1.August: Die grösste Schweizer Fahne steht am Iselisberg

1. August Die kleine Schwester der Säntis-Flagge: Am Iselisberg prangt die grösste Schweizer Fahne im Kanton Thurgau Hinter der 25 Quadratmeter grossen Fahne steht die Politische Gemeinde Uesslingen-Buch. Vergangenen Samstag bauten Helfer unter der Leitung von Gemeinderat Matthias Tschanz den rot-weissen Stoff auf steilem Gelände auf. Evi Biedermann 26.07.2021, 18.30 Uhr

Die 25 Quadratmeter grosse Schweizer Fahne in steilem Gelände am Iselisberg. Bild: Benjamin Manser

Jetzt wehen sie wieder im Wind, die Fähnchen und Fahnen mit dem weissen Kreuz auf rotem Tuch. Landauf und landab verkünden sie den Nationalfeiertag von kommendem Sonntag. Die wohl grösste Schweizer Fahne im Thurgau steht heuer auf dem Iselisberg. Dort, wo die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Uesslingen-Buch regelmässig den 1. August feiern. Flattern wird die Fahne allerdings nicht, denn der Stoff ist festgeschraubt auf etlichen Holzlatten. Dafür sieht man sie weitherum, auch wenn kein Lüftchen weht.

Beim Aufbau der Fahne. Bild: Evi Biedermann

Weit reicht auch die Sicht auf dem Iselisberg. Bei schönem Wetter sieht man den Säntis, wo dieser Tage gar die weltweit grösste Schweizer Fahne montiert wird. Beide sind ein Fabrikat der Heimgartner Fahnen AG aus Wil. Am Samstag machten sich die Uesslinger an die Arbeit. Eine Handvoll Helfer zimmerte die fünf Meter langen Holzlatten zu einem 25 Quadratmeter grossen Rahmen zusammen, versah ihn mit Stützen und machte den Stoff drauf fest. Nach ein paar weiteren Handgriffen stand die Konstruktion bereits im Hang, dann folgten die Regie- und Feinarbeiten.

Bundesfeier unweit der Schweizer Fahne Heuer führen die Männerriege Uesslingen und die Veranstalter des Sommernachtsballs Uesslingen die 1.-August-Feier von politisch Uesslingen-Buch durch. Los geht es am Nationalfeiertag um 19 Uhr. Neben der Schreinerei Wägeli in Iselisberg befindet sich der Festplatz. Das gemütliche Zusammensein steht im Vordergrund. Es gibt kalte Plättli, Raclette und Feines vom Grill sowie natürlich auch Tranksame. Auch eine Festrede steht auf dem Programm. Später gibt es Kaffee und Kuchen. Ein kleiner Funken wird entzündet. (ma)

Anweisungen von der Thurbrücke auf den Berg hinauf

Die Fahne am Iselisberg. Bild: Benjamin Manser

Samstagvormittag: Unten auf der Thurbrücke steht Matthias Tschanz und gibt per Telefon Anweisungen für die optimale Platzierung der Fahne. Immer wieder muss diese ein paar Zentimeter hangabwärts gerückt werden, bis Gemeinderat Tschanz endlich zufrieden ist. Eine schweisstreibende Arbeit für die Männer, denn der Hang am Iselisberg ist steil und hügelig, eine typische Kuhweide eben. Das Okay von der Brücke kommt erst, als die horizontale Linie von dort aus gesehen aus der Fahne verschwunden ist. Der zweifarbige Hintergrund – oben Wolken, unten Wiese – habe die Wahrnehmung der Fahne verschlechtert, präzisiert der Helfer, der die Anweisungen entgegennimmt.

«Nun steht die Flagge ganz im grünen Bereich.»

Die fünf auf fünf Meter grosse Fahne am Iselisberg steht. Im Hintergrund die fleissigen Helfer. Bild: Benjamin Manser

Der tiefer gelegene Standort bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Je weiter unten die Fahne im Hang steht, desto besser ist sie vor Wind und Wetter geschützt, zumindest gegen Norden. Die Helfer, alles Fachleute der Buchemer Holzvirus GmbH und des Uesslinger Baugeschäfts Lenz und Söhne, indes vertrauen auf ihre fachmännische Arbeit und sehen möglichen Gewitterstürmen optimistisch entgegen. «Alles ist fest mit dem Boden verankert», sagt Peter Pfeiffer nach beendeter Arbeit zufrieden.

Eine Aktion gegen immer weniger Fahnen im Dorf

Matthias Tschanz, Gemeinderat und Vorsteher des Ressorts Kultur, öffentliche Sicherheit und Soziales, politisch Uesslingen-Buch. Bild: Benjamin Manser

Inzwischen ist auch Matthias Tschanz wieder oben auf dem Berg. Die Idee mit der Riesenfahne sei eine Aktion der Gemeinde, erzählt der Gemeinderat. Initiant aber ist Tschanz selber. Zum einen, weil es ihm gefällt, wenn Häuser und Dörfer an wichtigen Feiertagen geschmückt sind. Zum andern, weil er diesbezüglich in seiner Gemeinde einen Rückgang feststellte und dies bedauert. Die Aktion ist jedoch nicht nur Symbol für den nationalen Feiertag, sondern verkündet im Namen des gesamten Gemeinderats eine zusätzliche Botschaft.

«Die grosse Fahne ist Zeichen an die Bevölkerung für ihre Verbundenheit mit der Gemeinde und die Solidarität untereinander.»

Beim Aufbau der Fahne. Bild: Evi Biedermann

Speziell im vergangenen Jahr – als vieles gross war: die Angst vor dem Virus, die Unsicherheit, die geforderte Flexibilität oder der Frust wegen abgesagter Veranstaltungen – hätten er und auch andere Mitglieder des Gemeinderates viele schöne Geschichten gehört und Gutes gesehen. «Die Nachbarschaftshilfe hat funktioniert, und man ist zusammengestanden.» Dies zu erleben, habe ihn sehr beeindruckt und befriedigt, sagt der Vorsteher des Ressorts Kultur, öffentliche Sicherheit und Soziales. Auch das soll heuer gefeiert werden.