Stadt Frauenfeld. (has.)

Zu den Vorkämpfern punkto neuzeitlicher gesellschaftlicher Rollen gehört die Mehrheit der Thurgauer Männer wohl auch heute noch nicht. Das sah man auch wieder bei der Abstimmung zum Vaterschaftsurlaub. Der Thurgau war einer der wenigen Kantone, die den Vaterschaftsurlaub abgelehnt haben. Bei dieser Abstimmung gingen ja zwar auch die Frauen an die Urne, weshalb mich das Resultat noch mehr beunruhigte. Bei gesellschaftlichen Fragen, welche eine Veränderung herbeiführen könnten, ist die Thurgauer Bevölkerung zurückhaltend.

Das Stimm- und Wahlrecht bedeutet nicht automatisch, dass die Frauen ihr Ziel nach Gleichberechtigung in allen Bereichen des menschlichen Lebens erreicht haben. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr?

Zuerst muss «frau» sich getrauen, gleiche Rechte in allen Bereichen auch wahrzunehmen und zu nutzen und sich nicht hinten anzustellen und sich immer zu fragen: Will ich das? Kann ich das? Könnte das nicht jemand anders besser? Oder: Ich brauche das ja gar nicht, ich bin doch zufrieden mit dem, was ich habe.

Gibt es etwas, das sie besonders stört?

Die Kämpferinnen für gleichen Lohn und gleiche Rechte in weiteren Belangen werden oft als zu ehrgeizig, zu laut, zu fordernd, gar zu unverschämt wahrgenommen. Und genau da liegt das Problem: Die Frau braucht heute mehr Durchsetzungsvermögen als der Mann, um an den gleichen Ort zu gelangen – das stört mich. Und Durchsetzungsvermögen bei einer Frau wird vielerorts gesellschaftlich immer noch nicht gern gesehen.

Wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf?

Dass Frauen weniger verdienen als Männer für gleichwertige Arbeit ist unsäglich – und dass «typische Frauenberufe» in eine tiefere Lohnkategorie fallen als Männerberufe, ist sachlich nicht gerechtfertigt und somit ungerecht. Es braucht mehr Transparenz. Über den Lohn reden ist angesagt. Es braucht auch neue Bilder und neue Vorbilder: Frauen, die sichtbar sind als Ernährerinnen, als Forscherinnen und so weiter. Wir müssen uns auch differenzierter ausdrücken: Für gewisse Berufsbezeichnungen wird zu 99 Prozent die männliche Form gewählt (Arzt, Pfarrer, Ingenieur, Pilot); ich ertappe mich selbst dabei, obwohl sich in diesen Feldern auch viele Frauen bewegen.

Sie sprechen die traditionelle Rollenteilung an …

… ich will die klassische Rollenteilung hier nicht verurteilen, sie hat ihre Stärken, aber es können unschöne Abhängigkeiten entstehen. Meistens muss sich der daheimgebliebene Elternteil mühsam in den Beruf zurückkämpfen, und das ist ja fast immer die Frau. Hier müssen Frauen und Männer gleichermassen bemüht sein, dass beide im Beruf aktiv bleiben und sie sich die Doppelbelastung teilen können. Es braucht in der Zeit, wo die Kinder viel Unterstützung benötigen, den Einsatz beider Elternteile. Das hat dann auch einen direkten Nutzen für die Kinder: Sie haben beide Elternteile als Bezugspersonen und sie lernen neue Rollenbilder. Doch die Gesellschaft darf die Eltern in ihrer Doppelbelastung nicht alleine lassen. Ich denke zum Beispiel an kostengünstige Betreuungsmöglichkeiten.

Annina Villiger ist «sehr stolz» auf die drei Thurgauer Regierungsrätinnen: «Die Zusammensetzung des Regierungsrates zeigt auf, dass auch in einem ländlichen Kanton vieles möglich ist.» Bild: Reto Martin (16. März 2019)

Die Thurgauer Bevölkerung setzt sich ziemlich genau zur Hälfte aus Frauen und Männern zusammen. Im 130-köpfigen Kantonsparlament sitzen aber nur 39 Frauen, in der fünfköpfigen Regierung dagegen haben die Frauen eine Mehrheit. Wie erklären Sie sich das?

Die Zusammensetzung des Kantonsrats zeigt, dass die Parteien nach wie vor herausgefordert sind, Frauen für politische Mandate zu gewinnen, wobei den einen Parteien dies offenbar besser gelingt als anderen. Die Besetzung des Regierungsrates mit einer Frauenmehrheit ist toll und den grossen Frauenpersönlichkeiten zu verdanken, die sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt und sich eingesetzt haben. Ich bin sehr stolz auf die drei Regierungsrätinnen. Die Zusammensetzung des Regierungsrates zeigt auf, dass auch in einem ländlichen Kanton vieles möglich ist.

Mutige Frauen haben einst für ihr Stimmrecht gekämpft. In der heutigen Wohlstandsgesellschaft scheint das politische Interesse bei beiden Geschlechtern laufend geringer zu werden. Was löst diese Entwicklung in Ihnen aus?

Ich verstehe gut, dass es Lebenssituationen oder Phasen gibt, in welchen andere Themen als politische oder gesellschaftliche zentral sind. In der Jugend zum Beispiel geht es ja oft um die Partnersuche. Aber am Ende ist auch diese Entscheidung eine «politische»: Mit wem will ich zusammenleben? Wie wird unsere Rollenteilung sein? Hat jeder und jede Platz für seine respektive ihre Entwicklung? Ich kann auch nachvollziehen, dass die individuelle Situation so viel Energie absorbiert, dass nicht viel anderes mehr Platz hat. Was mir grosse Mühe macht, ist ein permanentes Desinteresse aus reiner Bequemlichkeit. Denn schliesslich bedeutet «politisches Interesse» nichts anderes, als sich darum zu kümmern, wie wir als Gesellschaft leben wollen und damit auch mich darum zu kümmern, wie ich in dieser Gesellschaft leben möchte. Gleichzeitig beobachte ich auch, dass vor allem viele jüngere Menschen sich einsetzen, um die Welt mitzugestalten. Ich denke da nicht nur an die Klimajugend, sondern auch an die für mich eindrückliche Zahl von Frauen und Männern gerade auch im Kanton Thurgau, die am letzten Frauenstreiktag mitgewirkt haben. Das macht mir Hoffnung.

Wie steht es heute um die Frauen in Politik und Gesellschaft?

Es gibt eine grosse Menge an jungen und talentierten Frauen, die gesehen und gehört werden. Ich bewundere sie und hoffe, dass sie am Ball bleiben. Politik zu machen ist auch eine Frage der Persönlichkeit, für beide Geschlechter: Es kostet sehr viel Energie und Zeit, die dann in einem anderen Bereich nicht zur Verfügung steht. Im Gesellschaftlichen setzen sich sehr viele Menschen, Frauen und Männer, auf unspektakuläre Art und Weise ehrenamtlich ein, für Vereine, für die Familie und Freunde oder für die Nachbarschaft. Auch das ist eine politische Handlung. Damit übernehmen sie eine tragende Funktion für ein gutes Zusammenleben. Ich sehe aber auch, dass eine Berufskarriere und gesellschaftliches Engagement gleichzeitig schwer vereinbar sind. Und weil gerade die Frauen den Hauptteil auch daheim machen, fehlt ihnen die Energie für das politische Engagement. Die Parteien sind hier gefordert, dieses Dilemma anzugehen und Lösungen zu bieten.

Etwa in der Betreuung der Älteren?

Ja, Frauen sind sehr engagiert, wenn es um die Betreuung der Älteren im familiären Umfeld geht. Dieser Teil der Care-Arbeit muss gesellschaftlich mehr wertgeschätzt werden. Als Gesellschaft müssen wir eine Lösung finden, um diesen Einsatz auch finanziell zu honorieren.

Welche Ziele hat sich die Frauenzentrale für die nächsten 50 Jahre auf die Fahne geschrieben?

Gleichstellung war und ist nach wie vor der zentrale Punkt. Wir sind ein Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand und können keine Wunder vollbringen. Aber wir bleiben dran mit Veranstaltungen und Aktionen, welche das Bewusstsein schärfen. Und es wäre ja eigentlich wünschenswert, dass es uns nicht noch weitere 50 Jahre lang bräuchte. Aber in diesem Jubiläumsjahr haben wir einiges vor: Zusammen mit anderen kantonalen Frauenvereinen organisieren wir drei grössere Anlässe, zwei davon sind öffentlich. Wir sind in der intensiven Planungsphase, Infos folgen. Diese Vernetzung macht Freude. Vernetzung ist neben der Gleichstellungsthematik auch ein weiterer Schwerpunkt von uns.

Annina Villiger: «Auch Männer dürfen ihr Tun und Lassen vermehrt hinterfragen.» Bild: Andrea Stalder (13. Dezember 2019)

Angenommen, Sie hätten drei Wünsche frei, die für die Frauen in Erfüllung gingen: Welche wären das?

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – das hat auch mit Respekt, Verständnis und Anstand gegenüber dem anderen Geschlecht zu tun. Dann: Die Wertschätzung des Arbeitseinsatzes für die Pflege der Kinder und der Älteren. Sie ist gesellschaftlich extrem wichtig und muss in irgendeiner Form bezahlt werden. Und zwar so, dass Frauen im Alter finanziell nicht schlechter dastehen. Und: Das Ende von häuslicher Gewalt und der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Frauen, die leider, versteckt und tabuisiert, sehr oft vorkommt. Die beiden Bereiche gehören zwar nicht zu unserem Tätigkeitsfeld, deren Bekämpfung finde ich aber wichtiger denn je.

Und was würden Sie sich für die Männer wünschen?

Wenn ich zurückkommen darf auf Margrith Bigler-Eggenberger, die zu diesem späten Ja der Männer an der Urne sagte: «Eine Entschuldigung wäre ein Zeichen der Reflexion.» Auch Männer dürfen ihr Tun und Lassen vermehrt hinterfragen.