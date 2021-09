Der Thurgauer Regierungsrat spricht dem Kaff 240'000 Franken zu

Frauenfeld Kaff-Pavillon: 240'000 Franken für Kultur auf dem Unteren Mätteli Der Thurgauer Regierungsrat unterstützt den geplanten Kaff-Pavillon mit einem Betrag aus dem Lotteriefonds. Er ist der Meinung, das Kulturlokal ist ein Gewinn bis über die Grenzen der Region Frauenfeld. 24.09.2021, 16.40 Uhr

Visualisierung des geplanten Kaff Kultur-Pavillons auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat dem Projekt des Vereins Kaff in Frauenfeld einen Beitrag aus dem Lotteriefonds von 240'000 Franken gewährt. Der Verein will auf dem Unteren Mätteli in Frauenfeld einen Neubau erstellen, um das Kulturprogramm weiterführen zu können, teilt der Regierungsrat diese Woche mit.