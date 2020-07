425 Thurgauer sitzen daheim in Quarantäne – Kontrollen gibt es nur gelegentlich per Telefon Wer in Quarantäne sitzt, darf zehn Tage lang nicht mal für einen Spaziergang ins Freie. Momentan befinden sich im Thurgau 346 Reiserückkehrer in Quarantäne. Weitere 79 Personen müssen sich daheim einschliessen, weil sie Kontakt mit einem Virusträger hatten. Thomas Wunderlin 31.07.2020, 05.00 Uhr

Am Flughafen Zürich informiert ein Plakat über die Quarantäne bei der Einreise aus bestimmten Ländern. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Wer aus einem Risikoland in die Schweiz zurückkehrt, der muss sich zehn Tage lang von der Aussenwelt abschotten. Am Mittwoch befanden sich im Thurgau 346 Reiserückkehrer in Quarantäne, teilt die stellvertretende Chefin des Amts für Gesundheit, Susanna Schuppisser, mit. Weitere 79 Personen sind in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einem Virusträger hatten. Total sind somit im Thurgau 425 Leute in Quarantäne.