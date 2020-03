154 Unterschriften: Bettwieser Gemeinderat erhält Petition gegen 5G Eine Bettwieser Interessengruppe wehrt sich gegen den Bau von Mobilfunkantennen. Roman Scherrer 07.03.2020, 04.20 Uhr

Bettwiesens Vize-Gemeindepräsident Marc Steiner erhält die Petition von Ueli Zürcher. (Bild: PD)

Dicke Post für den Bettwieser Gemeinderat – im wörtlichen Sinn. 154 Unterschriften hat die «IG Bettwiesen stoppt 5G» in den vergangenen zwei Wochen für eine Petition gesammelt. Das Papier fordert von der Gemeindebehörde, sämtliche Baugesuche für 5G-Antennen zu sistieren. Im Namen der Interessengemeinschaft hat Ueli Zürcher dem Vize-Gemeindepräsidenten Marc Steiner die Petition überreicht.

Zürcher war es auch, der im vergangenen November eine von vier Einsprachen gegen den von der Swisscom geplanten 5G-Antenne an der Schulstrasse eingereicht hatte. «Ich habe Unterschriften dafür gesammelt», berichtet er. 180 sind dabei zusammengekommen. In der Folge rief Ueli Zürcher die Interessengemeinschaft ins Leben. Das Baugesuch befindet sich derzeit zur Prüfung beim kantonalen Amt für Umwelt. Für Zürcher ist deshalb klar:

«Jetzt ist es Zeit, den Druck aufrecht zu erhalten.»

Die Swisscom hatte den Bau der Antenne auf einer Gewerbeliegenschaft vorgesehen, etwa 150 Meter von der Schule entfernt. «Der denkbar schlechte Standort hatte eine verstärkende Wirkung für den Widerstand», sagt Zürcher.

Dem Elektroingenieur und seinen Mitstreitern geht es in erster Linie aber um Grundsätzliches: «Der Gemeinderat weiss nun, dass es Widerstand gibt im Dorf. Er soll jetzt all seine Möglichkeiten ausschöpfen.» Das bedeute auch, dass die Behörde sich nicht einfach nur «brav an die Weisungen des Kantons halten» soll. «Laut diesen Weisungen sollen die Antennen-Baugesuche einfach durchgewinkt werden.»

Diskussion an Versammlung gefordert

Konkret verlangt die Petition in erster Linie, dass alle Baugesuche für Mobilfunkantennen mit dem Standard 5G oder höher sistiert werden. Zumindest solange «dem Kanton Thurgau die Vollzugsempfehlung zur NIS-Verordnung des Bundes nicht vorliegt, das Messverfahren nicht geregelt ist und das Vorsorgeprinzip nicht gewährleistet werden kann». Zürcher ist auch überzeugt, dass das Thema an der kommenden Gemeindeversammlung diskutiert werden muss.

Corinne Oertig

Gemeindeschreiberin Bettwiesen

An der Versammlung im November hatte der Gemeinderat die Diskussion über die Mobilfunkantenne noch abgebrochen. Die Behörde verwies auf eine Infoveranstaltung im Januar. «Dies war ein sehr ausgeglichener Anlass», sagt die Bettwieser Gemeindeschreiberin Corinne Oertig. Sie verweist darauf, dass nebst der Bauherrin auch der Kanton vertreten war und ein weiterer Referent einen kritischen Blick auf 5G gewährte. An der Veranstaltung hätten die Besucher ausgiebig diskutieren können. Oertig erklärt aber:

«Ob nun an der Gemeindeversammlung nochmals darüber diskutiert wird, kann ich derzeit nicht sagen.»

Die Versammlung vom 15. Juni sei erst noch in Planung. Was die geplante Mobilfunkantenne betrifft, müsse der Gemeinderat nun abwarten, bis er das Baugesuch vom Kanton zurückerhält. «Dann werden wir das Gesuch behandeln, unter Berücksichtigung der Petition», sagt Corinne Oertig.

Ueli Zürcher ist angetrieben davon, seine Mitbürger über die Mobilfunkstrahlung zu informieren. «Die Gesundheit von Mensch, Tier und Natur sind mir wichtig.» Ihn stört insbesondere, dass nur die Anstösser persönlich über Baugesuche von Antennen informiert werden. «Das ist wie beim Baugesuch für ein Dachfenster.» Bei dieser 5G-Antenne seien aber alle im Umkreis von 600 Metern betroffen.