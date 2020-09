4500 Einwanderer und 2800 Auswanderer in einem Jahr: Die Thurgauer Zuwanderungszahlen im Lichte der Begrenzungsinitiative

Die Thurgauer Bevölkerung wächst wegen Einbürgerungen

Im vergangenen Jahr haben 979 Personen im Thurgau den Schweizer Pass erhalten. Das geht aus einem neuen Artikel der Dienststelle für Statistik hervor. Im Jahr 2018 waren es mit 1020 etwas mehr. Im Vergleich zur Gesamtschweiz werden im Thurgau unterdurchschnittlich viele Personen eingebürgert. Das besagt die rohe Einbürgerungsziffer. So wurden 2019 im Thurgau pro hundert ausländischer Niedergelasse und Aufenthalter 1,5 Personen eingebürgert, im Schweizer Durchschnitt waren es zwei Personen. In 750 Fällen führte der Weg zum Schweizer Pass über die ordentliche Einbürgerung. Zu einer erleichterten Einbürgerung kam es in gut 200 Fällen. Interessant: Gegenüber dem Vorjahr nahm ihre Zahl um fast 100 ab. Die erleichtere Einbürgerung steht beispielsweise dem ausländischen Mann einer Schweizerin offen. Aussagen machen die Statistiker auch, aus welchen Ländern die neuen Schweizer stammen: 314 Personen kamen aus Deutschland, 154 aus Nordmazedonien sowie 142 aus Italien. Vor allem Deutsche haben 2019 öfters die Schweizer Staatsangehörigkeit erworben als in den Vorjahren, 2018 waren es 256.

Die Einbürgerung ist ein zentraler Treiber für das Wachstum der Schweizer Bevölkerung im Thurgau. «Über die Hälfte des Wachstums der Schweizer Bevölkerung im Thurgau war in den letzten Jahren auf Einbürgerungen zurückzuführen», halten die Statistiker des Kantons im Artikel fest. (seb.)