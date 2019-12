14 Kandidatinnen und Kandidaten für das Bezirksgericht Münchwilen Am 9. Februar stehen die Erneuerungswahlen der Bezirksgerichte an. Olaf Kühne 27.12.2019, 17.57 Uhr

Alex Frei vor dem Bezirksgericht Münchwilen. Am 9. Februar kandidiert der Eschliker wieder als Gerichtspräsident. (Bild: Olaf Kühne)

Am 9. Februar werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne gerufen. Nebst eidgenössischen Vorlagen stehen die Erneuerungswahlen der Bezirksgerichte sowie der Friedensrichterinnen und Friedensrichter an.