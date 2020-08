Unterwegs mit Wohnmobil und Antirutschmatte: Der Thurgauer Ex-Radprofi Rolf Järmann ist heute Reiseblogger – und kämpft für mehr Stellplätze Der in Arbon aufgewachsene Radrennfahrer Rolf Järmann bloggt mit Frau Anita über das Campen. Mit einem neuen Verein kämpft er für mehr Stellplätze. Florian Beer 03.08.2020, 04.20 Uhr

Das Ehepaar Järmann mit Camper «Knutschi». Bild: Ralph Ribi

Camping ist angesagt. Corona macht die Reisepläne von Herrn und Frau Schweizer auf die Malediven oder durch den Amazonas zunichte. Die Chance also, die Schweiz als Ferienland neu für sich zu entdecken und die entlegensten Winkel und Ecken in der Heimat zu erkunden. Das Wohnmobil scheint dafür geeignet zu sein. Es steht für Unabhängigkeit und Freiheit, die ein Hotel oder ein fix gebuchter Flug nicht bieten können. Rolf Järmann sagt:

«Diese Spontanität und Ungebundenheit geniesse ich am meisten, wenn ich mit meiner Frau im Wohnmobil unterwegs bin.»

Der ehemalige Radrennfahrer aus Arbon und seine Frau Anita haben sich im Jahr 2013 ein Wohnmobil gekauft und seitdem 45 Reisen unternommen, 484 Mal darin übernachtet und 109'532 Kilometer zurückgelegt.

Ihr Gefährt wurde auf den Namen «Knutschi» getauft. Sie wollten nicht sagen: «Wir gehen jetzt zum Wohnmobil.» Das sei ihnen zu spiessig gewesen, sagt Anita Järmann. Also suchten sich die zwei einen charmanteren Namen und wurden fündig. Dokumentiert werden ihre Reisen in einem Blog, der erfolgreich von den beiden geführt wird. Pro Tag informieren sie damit rund 2000 Leser rund ums Campen und über ihre Reisen.

Thurgau und St.Gallen mit Nachholbedarf

Eine der eindrücklichsten Reisen mit «Knutschi» habe zum Nordkap geführt. «Inmitten von Eis zu campen und auf Schnee-Töff-Autobahnen zu fahren, war sehr eindrücklich», sagt der eigenständige IT-Fachmann Rolf Järmann. Das Gegenstück dazu sei Marokko gewesen, wo man sich am Markt das lebendige Poulet aussuchen konnte, bevor es servierfertig gemacht wurde.

Rolf und Anita Järmann verreisen so oft es geht mit ihrem Wohnmobil.

«Immer, wenn ich ein paar Tage frei habe, schauen wir, wo die Sonne gerade scheint und fahren dann dorthin.»

Das sagt Anita Järmann, die als Pflegefachfrau arbeitet. Vor einer Reise informieren sie sich lediglich über die Gegend, ihre Sehenswürdigkeiten, die Landschaft und die möglichen Stellplätze. Alles Weitere passiere vor Ort spontan. Das mache den Reiz aus. «Wir kaufen immer im Ort selber ein, denn regionale Spezialitäten kennen zu lernen, ist etwas Wunderbares», schwärmt Anita Järmann.

Die Schweiz hat zu wenig Stellplätze

Die Situation für Camper und Wohnmobilfahrer in der Schweiz beschreibt das Ehepaar Järmann als «ausbaufähig». Deutschland und Frankreich seien in ihrer Infrastruktur etwa zehn Jahre weiter, die Schweiz habe die Chance des Wohnmobiltourismus verschlafen. Doch dann kam Corona.

«Im Vergleich zum letzten Jahr sind schweizweit etwa viermal so viele Camping- und Stellplätze entstanden.»

Das habe vor allem damit zu tun, dass Schweizer ihre Ferien dieses Jahr vermehrt im eigenen Land verbringen. Dadurch sei das mediale Interesse an dem Thema gestiegen und die Problematik mit den fehlenden Plätzen öffentlich bekannt geworden. Zudem hat Rolf Järmann im April dieses Jahres den Verein Wohnmobil-Land Schweiz ins Leben gerufen, um das Problem der fehlenden Campingmöglichkeiten weiter anzugehen.

Campen braucht Erfahrung und Routine

Dass sich die Anzahl an Camping- und Stellplätzen in der Schweiz in kürzester Zeit vergrössert hat, freut die Järmanns natürlich. Die Kehrseite der Medaille sei aber, dass die Plätze diesen Sommer besonders voll seien. «Wir gehen gerne an den Bodensee, doch das wird diesen Sommer wortwörtlich eng.» Deshalb sei man auf Alternativen angewiesen. In Gähwil sei ein neuer Stellplatz entstanden und auch in Gertau bei Bischofszell könne man ein paar schöne Tage geniessen. Das Schönste sei aber, stets neue Stellplätze auszuprobieren und unbekannte Gegenden zu erkunden.

Allen Einsteigern empfehlen die Järmanns, vor dem Kauf erst einmal ein Wohnmobil zu mieten.

«Viele haben eine falsche Vorstellung von Camping, denn man kann sich nicht einfach überall hinstellen.»

Bevor man in der Schweiz in die Berge oder an einen See gehe, solle man zuerst einen Trip nach Frankreich oder Deutschland unternehmen, denn es sei dort einfacher und unkomplizierter. Zudem sei die Freude am Gefährt essenziell und man müsse sich – besonders als Familie – gut auf engem Raum verstehen.

Järmanns wichtigstes Utensil für unterwegs sei eine Antirutschmatte, die er sich in Schweden gekauft hat. Damit bleibe sein «Knutschi» immer sattelfest auf dem Boden. Die drei wichtigsten Dinge, die auf keiner Campingreise fehlen dürften, seien zudem sein Laptop, sein Block für die Recherche, das WC und natürlich der Autoschlüssel.

Das Erfolgsrezept für eine gelungene Reise mit dem Wohnmobil lautet gemäss den Järmanns: Mit offener Einstellung zu verreisen und sich auf die lokalen Gegebenheiten und Einheimischen einzulassen, spontan zu sein und auf unvorhersehbare Ereignisse ruhig und nicht zu verkrampft zu reagieren und sich auf die neue Art des Reisens zu gewöhnen.

Zu den Blogs: www.womoblog.ch / www.wohnmobilland-schweiz.ch