17 fehlerhafte Wahlunterlagen im Thurgau aufgetaucht Die Thurgauer Staatskanzlei spricht von einer

Fehlerquote unterhalb des Promille-Bereichs. Thomas Wunderlin

Die Liste der SP-Nationalratskandidaten fehlte ebenso wie jene der EVP, der BDP und der GLP in den Wahlunterlagen von vier Bischofszeller Stimmbürgern. (Bild: Reto Martin)

Der Thurgauer GLP-Nationalratskandidat Ueli Fisch wittert einen Skandal. «Weitere falsche Wahlzettel sind in Bischofszell-Thurgau aufgetaucht und immer fehlt unsere Liste 18!», schreibt er in einer Twittermeldung. «Nimmt man das bei der Staatskanzlei auf die leichte Schulter?»



Die Thurgauer Staatskanzlei hatte am Donnerstag in einer Medienmitteilung zwei Fälle fehlerhafter Wahlunterlagen erwähnt. Wie Fisch auf Anfrage sagt, sind ihm total vier Fälle aus Bischofszell bekannt. «Ich habe das Gefühl, das Problem wird heruntergespielt. Wenn vier Mal die GLP betroffen ist, sieht es nicht mehr nach Zufall aus.»



Auch Listen der EVP, BDP und SP fehlen in vier Wahlunterlagen

Für die Details verweist Fisch an den Bischofszeller GLP-Stadtrat Jorim Schäfer. Nach dessen Angaben haben er und seine Frau sowie die Söhne des Bischofszeller SP-Stadtrats Boris Binzegger fehlerhafte Wahlunterlagen erhalten. In allen vier Fällen fehlte in den vorgedruckten Listen nicht nur die GLP-Stammliste, welche die Nummer 18 trägt. Nicht vorhanden waren auch die Listen 7 (EVP), 8 (BDP) und 17 (SP).



Im Gegenzug fanden die erstaunten Stimmberechtigten beim Durchblättern vier andere Listen doppelt, allerdings nicht bei allen dieselben. Das Ehepaar Schäfer und auch Binzeggers Söhne fanden die Listen 19 (GLP engagiert) und 20 (Junge FDP) zwei Mal. Schäfers hatten zudem zwei Mal die 5 (SVP) und 6 (JBDP) doppelt, während Binzeggers Söhne 9 (Juso) und 10 (FDP-Frauen) doppelt zur Verfügung hatten.

«Es sieht nach einem grösseren Problem aus»,

sagt Schäfer. «Wer kann garantieren, dass es Einzelfälle sind? Viele werden es gar nicht merken, dass die Wahlunterlagen fehlerhaft sind.» Er frage sich, wie die Druckerei überhaupt feststellen könne, wie viele Wahlunterlagen fehlerhaft seien, sagt Schäfer. Von der Staatskanzlei habe er keine Antworten auf seine Fragen erhalten.



Die meisten Fehler sind in Bischofszell entdeckt worden



Die Staatskanzlei teilte am Montagnachmittag mit, sie habe inzwischen Kenntnis von 17 Fällen fehlerhafter Wahlunterlagen. Sie stammten aus vier verschiedenen Gemeinden. «Der Fehler entstand beim Zusammensetzen der Wahllisten in der Druckerei», schreibt die Staatskanzlei weiter.

«Nach derzeitigem Wissensstand ist davon auszugehen, dass es sich um Einzelfälle handelt.»

Die Staatskanzlei bittet alle Stimmberechtigten, die Wahlunterlagen zu prüfen und sich bei Unvollständigkeit bei ihrer Wohngemeinde zu melden. Die Gemeinden seien informiert und würden fehlerhafte Wahlunterlagen ersetzen.

Laut Marius Kobi, Leiter des Rechtsdienstes der Thurgauer Staatskanzlei, sind die meisten fehlerhaften Wahlunterlagen in Bischofszell gefunden worden. «Für uns sind sie ärgerlich», sagt Kobi. Die Fehlerquote bewege sich aber unterhalb des Promillebereichs; die Druckerei stelle die Unterlagen für 173000 Thurgauer Stimmberechtigte her.

Er könne sich kaum vorstellen, dass sie Auswirkungen auf das Wahlresultat haben, sagt Kobi. In der Druckerei gebe es verschiedene Kontrollmechanismen. Deshalb gehe er davon aus, dass es nicht viele weitere Fälle geben könne. Welche Listen in den Unterlagen fehlten, sei reiner Zufall.