«330 Arbeitsstunden voller Wahnsinn»: 16-jähriger Bichelseer restauriert als Abschlussarbeit einen Oldtimer-Traktor Von seiner Lehrerin erhielt er für das Projekt das Prädikat «hervorragend»: Benji Keiser hat einen alten Hürlimann-Traktor auf Vordermann gebracht. Auf dem Gefährt unternahm er kürzlich eine achttägige Reise. Maya Heizmann 05.08.2020, 04.20 Uhr

Stolz zeigt Benji Keiser seinen Hürlimann D 100 S. (Bild: Maya Heizmann)

«Es waren 330 Arbeitsstunden voller Wahnsinn», sagt Abschlussschüler Benji Keiser rückblickend. Er hat mit Unterstützung seines Vaters Heinz Peter seinen Oldtimer Traktor Hürlimann D 100 S restauriert. Er sei mit seinem Ergebnis zufrieden, habe aber den Arbeitsaufwand unterschätzt, sagt er. Es war seine Abschlussarbeit in der neunten Klasse. Und der 16-Jährige erhielt dafür von seiner Lehrerin schliesslich das Prädikat «hervorragend».

Schon als Neunjähriger hat Benji Keiser bei Restaurationsarbeiten an Vaters Traktoren mitgeholfen. Sein Traum war es schon damals, Traktor zu fahren. An einer Verlosung bei einer Oldtimer-Traktorenausstellung in Bichelsee hat der Neunjährige einen blauen Fordson Dextra gewonnen.

Erst mit 14 Jahren hatte er jedoch den Führerschein erhalten, um damit fahren zu können. Von da an unternahm er mit seinem Dieselross einige Ausfahrten in der Ostschweiz, alleine oder mit seinem Vater.

Vom Sackgeld gekauft

Doch der Fordson Dextra fuhr ihm zu langsam. Also musste ein zweiter schnellerer Traktor her. Im Juli 2019 kaufte er von seinem gesparten Sackgeld im Emmental einen nicht restaurierten Oldtimer Hürlimann D 100 S. Dieses Modell wurde in den Jahren 1946 bis 1954 produziert – mit einem stehendenden wassergekühlten Vierzylinder-Reihen-Dieselmotor. Benji Keiser erinnert sich:

«Die 230 Kilometer lange Strecke vom Emmental bis nach Hause dauerte ziemlich lange», erinnert sich .

Den Motor und das Getriebe hat er total restauriert. Ausserdem hat er unter anderem den Blechsitz mit Feder, das Trittbrett, die Schutzbleche und alle Kleinteile demontiert und schlussendlich das Chassis neu lackiert. Mitte April war es dann so weit: Das wassergekühlte Dieselschmuckstück stand für Fahrten bereit.

In Hettiswil, im Kanton Bern, trafen sich vom 17. bis zum 19. Juli Freunde alter Landmaschinen zur fünften Ausgabe einer Oldtimer-Ausstellung. Dort gab es 410 Traktoren zu bewundern. Und auch Benji Keiser wollte dorthin.

So stand eine Ferienreise von acht Tagen mit Vater Heinz auf dem Plan. Sie überquerten mit zwei Hürlimanns im Doppelpack den Kunkelpass, den Oberalp- sowie den Furka- und den Grimselpass. Mit einem Abstecher auf die grosse Scheidegg ging es weiter bis ins Emmental zur Ausstellung, wo der seltene Hürlimann von Benji Keiser die Blicke auf sich zog. Er berichtet:

«Wir hatten die Strecke von insgesamt 1000 Kilometer wieder bis nach Hause ohne Pannen geschafft»

Erst am vergangenen Montag hat er seine vierjährige Lehre als Polymechaniker in Matzingen begonnen. Und er freut sich jetzt schon auf weitere Ausfahrten mit seinem schmucken Hürlimann D 100 S.