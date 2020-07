Glosse 2019 wurden im Frauenfelder Rathaus 16'800 Tassen mehr Gratiskaffee getrunken als 2018: Warum ist der Konsum innert eines Jahres explodiert? – Eine Spurensuche Der Konsum von Gratiskaffee steigert sich innert eines Jahres um 89 Prozent in den Sitzungszimmern des Frauenfelder Rathauses. Geht es so weiter, sind es im Jahr 2025 rund 770'000 Tassen Gratiskaffee. Höchste Zeit also, die Schuldigen zu finden: Sind es gar Journalisten? Mathias Frei 24.07.2020, 04.30 Uhr

Ein Espresso. Bild: Raphael Rohner

Ein jeder trägt sein Rucksäckli – und das wird nicht leichter. Oh, du bemitleidenswertes Frauenfeld. Da hat man nach jahrelangem Kampf endlich das strukturelle Defizit überwunden, doch schon rutscht man ins nächste Loch, das Kaffeedefizit. Am Horizont über Weinfelden formen sich Wolken zum Schriftzug «Frauenfelds Verderben». Nun wird man sagen: Okay, Weinfelden, Verderben. Das passt doch. Aber es ist alles noch viel schlimmer. Und der Gemeinderat merkt nicht mal was davon.

Unnützes Wissen über Kaffee (1)

- Bei zwei der weltweit exklusivsten und teuersten Kaffeesorten haben Tiere ihren Darm im Spiel. Bei Kopi-Luwak-Kaffee bekommen indonesische Schleichkatzen Kaffeekirschen zu fressen. Aus dem Katzenkot werden die unverdaulichen Kaffeebohnen herausgesucht und dann geröstet. Beim «Black Ivory Coffee» aus Thailand hilft die Verdauung von Elefanten bei der Bohnenbehandlung mit.

- Weltweit am meisten Kaffee trinken die Finnen. Pro Jahr und Kopf sind es 1305 Tassen.



Ein Café crème. (Bild: Dominic Kobelt)

Konkret geht es in der Rechnung 2019 bei der Rathausverwaltung (Kontogruppe 1219) um die Konti 3105.00 (Verpflegung) und 4250.07 (Verkäufe Verpflegung). Betrifft die Verpflegung mit Kaffee und Mineralwasser. Die Rechnung 2019 weist in diesem Bereich Ausgaben von 20'309 Franken aus. Im Vorjahr lag man noch bei 15'094 Franken, im Budget waren entsprechen 15'000 Franken eingestellt.

Und jetzt das! Fast 36 Prozent über Budget. Nun mag man sagen: Kein Problem, wenn der Betrag im Konto «Verkäufe Verpflegung» entsprechend gestiegen ist. Dem ist aber nicht so. In der Rechnung 2018 kamen 10'647 Franken rein, im letztjährigen Abschluss sind es 11'911 Franken. Die Nettokosten sind innerhalb eines Rechnungsjahres von 4447 Franken auf 8398 Franken gestiegen. Ein Kostenzuwachs um 89 Prozent.

Unnützes Wissen über Kaffee (2)

- Kaffee ist keine Bohne, sondern eine Kirsche. Die Frucht ist rot und herbsüss. Was man landläufig als Kaffeebohne bezeichnet, ist der Samen in der Kirsche.

- Giovanni Achille Gaggia meldete 1938 das Patent für ein Kolbensystem zur Espressozubereitung an. Seine Mitbewerber kritisierten ihn, er kippe heimlich Seifenlösung in den Kaffee. Denn anders sei die seidig-feinschaumige Crema auf dem Kaffee nicht möglich.



Die Stadtangestellten zahlen ihren Kaffee

Man stelle sich das vor: Wenn die Kosten für die Kultur sprunghaft um 89 Prozent stiegen, dann wäre Feuer im Dach. Doch es geht nur um Kaffee.

«Deutliche Zunahme des Kaffeekonsums in den Sitzungszimmern (gratis).»

Cornelia Trefzer, Leiterin Abteilung Kommunikation Stadt Frauenfeld. Bild: PD

Das ist im Rechnungsordner zu lesen. Wie Cornelia Trefzer, Leiterin Abteilung Kommunikation der Stadt, sagt, zahlen Stadtangestellte Getränke entsprechend ihrem Konsum. Der Gratiskaffee in den Sitzungszimmern geht nur über die Theke, wenn dort Sitzungen oder Pressekonferenzen stattfinden. Das heisst: Journis und Sitzungsteilnehmer haben im vergangenen Jahr massiv mehr Gratiskaffee getrunken. Es habe im vergangenen Jahr wohl generell viel mehr Sitzungen gegeben, sagt Cornelia Trefzer.

Nach ihren Angaben gibt es in drei Sitzungszimmern Kaffeemaschinen mit fünf verschiedenen Kaffeesorten, darunter auch eine koffeinfreie. In einem Sitzungszimmer stehen nur zwei verschiedene Kapseln zur Auswahl. Das Portionskaffee-System stammt von einem Schweizer Lebensmittelkonzern. Online gibt’s die Kapseln für rund 50 Rappen pro Stück.

Latte Macchiato und Cappucino. Bild: Sandra Ardizzone / BAD

Zu berücksichtigen sei, dass der Sommer 2019 heiss war, sagt Trefzer. Wenn man nun das Mineralwasser vernachlässigt, so wurden im vergangenen Jahr fast 16'800 Gratiskaffees mehr getrunken als 2018. Geht man davon aus, dass der Konsum von Gratiskaffee auch in Zukunft jährlich um 89 Prozent steigt, so werden heuer gegenüber 2018 fast 31'800 Gratiskaffees mehr getrunken. Und im Jahr 2025 würde der Zuwachs gegenüber 2018 insgesamt 767'000 Tassen betragen. Wer soll so viel Gratiskaffee trinken? Na wer wohl? Natürlich die Journalisten an den Pressekonferenzen.

Unnützes Wissen über Kaffee (3)

- Nachdem der Prophet Mohammed zum ersten Mal Kaffee getrunken hatte, soll er sich so stark gefühlt haben, dass er 40 Reiter aus dem Sattel hätte heben und eben so viele Frauen hätte beglücken können.



- Milde, hell geröstete Kaffeebohnen enthalten mehr Koffein als dunkle Bohnen. Unter Hitze löst sich das Koffein aus der Bohne.

Bereits im vergangenen Jahr konnten vermehrt Medienschaffende (nicht von dieser Zeitung) beobachtet werden, die an Pressekonferenzen der Stadt Frauenfeld teilnahmen, letztlich aber nur die offizielle Medienmitteilung abdruckten, dafür aber innert 45 Minuten drei Gratiskaffees runterschletzten.

Eine Kaffeetasse und Kaffeebohnen. Bild: Walter Bieri, Keystone

Während des Lockdowns tagten die Kommissionen per Videokonferenzen. Stadtpräsident Anders Stokholm will denn auch den Anstieg beim Gratiskaffee in den Sitzungszimmern innert Jahresfrist nicht überbewerten. Man werde die Entwicklung aber im Auge behalten und gegebenenfalls Massnahmen ergreifen. Er erklärt:

«Vorderhand sehen wir aber noch keine Notwendigkeit, den Gratiskaffee an Pressekonferenzen zu rationieren.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Stokholm mutmasst selbstkritisch, möglicherweise sei es ein Problem von zu langen Pressekonferenzen respektive zu drögen Kommissionssitzungen. Zudem sei aufgrund der Aschenbecher-Leerungsstatistik um das Rathaus herum klar festzustellen, dass der Zigarettenkonsum sinke. Wobei es aber natürlich Sinn der Sache sei, eine Abhängigkeit aufzugeben, um eine andere zu entwickeln, sagt Stokholm. Und er fragt sich, ob der gestiegene Kaffeekonsum in Zusammenhang steht mit Sublimierung im Freud’schen Sinn, also der Verwandlung von Triebenergie in eine höherwertige Errungenschaft.

Unnützes Wissen über Kaffee (4)

- Der Legende nach haben im 9. Jahrhundert Ziegen in Äthiopien den Kaffee entdeckt. Einem Hirten fielen die munteren Tiere auf, so begann er selber die Kaffeekirschen zu kauen.



- In der DDR war Kaffee Luxusgut. Der Bevölkerung wurde ein Kaffee-Ersatzprodukt vorgesetzt. Dieses soll so scheusslich geschmeckt haben, dass es in Anlehnung an «Jacobs Krönung» als «Erichs Dröhnung» verschrien war.