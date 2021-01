Frauenfeld Die Nacht der Nächte: Dieses Mal war die Bechtelisnacht «trostlos», angestossen wurde trotzdem Ein pinker Hase, ein paar Bären, eine grosse Musikbox: Nicht wie sonst an einer Bechtelisnacht ist die Innenstadt leer. Fast zumindest. Ein paar wenige liessen sich die Nacht trotz allem nicht nehmen. Sabrina Manser 19.01.2021, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am auffälligsten in dieser Nacht: der «pinke Hasi». Bild: Kevin Roth

Vereinzelt sind Leute am Bahnhof unterwegs – vielleicht auf dem Nachhauseweg – sie laufen über Trottoirs, auf denen noch Restschnee liegt. Zwei Busse stehen leer an ihren Haltestellen, die nasse Strasse spiegelt die orange Strassenbeleuchtung. Es ist 19.30 Uhr, ein kalter Montag im Januar. Aber eigentlich wäre heute Bechtelisnacht.

Die Gassen sind wie leergefegt, es ist der erste Abend des zweiten Lockdowns. Doch der Spaziergang durch Frauenfeld bleibt nicht lange einsam: Beim Postkreisel verschwindet ein rosa, pelziges Etwas um die Ecke. Und auf einmal hört man nicht nur Autos, die zischend über die nasse Strasse fahren, sondern auch Musik.

Etwa 20 Leute stehen da, in kleinen Gruppen, die einen mit Masken, die anderen nicht. Sie nippen an ihren Bechern, es riecht nach Glühwein und Rum. Die Holzbänke vom Glühweinstand «Scharfes Eck» sind mit Lichterketten dekoriert, auch mit Absperrbändern. Rundherum Leute. Es läuft Guggemusik. Doch nur aus einer kleinen Box, die in einer pinken Converse-Tasche steckt. Sie gehört dem «pinken Hasi», wie er sich selbst nennt. «Für mich war klar, dass ich raus gehe – es ist Bechtelisnacht.» Er gesellt sich von einer Gruppe zur anderen, stösst an und scheint seine Party zu geniessen. «Ich vermisse das Gesellige.» Die Coronamassnahmen seien gut, aber übertrieben.

Die Stadt ist mehrheitlich ausgestorben, doch das «Dreiegg» leuchtet und Musik ist zu hören. Bild: Kevin Roth

«Wir lassen uns die Nacht nicht nehmen»

Nebenan steht eine Gruppe junger Leute, unverkleidet. Sie hätten gar nicht gewusst, dass Bechtelisnacht sei. Anders bei drei Frauen, denen zwei Gänseblümchen aus dem Kopf wachsen. Sie stehen etwas abseits von den anderen, halten Abstand. «Wir lassen uns die Bechtelisnacht nicht nehmen», sagt die 55-jährige Marianne.

Nebenan hat die Musik aus der Converse-Tasche auf «Narcotic» von Liquido gewechselt – rumgehüpft wird deswegen aber nicht. Die zweite in der Frauenrunde, Nicole, sagt: «Wir machen es so, wie wir es verantworten können.» Wenigstens müssten sie nun am Dienstag nicht freinehmen. Sie lachen. «Ich vermisse das Tanzen, die Musik – eben das Bechtelistreiben», sagt Marianne. «Für mich stimmt es auch so – gemeinsam etwas trinken, dann wieder nach Hause gehen», fügt Anita an.

Wenigstens Anstossen wollten diese drei Frauen. Bild: Kevin Roth

«Es wäre das 29. Mal, dass ich an der Nacht der Nächte gespielt hätte», sagt Trompeter Luki, der neben dem Brunnen steht. Auf seiner roten Nasen-Mund-Maske ist «Rungglä-Süüder» zu lesen. Spontan habe er entschieden, coronakonfrom anzustossen. Ihm würden die Leute fehlen. «Alle Frauenfelder kommen für die Bechtelisnacht hier hin – es ist wie eine grosse Klassenzusammenkunft.» Diese Nacht sind aber nur die Ausnahmen unterwegs.

Zuhause oder draussen – es wird angestossen

Nicht draussen, dafür bei seinem Kollegen feiert Ivan Gubler, Präsident der Narrengesellschaft Murganesen. «Ich stosse mit meinem Kollegen auf den Feierabend an – wir sind jetzt eine Leidensgenossenschaft.» Normalerweise hätten sich die Murganesen im Falken versammelt und sich dann unters Volk gemischt auf der Suche nach der besten Verkleidung. «Zu Hause wartet auf mich ein Frauenfelder Salzis, ein Chellewiib hab ich mir heute schon gegönnt.» Die Bechtelisnacht sei für die Murganesen immer der Kick-off für die Fasnacht gewesen. «Die Bechtelisgänger, die leiden heute schon.» Auf Whatsapp hätten sie sich ein «Prost trotz allem» gesendet.

Autos hupen beim Vorbeifahren. Ein Glühwein nach dem anderen geht über die Tresen. «S'schisst mi mega ah», sagt ein Jugendlicher unter der Maske, als er sein Getränk entgegennimmt. Die 29-jährige Carmen, die sich gleich auch noch Nachschub bestellen will, sagt: «Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass Bechtelisnacht ist.» Der «pinke Hase» habe ihr geschrieben, sie solle doch auf einen Glühwein rauskommen. «Die Bechtelisnacht ist sonst immer legendär.»

Eine «Fasnächtler-Crew» versammelt sich für ein Foto. «Whiskiiiiii», sagen alle unter der Maske. Ein Fasnächtler mit Hut sagt: «Draussen zu sein, ist ja nicht verboten.» Eine unverkleidete Frau fügt hinzu: «Trostlos ist es im Vergleich zu sonst.»

Fasnächtler lassen sich die Nacht der Nächte nicht nehmen. Bild: Kevin Roth

Noch mehr Glühwein

Sobald man sich etwas entfernt, scheint die Party wieder vorbei zu sein. Weder beim Rathaus noch beim «Falken», der «Promenade», im «RedOx» oder «BankGass» ist etwas los. Obwohl es dort die Partygänger normalerweise weniger hinzieht – aber die Glühweinausgabe scheint ja zu funktionieren – lohnt es sich, zum Marktplatz zu laufen.

Der Glühweinstand steht im Vergleich zum Dezember in abgespeckter Form dort, aber die Lichterkette leuchtet und ein paar farbige Bären haben sich versammelt. «Es war ein spontaner Einfall», sagt Antonela. «Wir vermissen die Bechtelisnacht.» Ein anderer aus der Gummibärenbande sagt: «Nachher geht's zum nächsten Glühweinstand, dann nach Hause.» Die anderen Unverkleideten scheinen ihr heisses Getränk einfach so zu geniessen.

Wo es Glühwein gibt, gibt es auch Bären. Bild: Kevin Roth

Wieder in der Nähe vom Rathausplatz dröhnt es «Mambo No. 5» aus einer grossen Box. Die Lichter um die Box wechseln von grün, gelb, blau zu rot. Doch schon sind die Besitzer und die Musik ums Eck verschwunden. Beim «Peggy's» ist es ruhig, nur die Murg plätschert vor sich hin.

«Freuen wir uns auf das nächste Jahr»

Normalerweise wäre es rappelvoll, dekoriert. 15 Personen wären im Service, zwei DJs und drei Securities wären engagiert. Wären. Geprägt ist diese Nacht von anderem. «Eine gehörige Portion Wehmut», wie es Christian Tanner, Geschäftsführer vom «Peggy's», es beschreibt. Es sei ein spezieller Tag, der einem nun genommen werde. «Es steckte immer viel Vorbereitung dahinter, es war immer ein strenger Abend.» Der strengste im Jahr, aber auch der lukrativste. Nun sei Tanner seit einem Monat zu Hause. Die Türen vom «Peggy's» verriegelt. «Freuen wir uns auf das nächste Jahr.»

Das «Dreiegg» gegenüber dem «Irish Pub» ist beleuchtet, Technomusik dröhnt nach draussen, die Fenster sind mit Discokugeln dekoriert. Drinnen ist es leer, wie in all den anderen Bars. Noch einmal tauchen die zwei Jungs mit ihrer riesigen Musikbox auf. Doch spätestens um 23 Uhr verstummen auch die letzten Töne. Die Nacht der Nächte war es nicht, aber ein klitzekleines Stück davon.

Zwei Jugendliche zogen mit einer Musikbox und farbigen Scheinwerfern durch die Stadt. Bild: Kevin Roth

Eine ruhige Nacht

Werner Spiri, Leiter Amt für Sicherheit der Stadt Frauenfeld Bild: Reto Martin

Vorbereitungen hätte die Kantonspolizei Thurgau keine getroffen. Zudem sei es nicht verboten, kostümiert unterwegs zu sein, solange die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten würden. «Es war eine ruhige Nacht und illegale Partys wurden keine festgestellt», sagt Polizeisprecher Michael Roth.

Auch für das Amt für Sicherheit lief nicht viel. «Wir haben immer einen grossen Aufwand betrieben, um die Bechtelisnacht zu ermöglichen», sagt Werner Spiri, Amtsleiter Sicherheit. Eine Runde durch die Stadt zu machen, das liess sich Spiri auch diesen Montagabend nicht nehmen. «Es war ein komisches Bild. Für die Frauenfelder fehlt etwas.»

Markus Wenger, Bereichsleiter Unterhalt Anlagen, Werkhof Frauenfeld Andrea Stalder

Ebenso für den Werkhof war diese Nacht ruhiger, wenn auch die Nächte zuvor nicht. Zwar nicht wegen Partygängern, aber wegen des Schnees. Markus Wenger vom Werkhof sagt, dass die Bechtelisnacht fehle, aber es sei auch in Ordnung, wenn die Nacht mal nicht sei. Der Schnee habe für strenge Tage gesorgt. Aber: «Es ist eine Traditionsnacht und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder stattfindet.»