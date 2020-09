Reportage 40 Millionen und niemanden interessiert's? – Kaum jemand weiss von der Abstimmung über den Regierungsgebäude-Neubau

«Man liest nicht viel und hört nicht viel»: Die 40-Millionen-Vorlage für einen Erweiterungsbau zum Regierungsgebäude in Frauenfeld haben viele noch gar nicht auf dem Radar. In zehn Tagen ist der Tag der Wahrheit. Sebastian Keller 17.09.2020, 05.00 Uhr

Das Modell des Erweiterungsbaus (hinteres Gebäude) ist derzeit im Regierungsgebäude ausgestellt. Bild: Andrea Stalder

Ihre Arbeitskleider entlarvt sie: Die drei Bauarbeiter sitzen in einem Sirnacher Restaurant. Znüni und die Zeitung mit den grossen Buchstaben. Gross sind auch ihre Augen als Reaktion auf die Frage, worüber im Kanton am 27. September abgestimmt wird. Als der Journalist die Botschaft der Regierung mit der Visualisierung vorlegt, beginnt der eine hinter dem Ohr nach hinten zu winken. «Vielleicht habe ich doch etwas davon gelesen.» Aber diskutiert werde es nicht. Anders das Jagdgesetz. «Da haben wir pro und contra», sagt der eine, «aber gröber».

In zehn Tagen ist Tag der Wahrheit: Am 27. September entscheiden die Thurgauer darüber, ob sie der Regierung freie Bahn geben wollen für einen Erweiterungsbau hinter dem Regierungsgebäude. Kostenpunkt: 39,8 Millionen Franken. Der Holzbau soll Raum für rund 300 Arbeitsplätze bieten. Der bisherige Abstimmungskampf gleicht einem Stummfilm im Radio. Daher die Frage: Weiss die Bevölkerung, worüber sie abstimmen darf?

Die Abstimmungsbotschaft. Bild: Andrea Stalder

Die Bauarbeiter in Sirnach sind wieder am Werk. Die Strasse durchs Dorf ist eine Baustelle, welche auch die Metzgerei Koller tangiert. Hinter dem Tresen steht Regula Rütsche. Vor sich Würste und Fleisch – Zutaten für ein Grillfest einer Kompanie. Von der Vorlage habe sie bereits gehört, sagt sie.

«Aber man liest nicht viel und hört nicht viel».

Die schlagenden Argumente, wieso es den Neubau brauche, sind ihr bislang noch nicht aufgetischt worden. «Es ist schon sehr viel Geld.» Das brennendste Thema in der Metzgerei sei aber ohnehin das Jagdgesetz. «Wir haben Jäger als Kunden und Lieferanten», sagt Rütsche.

Regula Rütsche in der Sirnacher Metzgerei Koller. Bild: Sebastian Keller

In der Bibliothekt Sirnach wird gelesen

Ein paar Häuser weiter. In der Bibliothek stöbern Schüler durch die Bücherregale. Bei dieser Konkurrenz der Lektüren hätte das Abstimmungsbüchlein einen schweren Stand. Doch die Bibliothekarin weiss trotzdem vom Erweiterungsbau. Sie sagt:

«Das war im Freundeskreis schon mehrmals ein Thema.»

«Durchaus kontrovers.» Die strittige Frage: Ist eine Zentralisierung der Verwaltung nötig? Denn: Mit dem Neubau würde sich der Kanton von Mietliegenschaften verabschieden.

«Der Preis war bislang kein Thema», sagt die Bibliothekarin und gibt das Heft der Lehrerin, die neben ihr steht, in die Hand. Diese sagt: Am Familientisch sei die kantonale Vorlage noch nicht besprochen worden. «Ich muss mal ins Couvert schauen.» Viel eher beschäftige die Familie die Begrenzungsinitiative, die ihren Mann als Selbstständigen treffen würde. Ihr 17-jähriger Sohn umtreibt die Kampfjetfrage. «Die Nationalen sind halt emotionaler», sagt sie und zuckt mit der Schulter. Die Schüler stehen unterdessen in der Schlange, bis sie mit Ausleihen dran sind.

Nichts gehört: In Romanshorn und Stettfurt

Über dem Bodensee in Romanshorn hängen keine Plakate, aber Wolken wie Vorhänge. Was dahinter kommt, scheint ungewiss. Karin Fürst tritt aus ihrem Bootsverleih direkt am Hafen. Sie trägt Sonnenbrille, auf ihrem Baseballcap steht «Motorboot-Fahrlehrerin». Von der kantonalen Vorlage habe sie noch nichts gehört. «Sonst müsste ich lügen.»

Karin Fürst im Hafen Romanshorn. Bild: Sebastian Keller

Als ihr der Journalist sagt, dass es um einen 40-Millionen-Bau geht, schluckt sie leer. Dreimal. Dann entfährt ihr ein «Holla die Waldfee». Es tue ihr immer weh, wenn man etwas zahlen müsse und nichts direkt davon hat. Doch als Nein dürfe man das – noch nicht – werten. Sie wolle erst mit ihrem Mann und den drei Töchtern die Vorlagen erörtern. Meist lese jeder eine und präsentiere sie dann. Fürst lacht und sagt:

«Das passiert meist auf den letzten Drücker.»

Keine Werbung bei der Thurgauer Baudirektorin

Abstimmung über die Kampflieger: Plakat in Stettfurt. Bild: Sebastian Keller

In Stettfurt wird die Strasse durchs Dorf saniert. Hier wohnt Baudirektorin Carmen Haag. Hier müsste der Abstimmungskampf doch zu Hause sein. Doch selbst an ihrem Holzhaus findet sich keine Werbung für den neuen Holzbau in Frauenfeld.

Und auch eine 26-jährige Frau, die man im Dorf trifft, weiss nichts von der Abstimmung. In der Handelsschule hätten sie die nationalen Vorlagen diskutiert. «Das ist interessant», sagt sie. Doch die Abstimmungen seien nicht immer leicht verständlich.

Zwei Gartenbauern, die im Dorf am Immenberg Tergitter aufstellen, ist die kantonale Vorlage auch kein Begriff. Doch die nationalen schiessen aus seinem Mund, als ob er sie auswendig gelernt hätte: Jagdgesetz; Begrenzungsinitiative, Kampfjet. Die Krumme in seinem Mund macht keinen Wank.

Zurück in Frauenfeld. Auf dem Grundstück, wo der Erweiterungsbau geplant ist. Noch sind hier Autos parkiert. Noch stehen Gebäude, die weichen oder abgerissen werden. Im Regierungsgebäude stehen einige Fenster offen. Ob die Angestellten künftig ihren Arbeitskollegen winken dürfen, entscheidet sich am 27.September.